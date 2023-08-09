الدفاع عن النظام العالمي في هيروشيما: نظرة على قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى 2023

مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثاني، اجتمعت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في هيروشيما في مايو/ أيار الماضي لتأكيد التزامها الراسخ بالنظام الدولي المستند إلى القواعد والقانون. يتناول الكاتب الأهمية التاريخية لقمة السبع التي عقدت في مدينة هيروشيما اليابانية.

يجتمع قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، كل عام منذ عام 1975. وبينما شكك بعض النقاد في جوهر وأهمية هذا الحدث السنوي، أعتقد أن قمة الدول السبع الصناعية الكبرى في هيروشيما ستبقى في الذاكرة باعتبارها معلمًا هامًا في تاريخ المجموعة.

إعادة بناء النظام الاقتصادي

تعود بدايات مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إلى النصف الأول من السبعينيات. في مواجهة أكبر أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، اجتمع قادة أكبر القوى الصناعية في الغرب بشكل غير رسمي لتنسيق سياسة خالية من القيود البيروقراطية.

أدى الإجراء الأحادي الجانب من قبل الإدارة الأمريكية للرئيس ريتشارد نيكسون إلى انهيار نظام بريتون وودز للتبادل المالي الدولي، وكانت أسعار النفط في ارتفاع. مع اندلاع حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول في عام 1973، بدأت الدول العربية المنتجة للنفط في استخدام صادراتها البترولية كسلاح للدبلوماسية الاقتصادية، وكان نجاح استراتيجيتها يدعم حركة أكبر من جانب العالم الثالث (مصطلح من فترة الحرب الباردة للدول النامية المتنوعة في العالم) للدفع بتغييرات في النظام الاقتصادي الدولي الذي دعم العالم الرأسمالي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. كان هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات موحدة وعمل متضافر.

بدأ الإطار كمبادرة أمريكية وأوروبية، لكنه سرعان ما انفتح لاحتواء اليابان. والسبب بسيط: اليابان كانت بالفعل تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم وكانت تستورد كميات كبيرة من النفط. إذا كان الهدف هو إعادة بناء النظام الاقتصادي الدولي الذي دعم العالم الرأسمالي، كانت مشاركة اليابان أمرًا حاسمًا. حضر زعماء المجموعة أول قمة لهم، التي عقدت في عام 1975 في قصر رامبويه في فرنسا، زعماء بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، والولايات المتحدة. أصبح المنتدى مجموعة السبع عندما انضمت كندا في عام 1976.

بالنسبة لليابان، التي استُبعدت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومن الأطر متعددة الأطراف مثل حلف شمال الأطلسي، قدمت عضوية هذه المجموعة فرصة ثمينة للتفاعل الدبلوماسي المنتظم مع زعماء الدول الصناعية ”الأساسية“ إلى جانب الولايات المتحدة.

أطلق هذا الإطار بصورة عرضية، ولا يوجد أساس قانوني له في أي معاهدة أو ميثاق، ولا يوجد لديه أمانة دائمة. ومع ذلك، استمرت قممه السنوية لما يقرب من نصف قرن حيث قام زعماء وقادة العالم الصناعي بتصفية جداول أعمالهم من أجل التجمع والتلاقي وجهًا لوجه سنويًا.

الجوهر والملاءمة

مع مرور الوقت، اكتسبت القمة طابع المؤسسة، واتسع نطاق جدول أعمالها تدريجيًا. أصبحت الاجتماعات السنوية تتطلب تحضيرًا متزايدًا على مستوى العمل، بما في ذلك ساعات طويلة من صياغة بيان القادة المشترك ومراجعته. انطلق البيان الصادر عن قمة رامبوييه والمكون من 12 فقرة، ثم توسع ليشمل مجموعة أوسع من المواضيع. في قمة هيروشيما، اتسع بيان القادة لـ 66 فقرة، تغطي كل شيء بدءًا من الحرب في أوكرانيا وصولاً إلى الطاقة ومرونة سلاسل الإمداد واللقاحات والذكاء الاصطناعي.

ابتداءً من عام 1998، عقدت اجتماعات منتظمة لوزراء خارجية المجموعة ووزراء المالية تزامنًا مع القمة السنوية. في الوقت الحاضر، هناك اجتماعات وزارية مكرسة لكل مجال سياسي رئيسي (الزراعة، الرعاية الصحية، التعليم، والنقل وغيرها)، وكل منها يصدر وثيقة نتائجه الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن كل قمة ”جلسات توسعية“ يتم دعوة عدد من غير الأعضاء للحضور. وبالتالي، تستقطب القمة ممثلي وسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم.

تم تصور القمة السابعة كتجمع مريح وحميم حيث يمكن لقادة العالم أن يشاركوا في مناقشات صريحة لتشكيل التوافق السياسي، لكنها تحولت فيما بعد إلى تتويج احتفالي لمهمة إدارية استمرت طوال العام. وعلى هذا النحو، كثيراً ما تم التغاضي عن القمة باعتبارها عرضًا لا معنى له، وأكثر نمطًا من المضمون.

في الوقت نفسه، كان هناك تزايد في التساؤلات حول أهمية هذا التجمع النخبوي، الذي يمثل حصة تتناقص باستمرار من الاقتصاد العالمي. على وجه الخصوص، بدا استبعاد روسيا والصين مثل انتهاك للعصور القديمة بعد نهاية الحرب الباردة. (في الواقع، كانت روسيا عضواً فيما كان يُعرف آنذاك بمجموعة الثمانية من 1997 إلى 2014. وقد استضافت روسيا حتى القمة السابعة في سانت بطرسبرغ عام 2006، برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، ولكن تم طردها في عام 2014 بعد ضم القرم).

عندما أدى انهيار وول ستريت في عام 2008 إلى حدوث ركود اقتصادي عالمي، انتقد عدد متزايد من الأصوات المنتدى باعتباره قديماً وعاجزاً عن التعامل مع المشكلات الاقتصادية العالمية، في حين أشادت بصعود مجموعة العشرين، التي تضم الصين وروسيا وقوى اقتصادية ناشئة أخرى.

الدفاع عن القواعد الدولية

لكن قمة هيروشيما لمجموعة الدول السبع قد ساهمت في مواجهة تلك الانتقادات من خلال تحويل التركيز بعيدًا عن التحديات الاقتصادية الفورية والمخاوف الضيقة والمحدودة المتعلقة بأوروبا وأمريكا. من خلال الاجتماع وجهًا لوجه، أكد قادة أكبر الديمقراطيات الصناعية في العالم على التضامن الذي تآكل بشدة خلال القرن الحادي والعشرين (وبخاصة خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، مع التعهد بالعمل ككيان واحد لمواجهة المشاكل العالمية. وهنا تكمن أهمية القمة العامة.

سيطر الوضع في أوكرانيا بشكل كبير على جدول أعمال قمة 2023. فقد دمر غزو روسيا لأوكرانيا بدءًا من عام 2022 أي أوهام متبقية حول موسكو. ولكن روسيا استفادت من ”الصداقة بلا حدود“ مع الصين، التي رفضت إدانة الغزو. وفي الوقت نفسه، أعلنت الصين عن وجهها الحقيقي من خلال خرق تعهدها باحترام الحكم الذاتي لهونغ كونغ، ومن خلال تكرار الترهيب العسكري والضغط الاقتصادي على جيرانها، بما في ذلك اليابان. إذا نجحت روسيا في أوكرانيا، فإن مخاطر التأثير الصيني ستتصاعد. قد تتعرض تايوان بسهولة لنفس مصير أوكرانيا، إذا حدث مثل هذا الموقف، فسيكون له عواقب وخيمة ليس فقط على اليابان، ولكن أيضًا على العالم.

في هذا السياق، فإن التحديات الروسية والصينية مترابطة بشكل وثيق، وكان التعرف على هذا الارتباط أحد النتائج الرئيسية لقمة هيروشيما. كان من الملحوظ رؤية هذا الفهم يتفتح على قادة أوروبا، التي اعتادت أن تنظر إلى شرق آسيا فقط على أنها مصدر للربح الاقتصادي، بينما تترك قضايا الأمان للآخرين. هذا الفهم بدوره أدى إلى التعرف بوضوح على المخاطر المترتبة على التبعية الاقتصادية للصين، مما أدى إلى اتفاقية للتنسيق حول ”تقليل المخاطرة“ وتنويع سلاسل الإمداد لتعزيز المرونة الاقتصادية. وهذا أيضًا كان نتيجة مهمة لقمة هيروشيما.

باختصار، أثارت الحرب في أوكرانيا قضايا تتجاوز بكثير أمن أوكرانيا، روسيا، أو حتى أوروبا بأكملها. فقد تحدت أفعال روسيا أحد أهم القواعد الأساسية التي تدعم النظام الدولي القائم حاليًا: مبدأ عدم فرض تغييرات على الحدود عبر استخدام القوة. أظهر قادة مجموعة الدول السبع التزامهم بهذا المبدأ بشكل مثير للإعجاب حيث رحبوا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي ظهر في اللحظة الأخيرة، في غرفة المؤتمرات وأبدوا دعمهم له شخصياً.

رفض الترهيب النووي

قرار عقد القمة في هيروشيما، المعروفة بالهجوم النووي الذي دمر معظم المدينة في أغسطس/ آب 1945، كان ذا أهمية حقيقية. لقد خيب عدم تحقيق أي تقدم ملموس نحو نزع السلاح النووي بعض الناس في اليابان، حيث أصبح التخلص من الأسلحة النووية قضية شعبية. ولكن الأسلحة النووية لا يمكن التخلص منها حتى تتنصل جميع حكومات العالم من استخدامها أولاً.

في الوقت نفسه، قدم قادة مجموعة الدول السبع بيانًا سياسيًا هامًا من خلال مشاركتهم في حفل وضع إكليل الزهور في حديقة هيروشيما للسلام. بالإضافة إلى الحداد على أكثر من 100,000 مواطن قتلوا جراء القنبلة الذرية، كانوا يرسلون رسالة تفيد بأن التهديد حتى بالهجوم النووي - خصوصًا ضد الدول غير النووية - غير مقبول. كانت رسالتهم موجهة ليس فقط إلى روسيا، التي ألمحت إلى استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، ولكن لجميع الدول التي تمتلك الأسلحة النووية. وهذا يشمل كوريا الشمالية، التي أجرت تجارب نووية متكررة على مخالفة القرارات الأممية، والصين التي تقوم بتوسيع أسلحتها النووية بسرعة.

إشراك الجنوب العالمي

محور آخر لقمة هيروشيما كان السؤال حول كيفية التعامل بأفضل طريقة مع الدول النامية والصناعية الجديدة التي اتخذت موقفًا أكثر ودياً تجاه الصين وروسيا. استجاب رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو لهذا التحدي من خلال دعوة قادة البرازيل وجزر القمر وجزر كوك والهند وإندونيسيا وفيتنام (بالإضافة إلى حلفاء شبه رسميين مثل أستراليا وكوريا الجنوبية) واستخدم قمة هيروشيما كفرصة للدبلوماسية الثنائية النشطة. كما شهدت القمة لقاء تاريخي بين الرئيس زيلينسكي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي أبقى علاقات مقبولة بعض الشيء مع موسكو في وسط الحرب المشتعلة في أوكرانيا.

فيما يتعلق بالنتائج، يتطرق بيان القادة إلى ما يسمى ”الجنوب العالمي“ (مصطلح يشمل مجموعة واسعة من البلدان) مع الإشارة إلى شراكة البنية التحتية والاستثمار العالمي وإصلاح المصارف التنموية المتعددة، ولكن لا يمكن إنكار أن المحتوى يفتقر إلى التوازن والتحديد. من ناحية أخرى، يمكننا القول بدون تحفظ أن مجموعة الدول السبع حققت تقدمًا في التعامل مع العالم النامي عن طريق التركيز على احتياجاتهم بدلاً من محاضرتهم حول حقوق الإنسان والبيئة والقضايا الجندرية وغيرها من المواضيع المحملة بالقيم الغربية. في نهاية المطاف، إذا أردنا أن نكسب دعم الدول النامية، سيتعين علينا العمل على جعل النظام الدولي الليبرالي، ومجتمعاتنا الديمقراطية الليبرالية، أكثر جاذبية لجنوب العالم.

قمة مجموعة الدول السبع هي منتدى يجتمع فيه قادة المجتمع الدولي لبناء أو تأكيد التوافق السياسي والإعلان عن التزاماتهم المشتركة. من مسؤولية كل بلد فرض النتائج المتوصل إليها في القمة في إجراءات عملية ومنح مصداقية لمجموعة الدول السبع. هذه المصداقية ضرورية لردع خصومنا وتعزيز التضامن مع شركائنا وكسب دعم الدول التي تظل ”في الميزان“. لكي تكون الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قمة هيروشيما لمجموعة الدول السبع لها أي تأثير عملي، يجب على كل بلد السعي بشكل مستمر واتخاذ خطوات حازمة لتحمل حصته من أعباء الردع والمخاطر، وفي الوقت نفسه العمل بجد للحد من المخاطر في العلاقات الاقتصادية وبناء مقاومة للإكراه والهيمنة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: المشاركون في قمة هيروشيما G7 في صورة جماعية تم التقاطها في 21 مايو/ أيار 2023: (من اليسار) السفير الإيطالي لدى اليابان جيانلويجي بينيديتي، رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، المستشار الألماني أولاف شولتز، الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. © جيجي برس)