هل سترتفع الأجور الحقيقية في اليابان؟

انتهت المفاوضات الربيعية الخاصة برفع الأجور في اليابان لعام 2023 بالاتفاق على زيادات كبيرة في معدلات الأجور خلال فترة تاريخية من التضخم العالي. فإذا انتشرت زيادات الأجور إلى الشركات التي لا تمتلك نقابات عمالية، هل ستساهم هذه الزيادات في تحسين الأجور الحقيقية في اليابان؟ يقوم الكاتب بدراسة النقاط المهمة في التفكير باتجاه الأجور المستقبلي.

زيادات الأجور للشركات الكبيرة يتدفق لأسفل

تقوم مفاوضات الأجور السنوية، التي تعقد كل ربيع في اليابان، بالسعي إلى تعزيز موقع العمال في التفاوض مع إدارة الشركات من خلال انضمام النقابات العمالية الصناعية معًا في التفاوض على زيادة الأجور. بمجرد أن تحقق نقابة عمالية قيادية زيادة كبيرة، يهدف الأمر إلى انتشار زيادات مماثلة إلى النقابات العمالية الأخرى والشركات الصغيرة والمتوسطة. في استطلاع أجراه اتحاد نقابات العمل في اليابان، حول مفاوضات الأجور السنوية في عام 2023 وتم الإعلان عنها في 10 مايو/ أيار، حققت نقابات العمال في الشركات الكبيرة التي تضم 1000 موظف أو أكثر والتي تفاوضت على أساس متوسط الأجور زيادة بنسبة 3.73% للمكون المتعلق بزيادة الأجور السنوية وزيادة بنسبة 2.17% للمكون المتعلق بالأجر الأساسي. وهذه زيادات كبيرة بالمقارنة مع المفاوضات السابقة في السنوات الأخيرة.

حققت النقابات العمالية للشركات الصغيرة التي تضم 99 موظفًا أو أقل والتي تفاوضت على أساس متوسط الأجر زيادة قدرها 3.03٪ للمكون المقابل لزيادة الأجور السنوية وزيادة بنسبة 1.83٪ لمكون الراتب الأساسي. وبلغ مجموع النقابات العمالية للشركات الصغيرة التي سددت هذه الزيادات 1417 شركة (تمثل 62080 عضوا نقابيا). مقارنةً بالمسح الأخير لمفاوضات زيادة الأجور في الربيع لعام 2022، والذي نُشر في 5 يوليو/ تموز 2022، استقرت حوالي 60٪ من النقابات العمالية على زيادات الأجور اعتبارًا من مايو/ أيار 2023.

يمثل مكون الراتب الأساسي زيادة في مستويات الأجور من خلال مراجعة جداول الأجور الحالية، في حين أن إجمالي الزيادة السنوية في الأجور يتضمن مكونات لجعل أجور الموظفين تتماشى مع تلك التي حصل عليها الموظفون الذين يخدمون لفترة أطول، وفقًا لجدول الأجور الحالي وعلى أساس اتفاقيات العمل أو قواعد العمل.

الشركات الكبيرة التي تضم 1000 موظف أو أكثر أخذت زمام المبادرة في تحديد معدلات زيادة الأجور. في حين أن المعدلات التي حققتها النقابات العمالية للشركات الصغيرة التي تضم 99 موظفًا أو أقل كانت أقل إلى حد ما، إلا أنها لا تزال تشير إلى انتشار الزيادات في الأجور.

فيما يتعلق بالمكافآت السنوية التي يتلقاها أعضاء النقابات بدوام كامل، حققت النقابات العمالية التي تتفاوض بشأن المبالغ النقدية مكافأة قدرها 1597406 ين ياباني، أو زيادة قدرها 33352 ين ياباني عن العام السابق. حققت العديد من النقابات العمالية التي تفاوضت بشأن المكافآت حسب عدد أشهر الراتب مكافأة قدرها 4.88 شهرًا، أو انخفاضًا قدره 0.01 شهرًا عن العام السابق. تميل الزيادات في الأجور في اليابان إلى أن تتم من خلال المكافآت لتجنب أن تصبح جزءًا من تكاليف العمالة الثابتة. تشير مفاوضات رفع الأجور في ربيع عام 2023 إلى احتمال تحول زيادات الأجور إلى زيادة الأجر الأساسي. وهذا تغيير مهم لاستدامة الزيادات في الأجور على المدى المتوسط إلى الطويل.

الوصول إلى الشركات التي لا تمتلك نقابات عمالية

كما ورد في مسح زيادة الأجور لوزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، فإن 21.2٪ من الشركات لديها نقابات عمالية في عام 2022، مما يعني أن الموظفين في الغالبية العظمى من الشركات ليس لديهم تمثيل نقابي. علاوة على ذلك، تختلف نسبة الشركات التي لديها اتحادات بشكل كبير بين فئات الصناعة. بلغت نسبة الشركات ذات النقابات العمالية 58.0٪ لفئة الكهرباء والغاز والتدفئة والمياه و57.3٪ للتعدين واستغلال الأحجار والحصى، ولكن 3.6٪ فقط للطب والرعاية الصحية والاجتماعية، و5.8٪. للخدمات المعيشية والشخصية وخدمات التسلية، و6.6٪ لخدمات الإقامة وتناول الطعام والشراب.

يقوم مسح زيادة الأجور بمسح شركات القطاع الخاص التي تضم 100 موظف أو أكثر بشكل منتظم. تشير دراسة استقصائية منفصلة أجرتها الوزارة إلى أن 0.8٪ من الشركات التي تضم 99 موظفًا أو أقل كان لديها نقابات عمالية في عام 2022. وعندما يتم تضمين الشركات الصغيرة، تصبح النسبة المئوية للشركات التي لديها نقابات عمالية أصغر. وبالتالي، فإن إحدى النقاط المهمة التي أثارها استطلاع اتحاد النقابات الياباني هي كيفية توزيع الزيادات على الشركات التي ليس لديها نقابات عمالية.

تكشف استطلاعات زيادة الأجور أيضًا أن 26.0٪ من الشركات التي تمتلك نقابات عمالية لم تقدم مطالب بزيادة الأجور في عام 2022. من المعقول أن يكون هناك فرص أقل للتفاوض على زيادات في الشركات غير المنظمة نقابيًا. نظرًا لارتفاع معدل التضخم بشكل تاريخي، أصبحت الفرص المتاحة للعمال والإدارة لمناقشة إمكانية زيادة الأجور أكثر أهمية.

الأمل في مزيد من النمو الحقيقي للأجور

يشير استطلاع زيادة الأجور إلى أن معظم الشركات تعتبر شهر أبريل/ نيسان، بداية السنة المالية اليابانية القياسية، هي الفترة المناسبة لمراجعة الأجور فيما يتعلق بحملة زيادة الأجور الربيعية. ومع ذلك، هناك شركات تتفاوض على الأجور في فترات لاحقة، لا سيما في كل من الشهور حتى يوليو/ تموز. وأثناء كتابة هذه المقالة، يتوفر لدينا بيانات نهائية فقط حتى شهر فبراير/ شباط في المسح الشهري للعمل الصادر عن وزارة العمل. لذلك، في الفقرات التالية، سأحلل النقاط المهمة لفحص الاتجاه المستقبلي للقيمة الحقيقية للأجور.

أولاً، تراجعت الأجور الحقيقية الإجمالية بنسبة 2.4٪ في فبراير/ شباط 2023 مقارنة بفبراير/ شباط 2019. وتبين أن الأجور النقدية الإجمالية للعاملين بدوام كامل نمت بنسبة 2.3٪ والأجور النقدية المقابلة للعاملين بدوام جزئي نمت بنسبة 0.5٪. في الوقت نفسه، ساهمت أسعار المستهلك في تراجع كبير بنسبة -5.0٪. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الحصة المتزايدة من العمالة المشغولة بدوام جزئي، حيث تكون أجورهم أقل من المتوسط، بنسبة -0.2٪.

من خلال التركيز على الأجور النقدية الإجمالية للعاملين بدوام كامل، ساهمت الأجور النقدية الخاصة، التي تشمل الأجور النقدية غير المجدولة والمكافآت، بنسبة سلبية بين عامي 2020 و2021. وعلى النقيض، لم تتغير مساهمة الأجور النقدية المجدولة بشكل كبير. وفي عام 2022، ساهمت المساهمة الإيجابية للأجور النقدية المجدولة بشكل رئيسي في نمو الأجور النقدية الإجمالية (الشكل 1).

هناك مكونان لمعدل زيادة الأجور الذي تم التفاوض عليه في مفاوضات الأجور السنوية: زيادة سنوية إجمالية للأجور وزيادة للأجر الأساسي. سيتم اختبار معدل الارتفاع من قبل العمال الأفراد كزيادة في الأجور. ومع ذلك، عند المقارنة بالسنوات الماضية كإحصاءات للاقتصاد الكلي، يميل عنصر الأجر الأساسي إلى الظهور كتغيير في الأرباح النقدية المجدولة. في استطلاع اتحاد نقابات العمال الياباني الأخير، نما الراتب الأساسي بنسبة 2.14٪ للشركات ذات النقابات العمالية. إذا امتدت الزيادات في الأجور إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي ليس لديها نقابات عمالية، وإذا زادت الأرباح النقدية المجدولة في مسح العمل الشهري بنسبة 2.14٪ ، فهناك احتمال أن يرتفع معدل تغير الأجور الحقيقية إلى الصفر تقريبًا.

علاوة على ذلك، في توقعات المسح الأساسي للنقابات العمالية للمركز الياباني للبحوث الاقتصادية (مسح لتوقعات حوالي 40 اقتصاديًا من القطاع الخاص)، من المتوقع أن يستقر ارتفاع أسعار المستهلكين (جميع العناصر باستثناء الأطعمة الطازجة) تدريجياً بداية من الربع الرابع. في عام 2022. في حالة انخفاض المساهمة السلبية لأسعار المستهلك، فإن هذا، بالإضافة إلى انتشار زيادات الأجور المشار إليها أعلاه، قد يمكّن معدل تغير الأجور الحقيقية من التحول إلى معدل إيجابي على المدى المتوسط.

تباين أكبر في الأجر بالساعة؟

عند النظر في الاتجاه المستقبلي للأجور الحقيقية، يجب أيضًا الانتباه إلى كيفية تباين الأجور الاسمية بين العمال. حيث أن جميع العمال يتأثرون بنفس القدر من ارتفاع أسعار المستهلك، حتى إذا كان معدل التغير في الأجور الحقيقية المتوسطة قريبًا من الصفر، فعندما تتباين الأجور الاسمية بشكل واسع بين العمال، فإنه من الممكن أن تزداد الفجوة في الأجور بين العمال الذين زادت أجورهم الحقيقية والعمال الذين لا يستطيعون الحفاظ على القيمة الحقيقية لأجورهم.

لقد استخدمت البيانات العامة لمسح العمل الشهري لإنشاء مؤشر بسيط لتباين الأجور الاسمية بالساعة حسب فئة التوظيف والصناعة وحجم الأعمال. يجب النظر إلى هذا الفهرس ببعض خطوط العرض لأنه لا يتطابق تمامًا مع الفروق المستمدة من البيانات الفردية. ومع ذلك، نرى في الشكل 2 أنه بعد التضييق من 2020 إلى 2022، اتسع تباين الأجور الاسمية للساعة منذ عام 2022.

يوضح الشكل أن المؤشرات اتجهت بشكل مشابه في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008 وزلزال توهوكو وتسونامي في عام 2011. قد يكون السبب في ذلك هو أنه في فترات الركود الناجمة عن هبوط أسعار الأسهم أو الكوارث الطبيعية، تقوم العديد من الشركات بتقليص الأجور المركزة على الأجور النقدية غير المجدولة والمكافآت، مما يقلل من تباين الأجور الاسمية للساعة. عندما يتعافى الاقتصاد في وقت لاحق، ستختلف الشركات في قدرتها على زيادة الأجور، مما يزيد من تباين الأجور الاسمية لكل ساعة.

لتحديد الصناعات التي يتزايد فيها تباين الأجور للعاملين بدوام كامل، قمت بمقارنة الفترة من فبراير/ شباط 2023 إلى يناير / كانون الثاني 2022 بين أماكن العمل التي تضم 500 موظف أو أكثر وتلك التي تضم من 5 إلى 29 موظفًا. وقد أظهرت النتائج أن هذا أن التباين كان يبلغ 223 ين لقطاع الإقامة والخدمات الغذائية والمشروبات، 193 ين للأبحاث العلمية والخدمات المهنية والفنية، 164 ين للعقارات وتأجير السلع والتأجير، و161 ين للتجارة الجملة والتجزئة (الشكل 3).

على سبيل المثال، في صناعة الإقامة والخدمات الغذائية والمشروبات، كان الفرق في الأجور الاسمية بالساعة حسب حجم الشركة يبلغ 567 ين في فبراير/ شباط 2023. بافتراض أن العامل يعمل 9 ساعات في اليوم لمدة 5 أيام في الأسبوع، سيكون الفرق في الأجور الإجمالية حسب حجم الشركة حوالي 1,327,000 ين في غضون عام واحد (حوالي 52 أسبوعًا). زيادة قدرها 223 ين بين يناير/ كانون الثاني 2022 وفبراير/ شباط 2023 ستعني فرقًا سنويًا إضافيًا يبلغ حوالي 522,000 ين.

تلخيص النقاط الرئيسية للنظر في الاتجاه المستقبلي للأجور الحقيقية هو كالتالي:

نظرًا لاختلاف قدرة الشركات على زيادة الأجور خلال الانتعاش الاقتصادي، فإن تباين الأجور الاسمية بالساعة سيميل إلى الزيادة خلال تلك الفترات. وقد زاد هذا التباين منذ عام 2022. وحتى إذا تقارب معدل تغير الأجور الحقيقية المتوسطة صفرًا بمجرد تأثير الزيادات في المفاوضات السنوية للأجور، يجب أن يركز التحليل ليشمل ليس فقط الأجور المتوسطة، ولكن أيضًا اتجاه التباين في الأجور.

فيما يتعلق بمفاوضات الأجور مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، سيكون من الضروري ألا نقتصر على تطبيق معدل زيادة الأجور للشركات الكبيرة المتقدمة، بل يجب أيضًا أن نأخذ في الاعتبار الفرق المتزايد في الأجور الاسمية بالساعة مع الشركات الكبرى قبل بدء مفاوضات الأجور.

(تمثل هذه المقالة آراء الكاتب ولا ينبغي اعتبارها وجهة النظر الرسمية للمؤسسة التابع لها)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: لوحة في المجلس الياباني لنقابات عمال المعادن تعرض ردودًا على مفاوضات إدارة العمال في حي تشوؤ، طوكيو، في 15 مايو/ أيار 2023. © جيجي برس)