قانون التربية الوطنية الجديد في الصين... هل هو في مصلحة الشعب أم في مصلحة الحزب الشيوعي الصيني ورئيسه ولماذا تعتبره اليابان معاديًا لها؟

يهتم الرئيس الصيني شي جينبينغ اهتماماً كبيراً بمسألة إعادة التوحيد مع تايوان ويرى البعض أن الجزء الأكبر من سياساته والقوانين التي يتم إصدارها يكون موجهاً بشكل أو بآخر لمسألة إعادة التوحيد. في هذا الموضوع سوف نناقش قانون التعليم الوطني الجديد في الصين باعتباره تتويجا لحملة الرئيس شي جينبينغ لجعل التلقين السياسي قانونا وضمان الوحدة الأيديولوجية في العصر الجديد.

دخل قانون التربية الوطنية الصيني الجديد حيز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2024، ويهدف القانون إلى بناء دولة اشتراكية حديثة بشكل شامل وتحقيق تجديد عظيم للأمة الصينية. يشرع القانون برنامجاً موحداً ومنهجياً للتعليم الوطني يتماشى مع رؤية الرئيس شي جينبينغ للصين باعتبارها ”دولة اشتراكية عظيمة“.

تم إصدار قانون التربية الوطنية في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد حوالي أربعة أشهر من تقديم أول مسودة إلى المجلس الشعبي الوطني. وتم نشر النص الكامل للمسودة بسرعة بعد بدء المداولات، وتشجيع الجمهور على تقديم تعليقاته عليها، سواء عبر الإنترنت أو من خلال وسائل أخرى. يُعتبر هذا الإجراء النموذجي جزءًا من جهود الحزب الشيوعي الصيني لتعزيز شرعيته من خلال إظهار الالتزام بسيادة القانون والعملية التشريعية التي تعكس إرادة الشعب.

إنجازات دينغ شياو بينغ في مقابل طموحات شي جينبينغ

لا شك أنه قد تم توقُّع العديد من النقاط الرئيسية المتعلقة بالقانون الجديد في المبادئ التوجيهية التنفيذية للتربية الوطنية في العصر الجديد، التي نُشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، والتي تحدد برنامجًا تعليميًا جديدًا على مستوى المجتمع يعتمد على ”فكر شي جينبينغ“.

يذكرنا اسم وموضوع وثيقة 2019 بمخطط التربية الوطنية لعام 1994 الذي تم تبنيه في ظل نظام جيانغ زيمين الذي واجه أزمة في شرعيته في أعقاب حملة القمع الدامية التي قام بها في ميدان السلام السماوي عام 1989، سعت الدولة والحزب الشيوعي الصيني إلى تعزيز التماسك الوطني من خلال استبدال الاشتراكية بالوطنية باعتبارها الأيديولوجية الملزمة.

رغم ما يُشاع عن ارتباطه بجيانغ زيمين، إلا أن مخطط عام 1994 هو في الأساس ثمرة عمل دينغ شياو بينغ. فهو ينص على أن التعليم لابد أن يسترشد بالمبادئ الأساسية للحزب و”نظرية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية التي وضعها الرفيق دينغ شياو بينغ“، كما أنه مليء باقتباسات من دينغ. واستئنافاً لحملته من أجل ”الإصلاح والانفتاح“ في عام 1992 (بعد تعليقها في أعقاب كارثة ميدان السلام السماوي)، تمسك دينغ بالوطنية باعتبارها آلية إيديولوجية مهمة للحفاظ على الوحدة والنظام والاستقرار أثناء إصلاح النظام الاشتراكي في الصين.

لقد حلّت المبادئ التوجيهية التي وضعها شي جينبينغ لعام 2019 محل الخطوط العريضة التي وضعها دينغ، تماما كما حل ”القرار التاريخي الثالث“ الذي قدمه محل تلخيص دينغ لتاريخ الحزب في عام 1981. وفي مجال التعليم الوطني، كما هو الحال في مجالات أخرى، يبدو شي عازماً على تجاوز إنجازات دينغ شياو بينغ.

ذكرى مذبحة نانجنغ

بدأ مشروع شي لتكريس التعليم الوطني والتوافق الأيديولوجي في قوانين البلاد قبل سنوات من نشر المبادئ التوجيهية لعام 2019.

وفي فبراير/شباط 2014، أصدرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قانونا ينص على تخصيص يوم لإحياء ذكرى مذبحة نانجنغ (13 ديسمبر/كانون الأول) ويوم النصر (3 سبتمبر/أيلول) باعتبارهما الاحتفالين الوطنيين الرئيسيين الذين يربطان نضال الصين ضد العدوان الياباني بالمعركة العالمية ضد الفاشية. وفي اليابان، كان يُنظر إلى هذا باعتباره جزءاً لا يتجزأ من ”حروب التاريخ“ بين بكين وطوكيو، والتي كان من المتوقع أن تبلغ ذروتها في عام 2015، مع احتفال الصين بالذكرى السبعين لانتصارها على الغزاة اليابانيين والهزيمة العالمية للفاشية. إلا أن تركيز شي كان منصباً على شيء آخر.

في الواقع، كانت نيته في هذه المرحلة هي إصلاح العلاقات مع اليابان. وفي عام 2014، بدا من المحتم أن الأوضاع ستتفاقم بين الصين والولايات المتحدة، بعد أن رفضت واشنطن رؤية شي جينبينغ لـ ”نموذج جديد لعلاقات القوى العظمى“. ولتجنب العزلة الاقتصادية، كان من اللازم أن ينتبه قادة الصين إلى دروس التاريخ ويختاروا طريق إقامة علاقات أوثق مع اليابان. ولهذا السبب، حذر شي جينبينغ، في الاحتفال الوطني الذي أقيم في ديسمبر/كانون الأول 2014 لإحياء ذكرى مذبحة نانجينغ، قائلاً: ”لا ينبغي لنا أن نحمل الكراهية ضد أمة بأكملها لمجرد أن أقلية صغيرة من العسكريين شنت حروباً عدوانية“، مؤكداً على التمييز (أو ”الانقسام“) الذي لطالما كان أحد ركائز سياسة بكين الخارجية تجاه اليابان. ومع تصاعد التوترات الثنائية بشأن النزاعات التاريخية والإقليمية، تعرض هذا المبدأ لانتقادات شديدة داخل الصين، ولكن شي جينبينغ استخدم سلطته لإعادة التأكيد على مكانته كسياسة رسمية. وكان ذلك بمثابة بداية ذوبان الجليد الجزئي في العلاقات اليابانية الصينية، والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها في فترة ما بعد الحرب في أعقاب تأميم الحكومة اليابانية لجزر سينكاكو المتنازع عليها في عام 2012.

وفي هذا السياق، لا ينبغي لنا أن ننظر إلى استحداث العيدين الوطنيين باعتباره صفعة على وجه اليابان، بل كخطوة نحو تحقيق هدف شي جينبينغ المتمثل في تشريع الوطنية. واستمر هذا الاتجاه مع صدور قانون أغسطس/ آب 2014 الذي حدد يوم 30 سبتمبر/ أيلول باعتباره يوم الشهداء، تكريمًا للوطنيين الذين ضحوا بحياتهم في صراعات مثل الحرب العالمية الثانية والحرب الأهلية الصينية، وبعد شهر واحد فقط، أقام شي وستة أعضاء آخرين في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي حفلاً لوضع الزهور على النصب التذكاري لأبطال الشعب في ميدان تيانانمن.(*١)

منذ خريف 2017 وحتى ربيع 2018، اتخذت الحكومة المزيد من الخطوات لتشريع الفكر والسلوك الوطني. حيث دخل قانون النشيد الوطني الجديد حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وتلته قوانين تنص على عقوبات جنائية ضد أولئك الذين يعاملون النشيد الوطني أو العلم الصيني بعدم احترام. (نظرا لأن القوانين السابقة المتعلقة بالعلم الوطني والنشيد الوطني تم سنها قبل وقت قصير من إصدار مخطط دينغ، فيمكن توقع أن قانون النشيد الوطني لعام 2017 كان يهدف أيضا إلى تمهيد الطريق للمبادئ التوجيهية لعام 2019). في أبريل 2018، أصدر مجلس الشعب الصيني قانون حماية الأبطال والشهداء، والذي بموجبه تم فرض عقوبات جنائية مفصلة على أولئك الذين يقومون بالتشهير بالأبطال الوطنيين أو عدم احترام أعمالهم أو إنكارها.(*٢)

في ضوء هذا الاستعداد المنظم، يمكن النظر إلى قانون التربية الوطنية باعتباره تتويجا لخطة وُضعت بعناية لتشريع غرس القومية والوطنية والولاء للحزب الشيوعي. وباعتباره قانونًا أساسيًا يدعم الوحدة الأيديولوجية في ”العصر الجديد“ لشي جينبينغ، فإنه يدل على تطبيع التلقين الوطني في المجتمع الصيني.

إعادة التوحيد قضية مصيرية

على الرغم من أن قانون التربية الوطنية يفتقر إلى التفاصيل المحددة، إلا أنه لا يستخدم لغة عنيفة عندما يتعلق الأمر بقضية تايوان. وتعبّسر النسخة النهائية من القانون بعبارات لا لبس فيها عن تصميم شي الراسخ على إعادة توحيد تايوان مع البر الرئيسي.

في المبادئ التوجيهية لعام 2019، لم تتم معالجة قضية تايوان بشكل مباشر أبدًا. لقد تم إدراج عبارة ”مواطنينا في تايوان“ فقط بين أهداف الجهود الرامية إلى تعزيز الشعور بالهوية الوطنية والوحدة، جنباً إلى جنب مع مواطني منطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين والصينيين في الخارج. لكن فيما يتعلق بتشريع 2023، فقد أصر شي على الذهاب إلى أبعد من ذلك.

حيث خصص المشروع المقدم إلى مجلس الشعب الصيني فقرة منفصلة لتايوان، مما يشير إلى تغيير في التركيز. ولكن في تلك المرحلة، كان المحتوى لا يزال مقتصراً على الدعوة إلى تثقيف ”مواطنينا في تايوان حول تاريخ الصين وثقافتها وظروفها الوطنية“، فضلاً عن سياسة ”دولة واحدة ونظامان“. لكن بحلول الوقت الذي تم فيه سن التشريع، كان قد تم توسيع البند المقابل وتعديله بشكل أساسي.

بموجب المادة 23 من قانون التعليم الوطني، يتعين على الدولة ”تعزيز الدعاية والتعليم للترويج لسياسة إعادة التوحيد الوطني وتعزيز فهم جميع أفراد الشعب الصيني، بما في ذلك مواطنينا في تايوان، لواجبهم المقدس لاستكمال القضية العظيمة المتمثلة في إعادة التوحيد الوطني“. (لاحظ هنا أن ”مواطني تايوان“ مدرجون بشكل واضح بين الشعب الصيني). بالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة سوف ”تحمي حقوق ومصالح مواطنينا في تايوان بما يتفق مع القانون، كما أنها تعارض بكل حزم التحركات الانفصالية الرامية إلى “استقلال تايوان” وتلتزم بحماية المصالح الأساسية للأمة الصينية“.

الحزب الشيوعي يتغول على التاريخ

هناك ميل قوي في اليابان إلى المساواة بين سياسة التعليم الوطنية التي تنتهجها الصين والدعاية المناهضة لليابان، ولكن هذا ليس الهدف الحقيقي للقانون، فلقد اهتم شي جينبينغ بشدة بتعليم التاريخ لسنوات عديدة، كما هو معروف، وتم تحت إشرافه تجميع تاريخ رسمي للحزب الشيوعي الصيني مكون من ثلاثة مجلدات، ونشره في عام 2016. كرئيس، دعا شي أيضاً إلى وضع منهج وطني يتمحور حول ”التواريخ الأربعة“: الروايات التاريخية للحزب الشيوعي الصيني، والصين الجديدة، والإصلاح والانفتاح، وتطوير الاشتراكية.

ولعل التغيير الأكثر أهمية الذي أدخله قانون التربية الوطنية هو إضافة ”تاريخ تطور الشعب الصيني“ إلى هذا المنهج. أظهرت روايات ”التواريخ الأربعة“ الدور القيادي الذي لعبه الحزب الشيوعي في بناء الصين الجديدة. فبدءاً من وقت حروب الأفيون، سلطوا الضوء على انفصال الصين عن الهيمنة شبه الإقطاعية وشبه الاستعمارية من قبل القوى العظمى، وكفاحها، الذي تكلل بالنصر، ضد العدوان الياباني، وهزيمة الكومينتانغ، مما مهد الطريق لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. ومن ناحية أخرى، فإن تاريخ تطور الشعب الصيني هو قصة تمتد لآلاف السنين. ويتلخص الهدف في إضفاء الشرعية على الحزب في هذا السياق الأوسع، ووضعه كقوة أساسية وضرورية لتحقيق التنمية طويلة الأجل للشعب الصيني وأنه هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق ”الحلم الصيني بالتجديد العظيم للأمة الصينية“. وتأتي المادة 8 لتعكس هذا المنظور الجديد والأوسع، وتشدد على دور التعليم الوطني في نقل وتطوير الثقافة التقليدية الرائعة للصين.

بالنظر إلى قانون التربية الوطنية في ضوء ذلك، يتضح مدى خطأ النظر إليه في سياق ضيق باعتباره دعاية مناهضة لليابان أو ”حروب التاريخ“. في الواقع، فإن القانون يحمل غرضًا سياسيًا أكبر بكثير، ألا وهو توحيد الشعب الصيني وتشكيله في أمة تستحق ”الدولة الاشتراكية الحديثة العظيمة“ التي تعهّد الحزب الشيوعي بقيادة شي جينبينغ ببنائها.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: متطوع يشرح قانون التعليم الوطني لطلاب المدارس الابتدائية في هوايان، الصين، 28 ديسمبر/كانون الأول عام 2023. CFOTO / وكالة أخبار كيودو)