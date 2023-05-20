انفراجة في العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية: هل يمكن للبلدين اغتنام الفرصة؟

في أعقاب القمة التاريخية بين اليابان وكوريا الجنوبية في 16 مارس/ آذار، يستعرض الكاتب التقدم المحرز في التقارب، ويحدد الفرص والتحديات المستقبلية، ويدعو إلى تعاون واسع النطاق في الساحتين الإقليمية والعالمية.

في مؤتمر صحفي عقده في 16 مارس/ آذار رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، أشاد كيشيدا بزيارة يون لليابان ووصفها بأنها ”خطوة رئيسية“ نحو إعادة بناء العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية بعد عقد من العداء. كانت هذه هي المرة الأولى منذ 12 عامًا التي يزور فيها زعيم أي من البلدين الآخر فقط لغرض المحادثات الثنائية.

تولى يون منصبه منذ أقل من عام (في مايو/ أيار 2022)، لكن تصميمه على إصلاح العلاقات بين سيؤول وطوكيو قد أثمر بالفعل، كما يتضح من زيارته الأخيرة. منذ الحملة الانتخابية الرئاسية، شدد يون على الحاجة إلى إعادة بناء العلاقات الثنائية، وقد تصرف بشكل حاسم بناءً على هذه القناعة، على الرغم من قوة المشاعر العامة المعادية لليابان في كوريا الجنوبية. إن قيادته في هذه القضية جديرة بالإشادة والثناء.

في الوقت نفسه، يجب أن ندرك أن حملة إصلاح العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية تواجه عقبات عديدة. في كوريا الجنوبية، لا تزال هناك معارضة عامة قوية لسياسة يون تجاه اليابان، ولا سيما خطته لكسر الجمود بشأن تعويضات الكوريين الذين أجبروا على العمل في الشركات اليابانية إبان الحرب العالمية الثانية. المزيد من حقول الألغام تنتظر قادتنا، بما في ذلك تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطوبة والمعارضة الكورية لإضافة مجمع منجم سادو إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي. ستحتاج الحكومتان إلى التعامل مع مثل هذه القضايا بعناية من أجل إبقاء الخلافات الثنائية تحت السيطرة. والأهم من ذلك، يجب عليهم البناء بثبات على الإنجاز الدبلوماسي الذي حققته زيارة يون للتأكد من أنها تؤدي إلى التحسين المستمر وتجديد العلاقات بين اليابان وجمهورية كوريا.

فيما يلي، ألقي نظرة فاحصة على الآثار المترتبة على زيارة يون والتحديات المقبلة.

ما هي ”الاستجابة الصادقة“؟

كما اقترح بيان كيشيدا أعلاه، كانت زيارة الرئيس يون الأخيرة لليابان بمثابة اختراق دبلوماسي، مما يشير إلى أن الجهود الجادة والمتضافرة لإصلاح العلاقات الثنائية التي تضررت بشدة كانت جارية أخيرًا. في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في 16 مارس/ آذار، أشاد كيشيدا بالإجراءات التي أعلنتها حكومة كوريا الجنوبية لحل نزاع العمل القسري وأشار إلى أن الزعيمين اتفقا على إحياء ترتيب ”الدبلوماسية المكوكية“ بين اليابان وكوريا الجنوبية، والتي بموجبها ستزور كل دولة الأخرى لإجراء محادثات ثنائية رسمية أو غير رسمية مرة واحدة على الأقل في السنة. وهذا يعني أن كيشيدا بحاجة إلى السفر إلى كوريا الجنوبية في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2023. وغني عن القول، يجب على رئيس الوزراء القيام بهذه الرحلة بمجرد أن تسمح الظروف ويستخدم الفرصة لإبلاغ الشعب الكوري الجنوبي بتصميمه القوي على إعادة بناء العلاقات الثنائية بين البلدين.

على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت العقبة الأكبر أمام توثيق العلاقات هي الخلاف المحتدم الذي ركز على استخدام الشركات اليابانية للكوريين كعمالة قسرية إبان الحرب العالمية الثانية. وصلت حدة النزاع إلى ذروتها في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، عندما أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية شركتين يابانيتين بتعويض 15 من ضحايا العمل القسري من كوريا الجنوبية. ورفضت الشركتان الحكم، بحجة أنه يتعارض مع معاهدة 1965 بشأن العلاقات الأساسية بين اليابان وكوريا الجنوبية. ردا على ذلك، بدأ الضحايا إجراءات قانونية لمصادرة أصول الشركات الكورية الجنوبية من قبل المحكمة وتصفيتها لتغطية التعويضات.

في 6 مارس/ آذار من هذا العام، أعلن يون عن خطة لحل الأزمة من خلال تعويض الضحايا من خلال مؤسسة تابعة للدولة بمساعدة تبرعات من الشركات الكورية الجنوبية. بناءً على هذا الترتيب، دعت طوكيو يون لزيارة اليابان في وقت لاحق من ذلك الشهر.

لكن في كوريا الجنوبية، أثارت مبادرة يون رد فعل عنيفًا حادًا من الضحايا ومؤيديهم. علاوة على ذلك، في استطلاع على مستوى البلاد أجرته مؤسسة غالوب كوريا في أسبوع الإعلان، أيد 35٪ فقط من المستطلعين الترتيبات، بينما عارضها 59٪ لأنه يعني أنه لن يكون هناك اعتذار أو تعويض من اليابان. في المناخ السياسي اليوم شديد الاستقطاب، تواصل أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية شجب الخطة.

في ظل هذه الظروف، سيتعين على إدارة يون مضاعفة جهودها لكسب التأييد الشعبي، ناهيك عن الضحايا وعائلاتهم. لكن الرئيس أوضح أيضًا أن ”الاستجابة الصادقة“ من اليابان ضروري لتأمين تفهم الأمة. في نهاية المطاف، يمكن أن يتوقف نجاح التقارب الحالي بين اليابان وجمهورية كوريا على قدرة طوكيو على تقديم مثل هذه الاستجابة. تكمن المشكلة في أن الكثيرين في اليابان يتساءلون عما إذا كانت خطة يون ستحل المشكلة حقًا، بالنظر إلى فشل كوريا الجنوبية في الالتزام بشروط اتفاقية ”نساء المتعة“ التي تم التوصل إليها في ديسمبر/ كانون الأول 2015.

في قمة 16 مارس/ آذار، طمأن كيشيدا الجانب الكوري الجنوبي بأن الحكومة اليابانية ستلتزم ببيانات الحكومات السابقة، بما في ذلك الإعلان المشترك الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول 1998، الذي يعتذر عن الجرائم السابقة ضد الشعب الكوري. كما أعلن أن الاتحادين الاقتصاديين الرئيسيين في البلدين سيؤسسان ”صندوق شراكة مستقبلية“ بين اليابان وجمهورية كوريا. من وجهة نظر الحكومة اليابانية، قد يكون هذا بمثابة استجابة صادقة، لكن الكوريين الجنوبيين كانوا محبطين. إنهم يبحثون عن استجابة تعالج مظالمهم التاريخية في حد ذاتها، وليس الاستجابة التي تعرض تعزيز العلاقات في جميع المجالات. ما نحتاجه للمضي قدمًا هو بذل جهد جاد لسد فجوة التصور هذه و ”الوقوف على نفس الأرضية“ فيما يتعلق بشروط إعادة بناء العلاقات الثنائية.

إعادة إحياء التعاون الأمني الثنائي

من خلال زيارة الرئيس يون، تتاح لليابان وكوريا الجنوبية فرصة للهروب من الحلقة المفرغة حيث قوضت النزاعات التاريخية جميع جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك التجارة والتعاون الأمني والتبادل بين الشعبين. في المؤتمر الصحفي الذي عقد في 16 مارس/ آذار، ذكر يون أن الزعيمين ”اتفقا على تسريع المحادثات الهادفة إلى تعزيز التعاون في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الأمن والاقتصاد والتبادل الإنساني والثقافي“.

في المجال الاقتصادي، تحركت اليابان لإنهاء الضوابط التي فرضتها على الصادرات الصناعية إلى كوريا الجنوبية في يوليو/ تموز 2019، ورفعت القيود المفروضة على ثلاث مواد مطلوبة لإنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض. ووافقت سيؤول بدورها على سحب الشكوى التي قدمتها إلى منظمة التجارة العالمية. وأعرب يون عن تفاؤله بأن مزيدًا من التقدم الاقتصادي بات وشيكًا، حيث اتفق الجانبان على بدء محادثات مكثفة تهدف إلى إعادة كل منهما للآخر إلى الوضع التجاري المفضل. يجب أن تتابع اليابان بإجراءات سريعة لرفع ضوابط التصدير المتبقية ضد كوريا الجنوبية، وهو شرط مسبق لمحادثات الأمن الاقتصادي المثمرة.

في المجال الأمني، تعهد يون بـ ”التطبيع الكامل“ لاتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية بين اليابان وجمهورية كوريا (GSOMIA). كما اتفق الزعيمان على استئناف الحوار الأمني المعلق بين اليابان وكوريا الجنوبية والحوار الاستراتيجي على مستوى نواب الوزراء وبدء المشاورات حول الأمن الاقتصادي. اكتسب التعاون الأمني الثلاثي بين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة لمواجهة التهديد النووي الكوري الشمالي زخمًا في الأشهر التي تلت تولي يون منصبه. تجري الدول الثلاث محادثات حول السياسة الدفاعية على مختلف المستويات، والتقى كبار قادتها مرتين. في بيان مشترك صدر في بنوم بنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعرب كيشيدا ويون والرئيس الأمريكي جو بايدن عن عزمهم مشاركة بيانات التحذير من الصواريخ الكورية الشمالية في الوقت الفعلي. شاركت الدول الثلاث في تدريبات التحذير من الصواريخ والبحث عن الصواريخ الباليستية وتتبعها في أغسطس/ آب 2022، وأجرت تدريبات بحرية مشتركة في أوائل أبريل/ نيسان من هذا العام، بعد زيارة يون.

كان الحوار الأمني بين اليابان وكوريا الجنوبية الذي عقد في سيؤول في 17 أبريل/ نيسان بعد توقف دام خمس سنوات خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الأمني الثنائي بين اليابان وكوريا الجنوبية، ولكن لا تزال هناك عقبات. كانت مؤسسة الدفاع اليابانية لا تثق بشكل خاص في الجانب الكوري في أعقاب النزاع الذي اندلع في ديسمبر/ كانون الأول 2018، عندما يُعتقد أن مدمرة كورية جنوبية وجهت رادار الاستهداف على طائرة مراقبة يابانية. لإعادة بناء الثقة، يجب على البلدين اتخاذ تدابير لمنع تكرار ذلك أثناء الانخراط في حوار أمني رفيع المستوى. مع حرص إدارة يون على تعزيز التعاون الأمني مع اليابان، ينبغي على حكومة كيشيدا أن تفعل ما في وسعها لترتيب اجتماع ”اثنين زائد اثنين“ لوزراء الخارجية والدفاع في اليابان وكوريا الجنوبية.

التعاون في المحيطين الهندي والهادئ

كما أتاحت زيارة يون لليابان فرصة لليابان وكوريا الجنوبية لإعادة التأكيد على إمكانات التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والمجتمع الدولي الأوسع.

في أعقاب إعلان أكتوبر/ تشرين الأول 1998 المشترك، شكلت اليابان وكوريا الجنوبية شراكة لتعزيز التعاون الإقليمي. في بيان صحفي مشترك عقب قمة أبريل/ نيسان 2008، تعهد الزعيمان ”بالانضمام إلى بعضهما البعض في المساهمة في المجتمع الدولي“. هذا تعاون مع الكثير ليقدمه للعالم فيما يتعلق بالسلع العامة، لكن هذا الوعد تم تعليقه خلال فترة التجميد الطويلة في العلاقات الثنائية. تقدم الحركة نحو التقارب في ظل إدارة يون فرصة لإعادة إحياء هذا الحلم.

تبنت حكومة يون الهدف الدبلوماسي المتمثل في تحويل كوريا الجنوبية إلى ”دولة محورية عالمية“ من خلال المساهمات الاستباقية في المجتمع الدولي. في ديسمبر/كانون الأول 2022، أصدرت استراتيجية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الهادئة والمزدهرة، متبعة مبادرة اليابان الحرة والمفتوحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. في قمة مارس/ آذار 2023، دعا الرئيس يون إلى الشراكة والتعاون الوثيقين مع المجتمع الدولي في متابعة كلتا السياستين.

في 17 مارس/ آذار، ألقى يون محاضرة في جامعة كيئو في طوكيو. مخاطبًا طلابًا من اليابان وكوريا الجنوبية، تحدث على النحو التالي:

”كوريا واليابان، جارتان قريبتان، ديمقراطيات ليبرالية تشترك في الأساس المبني على القيم العالمية مثل الحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. هذه الحقيقة في حد ذاتها لها معنى خاص. وهذا يعني أن بلدينا يجب أن يضطلعا بأدوار قيادية معًا في الوقت الذي نسعى فيه لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في السلام والازدهار في المجتمع الدولي من خلال التضامن والتعاون، متجاوزين مجرد الالتزام بالمعايير الدولية والاحترام المتبادل“.

كما يحدث، كانت اليابان ترسم أيضًا مسارًا جديدًا في السياسة الخارجية والأمن. تمت مراجعة إستراتيجيتها للأمن القومي ووثيقتين دفاع رئيسيتين أخريين في نهاية العام الماضي، وفي مارس/ آذار من هذا العام - بعد فترة وجيزة من القمة مع يون - سافر كيشيدا إلى نيودلهي وأعلن عن خطة جديدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة. لقد أتاح التقاء الأحداث هذا فرصة نادرة لليابان وكوريا الجنوبية للتنسيق والتعاون في مسائل الإستراتيجية والسياسات الإقليمية. قدرة الدولتين على الاستفادة من تلك الفرصة يمكن أن يكون لها عواقب مهمة على مستقبل بلدينا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ بأكملها.

في ختام كلمته في جامعة كيئو، تعهد يون رسميًا للطلاب وقال: ”بصفتي سياسيًا مسؤولاً في جمهورية كوريا، سأبذل قصارى جهدي بشجاعة من أجل مستقبل مشرق للأجيال الشابة في كلا بلدينا“. على الرغم من أن يون سيظل أربع سنوات أخرى في منصبه، إلا أن نتائج الانتخابات التشريعية في أبريل/ نيسان 2024 قد يكون لها عواقب وخيمة على أجندته، بما في ذلك سياسته تجاه اليابان. لا تزال العقبات أمام التقارب الكامل شاقة. لا يسعنا إلا أن نأمل في أن يكون لدى قادة دولتينا الشجاعة للمضي قدما نحو تطبيع العلاقات بشكل كامل والتغلب على كافة العقبات التي تقف نحو تحقيق ذلك.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، وزوجته كيم كيون هي، يتناولان العشاء مع رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو وزوجته يوكو في مطعم سوكيياكي في منطقة جينزا بطوكيو، 16 مارس/ آذار 2023. الصورة من مكتب الشؤون العامة لمجلس الوزراء، © جيجي)