سابورو تتخلى عن خططها لتنظيم أولمبياد 2030 الشتوية... لماذا تحتاج اليابان إلى التوقف عن وضع ثقتها في الأحداث الكبرى؟

لطالما كانت الأحداث العالمية في اليابان، مثل الألعاب الأولمبية ومعارض إكسبو، عناصر مهمة في تعزيز اقتصاد البلاد ورفع مكانتها الدولية. ومع ذلك، مع تغير الأوضاع الاقتصادية حديثًا وظهور تحديات مثل التضخم وتباطؤ النمو بسبب انخفاض معدلات المواليد، أصبح إقامة أحداث ذات تكلفة ضخمة، مثل هذه الفعاليات الكبيرة، عبئًا اقتصاديًا على دافعي الضرائب. تزايدت المخاوف أيضًا بشأن تكرار فضائح الفساد المالي المرتبطة بتلك الأحداث، مما دفع إلى تساؤلات حول جدوى الاستثمار فيها. بالتالي، بدأت الأصوات تتزايد مؤخرًا، داعية إلى البحث عن بدائل أخرى لتحفيز الاقتصاد وجلب العملة الأجنبية بشكل أكثر فاعلية واستدامة.

دورة الألعاب الأولمبية سابورو 2030

تم إلغاء حملة استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سابورو لعام 2030، وذلك وفقًا للإعلان الذي أُجري في 11 أكتوبر/ تشرين الأول. أعلن رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية، ياماشيتا ياسوهيرو، وعمدة سابورو، أكيموتو كاتسوهيرو، عن هذا القرار في مؤتمر صحفي في طوكيو.

في بيانه، قال ياماشيتا: ”في ضوء التطورات الأخيرة، قررت اللجنة الأولمبية اليابانية وحكومة بلدية سابورو وقف حملتهما لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية في سابورو عام 2030“. وأضاف أنهم سيعملون بدلاً من ذلك على استكشاف فرص استضافتها في عام 2034 وما بعده. يأتي هذا القرار بعد التغييرات في طريقة إدارة الألعاب الأولمبية والتحقيق في الترتيبات الإدارية بسبب سلسلة من الفضائح المرتبطة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وعلى الرغم من هذه التحولات، لم يتم الحصول بعد على موافقة سكان مدينة سابورو، مما دفع اللجنة والحكومة المحلية إلى سحب العرض”.

في اليوم التالي للإعلان عن قرار إيقاف حملة استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سابورو لعام 2030، عُقد اجتماع لجنة الألعاب الأولمبية الدولية في الهند. في تطور يتعارض مع رغبات حكومة سابورو، والتي أعلنت عزمها تقديم طلب لاستضافة دورة الألعاب لعام 2034، قررت اللجنة الأولمبية الدولية بشكل مفاجئ اختيار المدن المضيفة لدورتي ألعاب 2030 و2034 في نفس الوقت.

تضمنت الترشيحات لعام 2030 مدنًا في السويد وسويسرا وفرنسا، وكانت مدينة سولت ليك سيتي، الفائزة بالاستضافة في عام 2002، تعد الأوفر حظًا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2034. من المتوقع أن يتم تقليص قائمة المرشحين قبل نهاية العام. في حال تم اختيار المدن المضيفة لدورة الألعاب الأولمبية 2030 و2034 في هذا الوقت، فإن ذلك سيترك للمسؤولين في سابورو فترة زمنية ضيقة جدًا لإعادة صياغة استراتيجيتهم، مما يُعد ضربة كبيرة لآمالهم في استضافة دورة الألعاب لعام 2034.

بعد اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية، أعلن العمدة أكيموتو في جلسة لمجلس بلدية سابورو أنه سيتخذ خطوات جديدة، حيث قال إنه بدلاً من الالتزام بجدول زمني معين، سيعزز الحوار مع سكان مدينة سابورو بهدف الحصول على دعم لحق استضافة الألعاب. على الرغم من أن أكيموتو لم يُعلن بوضوح عن تأييده لفكرة استضافة دورة الألعاب في عام 2038، إلا أنه يظهر أن سابورو سيتعين عليها الانسحاب من عملية اختيار المدينة المرشحة لدورة الألعاب السابقة وإعادة تقييم استراتيجيتها. في الوقت نفسه، قدمت مجموعة من المواطنين المحليين طلبًا لإجراء استفتاء حول هذه القضية، مما يعكس انقسام المجتمع المحلي. ستكون رغبات الناس عاملًا مهمًا يجب مراعاته للحكومة المحلية أثناء التقدم في أي خطط مستقبلية لاستضافة الألعاب الأولمبية.

تضخم ميزانية إكسبو على حساب دافعي الضرائب

في عام 2018، خصص منظمو معرض إكسبو العالمي 2025 في أوساكا بمنطقة كانساي، الذي سيقام على جزيرة صناعية تسمى يومشيما، مبلغًا قدره 125 مليار ين لبناء أجنحة المعرض. ولكن بعد عامين، ارتفعت هذه التكاليف إلى 185 مليار ين، وتتضمن الخطط الأحدث زيادات أخرى تصل إلى 235 مليار ين. يعزو المنظمون زيادة التكاليف إلى عدة عوامل، بما في ذلك فشل توقع ارتفاع تكاليف المواد والعمالة بسبب التضخم.

تثير هذه الزيادات المتوقعة مخاوف من أن تصل تكلفة المشروع إلى مستويات تفوق ضعف ميزانيته الأصلية في حال استمرار الظروف الاقتصادية الحالية. يعتبر هذا التحدي تحديًا كبيرًا للمنظمين والجهات المعنية، ويستدعي تنفيذ استراتيجيات للتحكم في التكاليف وضمان استمرارية المشروع دون الحاجة إلى زيادات مالية كبيرة.

ومن المتوقع أن يواجه معرض إكسبو العالمي 2025 في أوساكا تحديات كبيرة في مجال التكاليف والإيرادات. طُلب من 16 شركة عضوة في اتحاد كانساي الاقتصادي، بينها شركة يرأسها رئيس الاتحاد ونائبه، شراء تذاكر مسبقة، ولكن لم تكن الاستجابة إيجابية. وتم طلب بيع ما بين 150 ألف و200 ألف تذكرة من كل شركة بسعر 6000 ين للتذكرة الواحدة، مما يتراوح إجمالي الفاتورة بين 900 مليون و1.2 مليار ين لكل شركة.

بسبب التأخير الذي أصبح واضحًا، بدأت الشركات في إعادة التفكير في مشاركتها، وهذا يعكس المخاوف المتزايدة حول الجوانب المالية للمعرض. في ظل هذه التحديات، أعلنت الحكومة اليابانية عزمها استخدام الخزانة لدفع فاتورة التأمين البالغة 2 مليار ين، مما يعني أن دافعي الضرائب سيساهمون في تمويل الحدث الذي كان من المفترض أن يكون تمويله بالكامل من قبل القطاع الخاص. من جانبه أشار رئيس الوزراء كيشيدا إلى نيته جعل الحكومة تقود الاستعدادات، وأعلن عن إرسال كبار المسؤولين من وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والمالية إلى موقع المعرض.

تشير نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة ماينيتشي شيمبون حول قضية معرض إكسبو العالمي 2025 في أوساكا إلى استمرار المخاوف والتحفظات بين الجمهور. وفي هذا السياق، كان الرأي الأكثر شيوعًا بنسبة 42% بين المشاركين هو أن ”يجب تقليص حجم المعرض لخفض التكاليف“، بينما أعرب 35% من المشاركين عن رأي يقول ”لابد من إلغاء المعرض بالكامل“. يظهر هذا الاستطلاع أن هناك تحفظًا شديدًا تجاه تكاليف المعرض والتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات للتقليل منها، مما يعكس تشابهًا مع التحفظات التي واجهتها الألعاب الأولمبية في نفس السياق.



يومشيما، كما تم تصويرها في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، هي موقع معرض إكسبو العالمي 2025 أوساكا بمنطقة كانساي، الذي أصبح محل جدل بسبب التأخير وتضاعف تكاليف البناء. (أ ف ب/جيجي برس)

أسطورة النمو الاقتصادي لا تصلح في كل زمان

في الستينات والسبعينات من القرن العشرين، كان الاقتصاد الياباني تحت تأثير ”خطة مضاعفة الدخل“ التي أُعلنت من قبل رئيس الوزراء إيكيدا هاياتو. كانت هذه الخطة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي سريع من خلال تعزيز الصناعة وزيادة الإنتاج والتصدير. وكانت اليابان تعاني من تداعيات الحرب العالمية الثانية، وكانت هذه الخطة جزءًا من جهودها لتحقيق التعافي الاقتصادي.

منذ دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 1964، كانت الحكومة اليابانية تسعى إلى استضافة العديد من الفعاليات الدولية الكبرى بهدف تعزيز صورتها وتحفيز النمو الاقتصادي. كانت هذه الأحداث تمثل رمزًا لتحقيق النجاح والتفوق، وكانت جزءًا من الجهود المستمرة لإبراز تقدم اليابان في مجالات متعددة بعد فترة ما بعد الحرب.

1970: معرض أوساكا

1972: دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سابورو

1975: معرض إكسبو 75 (أوكيناوا، ”البحر الذي نود رؤيته“)

1985: معرض إكسبو 85 (تسوكوبا)

1988: دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في ناغويا (خسرت اليابان حق الاستضافة لصالح سيول)

1990: المعرض الدولي للحدائق والمساحات الخضراء (أوساكا)

1998: دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ناغانو

2005: المعرض العالمي 2005، آيتشي

2008: دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في أوساكا (خسرت اليابان حق الاستضافة لصالح بكين)

دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2016 (خسرت اليابان حق الاستضافة لصالح ريو دي جانيرو)

دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020 (تم تأجيلها حتى عام 2021 بسبب جائحة كورونا)

2025: معرض إكسبو العالمي 2025 في أوساكا بمنطقة كانساي

2030: دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سابورو (تم التخلي عن العرض)

إلغاء الأحداث الكبرى يشكل جزءًا من التاريخ الحديث لليابان، ومن بين هذه الأمثلة يأتي إلغاء معرض المدينة العالمية. تم إلغاء هذا المعرض قبل أقل من عام من موعده المقرر في عام 1996 في منطقة الواجهة البحرية الناشئة في طوكيو. جاء ذلك بعد انتخاب المحافظ أوشيما يوكيو (1995-1999)، الذي كان برنامجه الانتخابي لا يشمل إقامة المعرض. تسببت هذه القرارات في ضبابية حول مستقبل تطوير الواجهة البحرية في طوكيو.

ومع ذلك، شهدت المنطقة انتعاشًا كبيرًا في عام 2011 عندما تم اختيار طوكيو لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020. كان ذلك في عهد المحافظ إيشيهارا شينتارو (1999-2012). إعادة إحياء فعاليات الألعاب الأولمبية كانت فرصة لتسليط الضوء على المدينة وتعزيز تنميتها الاقتصادية والبنية التحتية.

كما كانت خسارة أوساكا في محاولتها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2008 لصالح بكين كانت حدثًا هامًا في تاريخ الاستضافة الرياضية الدولية للمدينة. كان الموقع المقترح للدورة الأولمبية في عام 2008 هو جزيرة مايشيما، وهي جزيرة صناعية في مدينة أوساكا، تقع بالقرب من جزيرة يوميشيما، التي تستعد لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2025 في منطقة كانساي. يظهر من هذا السياق أن هناك تأثيرًا كبيرًا للأحداث الدولية الكبرى على مشاريع تطوير المدن، وخاصةً تلك المتعلقة بالواجهة البحرية. الروابط بين الألعاب الأولمبية والمعارض الدولية تمتد لتؤثر على التطور العمراني والاقتصادي للمدن المضيفة.

حتمية البحث عن بدائل

في البداية، كان الهدف من تقديم سابورو لاستضافة الألعاب الأولمبية هو تعزيز الاقتصاد المحلي، خاصة مع توقع تمديد خط هوكايدو شينكانسن إلى سابورو. هذا التمديد كان يعتبر فرصة لتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمار في المنطقة. في الوقت نفسه، كان يوميشيما، الموقع المختار لمعرض إكسبو العالمي 2025، يخطط لاستضافة أول منتجع وكازينو متكامل في اليابان، وهو مشروع يتوقع أن يسهم في جذب الزوار وتعزيز النشاط السياحي. تظهر هذه الأمثلة كيف يمكن للأحداث الكبرى مثل الألعاب الأولمبية والمعارض العالمية أن تكون محركًا لتحفيز التنمية الاقتصادية وتعزيز الروح التجارية في المناطق المستضيفة، وتبرز العلاقة الوثيقة بين هذه الأحداث والفرص التجارية وجني الأرباح.

إن الفكرة القائلة بأن استضافة الأحداث الدولية يمكن أن تكون وسيلة لتعزيز مكانة اليابان ليست بالضرورة قديمة أو غير واقعية. في السابق، كانت هذه الأحداث تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات والسياحة. ومع ذلك، يجب على الحكومة والجهات الفاعلة في اليابان مراجعة الاستراتيجيات وتقييم فعالية هذه الأحداث في ظل التحديات الحالية.

مع انخفاض معدلات المواليد وتحولات في الديمغرافيا، يمكن أن تكون هناك حاجة لاستعراض الأولويات والتركيز على استراتيجيات تنموية أكثر استدامة. يمكن أن تكون هناك حاجة إلى التفكير في تنويع وتحسين البنية الاقتصادية بشكل أكبر، بالإضافة إلى تعزيز التكنولوجيا وتحفيز الابتكار كطرق لتحقيق التنمية المستدامة في المستقبل.

إن الألعاب الأولمبية، التي تتسم بطابع تجاري كبير، تعاني من الفساد أيضاً، وأصبحت بعيدة كل البعد عن المثل الأولمبية المتمثلة في تعزيز السلام العالمي ورعاية الشباب. إضافة إلى ذلك، في عصر الإنترنت حيث أصبحت المعلومات من جميع أنحاء العالم في متناول أيدينا، أرى أن فكرة إقامة المعارض الدولية لعرض تقنيات وثقافات البلدان المختلفة قد عفا عليها الزمن.

يصوّر مصطلح ”رأسمالية الاحتفال“ الذي وضعه السياسي الأمريكي جوليس بويكوف الانزعاج من الاتجاه الذي يتجه إلى إنفاق مبالغ هائلة في الأحداث الاحتفالية الجماهيرية، مع تحول هذه الأحداث إلى فرص لتحقيق الأرباح من خلال مشاريع التنمية بدلاً من أن تكون تجارب ثقافية أو رياضية تهدف إلى تعزيز التواصل العالمي والفهم المتبادل. تمثل أولمبياد طوكيو التي أُقيمت في عام 2021 مثالًا واضحًا على هذا المفهوم، حيث تم إعادة بناء استاد اليابان الوطني بالكامل لاستضافة المباريات، وواجهت الخطط اللاحقة لإعادة تطوير الحديقة الخارجية المجاورة لضريح ميجي معارضة شديدة.

على الرغم من أن مشروع إعادة التطوير هذا كان جزءًا من استعدادات استضافة الألعاب الأولمبية، إلا أنه يواجه الآن تحديات كبيرة بعد انتهاء الألعاب. فالمشاريع المرتبطة بالأحداث الكبرى مثل الألعاب الأولمبية قد تواجه صعوبات في الاستفادة المستدامة بعد الانتهاء من الحدث نفسه، وتصبح موضع انتقادات بسبب استخدام الموارد وتكاليف البنية التحتية المرتفعة.

مصير دورة ألعاب سابورو

في كتابه ”كوفيد والأولمبياد: لماذا لا تزال اليابان ترتكب الأخطاء“، يشير يوشيمي شونيا، محاضر علم الاجتماع بجامعة كوكوغاكوئين، إلى أن اليابان كانت في حالة انكماش معتدل منذ التسعينيات. وفي ظل مثل هذه الظروف، يرى أن السعادة لن تكون متاحة من خلال الاستمرار في تطبيق ”عقيدة الاحتفال“، ولكن بدلاً من ذلك، يجب أن نبحث عن سبل لتحسين حياة الناس في ظل اقتصاد لن ينمو بنفس الوتيرة كما كان في السابق.

تقترح هذه الرؤية تحولًا في الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في اليابان، حيث يجب توجيه الجهود نحو تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الرفاهية العامة بدلاً من التركيز على الأحداث الكبرى والمشاريع الضخمة التي قد تكون غير مستدامة في المدى الطويل. يعكس هذا الرأي الاهتمام المتزايد بالتنمية المستدامة وتوجيه الاستثمار نحو القضايا الاجتماعية والبيئية الأكثر أهمية بالنسبة للمجتمع.

إن مصطلح ”عقيدة الاحتفال“ أو ”رأسمالية الاحتفال“ يشير إلى السياسات التنموية التي تركز على إقامة الأحداث الكبرى والمشاريع الضخمة كوسيلة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. في سياق ما بعد الحرب، اعتمدت اليابان هذه السياسات بهدف إعادة بناء الاقتصاد ورفع مكانتها على الساحة الدولية.

على سبيل المثال، تطلعت سابورو إلى استضافة الألعاب الأولمبية كفرصة للتعزيز الاقتصادي والاجتماعي في المدينة. على الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، يرى أكيموتو أن استضافة الألعاب الأولمبية يمكن أن تكون فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز السياحة ورفع مكانة المدينة عالميًا. من خلال توظيف الألعاب الأولمبية كمنصة لتغيير المدينة نحو الأفضل، يرى أكيموتو أنه يمكن تعزيز التحول الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة الحياة لسكان سابورو. هذا يظهر التزام السلطات المحلية بالبحث عن فرص التنمية المستدامة وتحقيق التقدم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

يمكننا أن تفهم لماذا يتطلع المركز الإقليمي الذي يتقلص عدد سكانه إلى السياحة الخارجية بحثًا عن الأمل. ربما يرى أكيموتو الألعاب الأولمبية بمثابة طلقة في قلب الاقتصاد المحلي.

عندما انفجرت فقاعة الأصول في اليابان في أوائل ومنتصف التسعينيات، كان هناك الكثير من الحديث عن كتاب للسياسي تاكيمورا ماسايوشي (1934-2022) بعنوان Chīsakutomo kirari to hikaru kuni Nihon (اليابان: التألق بتواضع). في هذا الكتاب، يقول تاكيمورا إن اليابان لا ينبغي لها أن تحاول أن تصبح قوة عظمى اقتصادياً أو سياسياً أو عسكرياً، بل ينبغي لها بدلا من ذلك أن تحاول التطور في اتجاه مختلف. بعد سنوات، استخدم تاكيمورا الكلمات التالية لوصف ما شعر به بعد ترك الحزب الديمقراطي الليبرالي ليؤسس حزبه السياسي الخاص، حزب ساكيغاكي الجديد، البائد الآن:

”أردت أن أسكب الماء البارد على هؤلاء الساسة والمواطنين الذين ما زالوا يتوهمون أن اليابان ستصبح قوة عظمى، وأن أشجع على الإصلاح. لقد أردت أن تتألق اليابان كقوة صغيرة، وهي الفكرة التي عبرت عنها بعبارة “بلد الجودة والبساطة” – أو بكلمات أخرى، بلد يجسد الجودة والأصالة.

وحتى اليوم، هناك الكثير الذي يمكننا أن نتعلمه من هذه الكلمات. ولكن ما الذي يتعين على اليابان أن تفعله الآن بعد أن أصبح النمو السريع شيئاً من الماضي؟ بدلا من ملاحقة أحلام الشيخوخة، ينبغي لليابان أن تهدف إلى التألق بطريقة صغيرة، ولكن مستدامة، في المجالات الأساسية التي ترتبط ارتباطا جوهريا بالرفاهة، مثل السياسة البيئية، والرعاية الاجتماعية، والتعليم.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: ملصق لعرض سابورو لاستضافة الألعاب الأولمبية عام 2030 الذي لا يحظى بشعبية كبيرة، تم تصويره في سابورو في أكتوبر/تشرين الأول عام 2023. © جيجي برس)