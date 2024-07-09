الحرب على غزة والمحكمة الجنائية الدولية: هل هي أخر فرصة لتكريس مبدأ العدالة وسيادة القانون الدولي أم أننا نواجه ”سقوط كامل“ لكافة المعايير العالمية؟

استحوذت المحكمة الجنائية الدولية مؤخرًا على العناوين الرئيسية في العالم من خلال إصدارها مذكرات توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة إسرائيل وحماس في فلسطين. وللمحكمة دور حيوي تلعبه في المجتمع الدولي، فما الذي يجب أن تفعله اليابان، وهي ممول رئيسي وعضو في المحكمة، لدعم وتوجيه أنشطتها؟

سيادة القانون والمحكمة الجنائية الدولية

يشهد المجتمع الدولي انقسامًا متزايدًا بسبب العداء بين الدول الديمقراطية والدول الاستبدادية، بالإضافة إلى التنافس بين الولايات المتحدة والصين. وفي حين تفضل العديد من الدول أن تنأى بنفسها عن هذا العداء، إلا أن نسيج النظام الدولي الضعيف قد يتمزق في أي لحظة ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.

وبالتالي، فإن تجديد احترام ”سيادة القانون“ له دور حيوي في عكس هذا الضرر وتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع الدولي. وقد تكون المحكمة الجنائية الدولية، التي تعاقب وتردع وتحقق وتحاكم ”أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي“، آخر معقل لسيادة القانون الدولي.

فالمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدولية الدائمة الوحيدة التي تتمتع بالاختصاص القضائي لمحاكمة الأفراد على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. وهي ”محكمة ملاذ أخير“ تهدف إلى استكمال المحاكم الوطنية، وعادة ما تعمل عندما يتبين أن المحاكم الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في النظر في قضية ما. يُستمد الوجود القانوني للمحكمة الجنائية الدولية من نظام روما الأساسي لعام 1998، والذي تم الاتفاق عليه هو نفسه لتفعيل أهداف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

التحرك لمنع حدوث محرقة أخرى

بعد أن صُدم المجتمع الدولي من النطاق الكامل للمحرقة النازية التي تكشفت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، اعتمد المجتمع الدولي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في الأمم المتحدة عام 1948. وتشير المادة السادسة من الاتفاقية إلى إنشاء محكمة دولية مختصة لمحاكمة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم. وقد عكس ذلك حقيقة أن الإبادة الجماعية عادة ما يرتكبها قادة أقوياء، مما يعني أنه لا يمكن الاعتماد على المحاكم الوطنية لمحاكمة مثل هؤلاء الأفراد في كثير من الحالات.

إلا أن الصراعات الجيوسياسية والأيديولوجية حالت دون إنشاء مثل هذه المحكمة إلا بعد نهاية الحرب الباردة. ومع اشتداد الحروب الأهلية والنزاعات الإقليمية والأزمات الإنسانية في تسعينيات القرن الماضي، تم أخيرًا اعتماد معاهدة دولية (نظام روما الأساسي) لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998. ومع استغراق المحكمة الجنائية الدولية خمس سنوات أخرى لبدء عملياتها، فقد استغرق تحقيق أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية ما يقرب من نصف قرن.

حتى يونيو/ حزيران 2024، بلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 124 دولة، 33 في أفريقيا، و19 في آسيا والمحيط الهادئ، و19 في أوروبا الشرقية، و28 في أمريكا اللاتينية، و25 في أوروبا الغربية. ثلاثة من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (الولايات المتحدة والصين وروسيا) ليسوا أعضاء. وبما أنه يتم احتساب المساهمات بطريقة مماثلة لتلك التي تتبعها الأمم المتحدة، فإن اليابان حتى الآن هي أكبر المساهمين.

في يوليو/ تموز 2023، تصدرت المحكمة الجنائية الدولية عناوين الصحف الدولية عندما طلبت ثم أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبالإضافة إلى محاولة تحميل الرئيس بوتين مسؤولية الحرب في أوكرانيا وانتهاك الجرائم الدولية الأساسية بموجب نظام روما الأساسي، فإن مذكرة التوقيف تعني أيضًا أن الدول الأعضاء الـ 124 ملزمة بتنفيذ قيود السفر والتعاون مع عملية التوقيف.

ومما يثير الاهتمام في هذا الصدد أن أرمينيا أصبحت العضو رقم 124 في المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، بعد صدور مذكرة التوقيف بحق بوتين (تم انضمامها رسميًا في فبراير/ شباط 2024). وكان هذا في الواقع مؤشراً على نأي أرمينيا بنفسها عن روسيا. الولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية لأنها لا تريد محاكمة مواطنيها، بمن فيهم العسكريون، أمام محكمة دولية. ومع ذلك، فقد عرضت على الفور دعمها للمحكمة الجنائية الدولية لاعتقال بوتين والتحقيق معه.

انقسام الغرب حول ”الجرائم الإسرائيلية“

ومع ذلك، فإن الدول الغربية منقسمة في ردود أفعالها على طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة كل من إسرائيل وحماس، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب أفعالهم في الحرب في غزة.

الولايات المتحدة، التي كانت تاريخيًا داعمًا وحليفًا قويًا لإسرائيل، انتقدت على الفور إجراء المحكمة الجنائية الدولية. ووصف الرئيس جو بايدن طلبات الاعتقال بأنها ”مشينة“، وفي 4 حزيران/يونيو، أقرت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وغيرهم كإجراء مضاد. يختلف رد الفعل هذا بشكل ملحوظ عما كان عليه الحال عندما صدرت مذكرات التوقيف بحق الرئيس بوتين، وقد أظهر ازدواجية المعايير في نهج الولايات المتحدة تجاه المحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي.

أما في أوروبا، فقد أكدت فرنسا وإسبانيا على الفور دعمهما لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية كمحكمة. وأعلنت ألمانيا أنها في الوقت الذي ”تحترم فيه استقلالية المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتها“، إلا أنها أعربت عن قلقها من أن تزامن طلب مذكرات الاعتقال ”خلق انطباعًا غير صحيح بالمساواة“ بين قادة حماس وإسرائيل. وانتقد رئيس الوزراء البريطاني هذا الإجراء بسبب عدم امتلاك المحكمة الجنائية الدولية ”صلاحية طلب مذكرات التوقيف“ في هذه القضية تحديدًا - على الرغم من أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بريطاني الجنسية.

كان نهج الحكومة اليابانية غامضًا حتى الآن. فقد أشارت وزيرة الخارجية كاميكاوا يوكو إلى أن الحكومة اليابانية ستمتنع عن إصدار أي حكم مسبق بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية وأنها ”ستواصل متابعة التطورات عن كثب بقلق بالغ كدولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية“. ومع ذلك، فإن نهج الانتظار والترقب هذا لن ينجح إلى الأبد.

فقد استغرق الأمر 25 يومًا للموافقة على طلب إصدار مذكرة توقيف من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في قضية بوتين. ونظرًا لأن عدد الجرائم والمشتبه بهم أكبر بكثير هذه المرة، فمن المتوقع أن تستغرق الدائرة التمهيدية الأولى شهرًا على الأقل، إن لم يكن عدة أشهر، لتحديد ما إذا كان سيتم إصدار أوامر الاعتقال. وفي حال تم إصدارها، سيتعين على اليابان أن توضح أنها ”ستفي رسميًا بالتزاماتها بالتعاون كدولة عضو“ بموجب نظام روما الأساسي.

إن الغرض من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية هو معاقبة وردع الجرائم الدولية ”الأساسية“ الأربع التي لا تحتملها الإنسانية. ويجدر بنا أن نتذكر الكلمات الشهيرة التي نطق بها هتلر قبل أسبوع واحد فقط من غزو بولندا: ”من الذي يتحدث اليوم عن إبادة الأرمن؟“. أظهرت هذه الكلمات ثقة ألمانيا النازية في أنها تستطيع أن تتصرف دون عقاب وأن تفلت من العقاب وتفلت من العقاب على الإبادة الجماعية طالما أنها تمحو آثار جرائمها من التاريخ. وكانت هذه هي الخلفية التي أدت إلى اتفاقية الإبادة الجماعية؛ وفي نهاية المطاف، أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لضمان معاقبة مرتكبي هذه الجرائم.

وهذا ما يجعل الوضع الحالي حيث تمادت القيادة الإسرائيلية في قتل المدنيين في قطاع غزة ورفضت الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار أكثر انحرافًا. وقد أدى ذلك أخيرًا إلى قيام المحكمة الجنائية الدولية بتقديم طلبات إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك ”توجيه هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين“ واستخدام ”تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.“

كما يجب أن يُنظر إليها كدليل على أن أي دولة يمكن أن تكون جانيًا أو ضحية محتملة لمثل هذه الجرائم. وهذا صحيح سواء كنا نتحدث عن إسرائيل، حيث لطالما اعتُبر الشعب اليهودي ضحية رمزية للإبادة الجماعية، أو عن ”دولة سلام“ مثل اليابان التي تبدو غير متورطة في صراع دولي. فالدولة التي تواجه جرائم الكراهية وغيرها من الجرائم داخل حدودها وتتصدى لها هي الدولة التي يمكنها ردع تصاعد هذه الأنواع من الجرائم الأساسية الدولية.

وأود أن أشير، شخصيًا، إلى أن موقف الحكومة اليابانية بشأن سبب عدم توقيعها على اتفاقية منع الإبادة الجماعية غير مقنع. وقد تم توضيح ذلك في اللجنة القضائية بمجلس النواب (في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) على النحو التالي ”فيما يتعلق باتفاقية الإبادة الجماعية، هناك عدم وضوح فيما يتعلق بالأفعال التي تتطلب الاتفاقية تجريمها ... والحاجة الفعلية لإثبات جريمة القتل الجماعي ليست بالضرورة كبيرة جدًا في ضوء الوضع الفعلي في اليابان“.



أشخاص يتجمعون في موقع مخيم للنازحين هاجمته القوات الإسرائيلية في رفح، أقصى جنوب غزة، في 27 مايو/أيار 2024. (© أف ب/ جيجي برس)

الدور الذي يجب أن تلعبه اليابان في دعم المحكمة الجنائية الدولية

في ظل هذه الظروف، ينبغي لليابان ويمكنها أن تلعب دوراً يتجاوز مجرد الوفاء بالتزاماتها كعضو في المحكمة الجنائية الدولية.

لماذا يجب أن تلعب اليابان مثل هذا الدور؟ أحد الأسباب هو أن المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها معقلاً للضمانات القضائية، هي عنصر حيوي في النظام الدولي الذي تعمل فيه اليابان، وهو أمر أساسي لتعزيز اليابان الدبلوماسي لـ”سيادة القانون“ كأساس للقيم المشتركة. في البيان المشترك لقمة مجموعة الدول السبع التي عقدت في هيروشيما العام الماضي، تمت الإشارة مرارًا وتكرارًا إلى مفهوم ”سيادة القانون“ كأساس لرؤية اليابان ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“.

ومع ذلك، كان من الملاحظ خلال القمة أن الإشارات إلى الديمقراطية اقتصرت بعناية أكبر على كونها ”قيم أساسية لمجموعة السبع“ أو كأساس لرؤية منظمة العفو الدولية. وعلى الأرجح أن انزعاج البعض في آسيا من فرض الرئيس بايدن للمعايير الأمريكية الخاصة في اختيار الدول المدعوة إلى ”قمة الديمقراطية“ في السنوات السابقة كان لا يزال ماثلاً في أذهان المنظمين. لذلك فإن سياسة الحكومة اليابانية في تسليط الضوء على ”سيادة القانون“ كقيمة عالمية مشتركة جاءت في الوقت المناسب. ولهذا السبب بالتحديد يجب على اليابان العمل بجدية أكبر لدعم المحكمة الجنائية الدولية وتعزيزها.

كيفية دعم المحكمة

اليابان هي بالفعل أكبر دولة مساهمة في تكاليف المحكمة الجنائية الدولية، حيث تبلغ مساهمتها لعام 2023 3.75 مليار ين ياباني. كما قدمت اليابان أيضًا مساهمات كبيرة في الموارد البشرية للمحكمة الجنائية الدولية، مثل توفير قضاة لثلاث فترات متتالية منذ انضمامها للمحكمة. وعلاوة على ذلك، انتُخبت أكاني توموكو - المدعي العام السابق في اليابان - مؤخرًا رئيسة للمحكمة الجنائية الدولية وستقود المحكمة حتى عام 2027.



أكاني توموكو، قاضية ورئيسة المحكمة الجنائية الدولية اعتبارًا من مارس/آذار 2024. تم التصوير في يوليو/تموز 2023. (© جيجي برس)

ولذلك ينبغي أن تعترف اليابان بنفسها كدولة قادرة ومسؤولة عن تحديد مستقبل المحكمة الجنائية الدولية. وينبغي أن تلعب دورًا أكثر نشاطًا في دعم عمليات المحكمة الجنائية الدولية. ويمكن لليابان اتخاذ ثلاثة تدابير ملموسة للقيام بذلك.

أولاً، ينبغي أن تنضم اليابان أخيرًا إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية. فعلى الرغم من أن اليابان عضو في نظام روما الأساسي، إلا أنها ليست واحدة من الدول الأعضاء الـ 153 الموقعة على الاتفاقية، وهو إغفال صارخ بالنظر إلى أنها الإطار الدولي القائم لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها - ”الجريمة الأساسية“ ضمن مجموعة الجرائم الدولية الأساسية. وينبغي حل هذا الوضع في أقرب وقت ممكن.

ثانياً، تتطلب اتفاقية منع الإبادة الجماعية من الدول الأعضاء وضع قوانين محلية لمعاقبة الإبادة الجماعية. في الوقت الحالي، لا توجد جريمة من هذا القبيل تسمى ”الإبادة الجماعية“ في قانون العقوبات الياباني. إذا كانت ستنضم إلى الاتفاقية، فلا ينبغي لها أن تسلك الطريق السهل بالإشارة إلى أشكال جماعية من ”القتل“ أو ”الاختطاف“ في قانونها الجنائي الحالي. فوفقًا للخلفية التاريخية للإبادة الجماعية والغرض من الاتفاقية، ينبغي على اليابان أن تنشئ جريمة ”إبادة جماعية“ جديدة كفئة جنائية خاصة بطريقة تدعم المصالح المشتركة والتفاهمات القانونية الموجودة في المجتمع الدولي.

ثالثًا، بينما يقع مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هناك زخم متزايد لإنشاء مقر آسيوي في اليابان. بعد إنشائها، نظرت المحكمة الجنائية الدولية في العديد من القضايا الأفريقية في لاهاي. ولم يخلُ هذا الأمر من بعض الاستياء بسبب تكوين المحكمة الجنائية الدولية وحقيقة أن مثل هذه المحاكمات تجري في أوروبا، وهي موقع حكام أفريقيا الاستعماريين السابقين.

علاوة على ذلك، بما أن أي بلد أو شعب يمكن أن يكون ضحية ومرتكبًا للجرائم الدولية الأساسية، يبدو من الطبيعي أن يكون هناك بديل. كما قد لا تكون لاهاي بالضرورة أفضل مكان لمحاكمة انتهاكات القانون الإنساني المرتكبة في آسيا. ولاهاي هي ”مدينة السلام والعدالة“ باعتبارها مقر المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية البارزة. وإذا ما أرادت اليابان أن تهيئ نفسها للقيام بدور مماثل، فسيكون ذلك في مصلحتها الوطنية والدولية.

السيادة كعائق أمام كرامة المستضعفين

يتحدى طلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو كل دولة أن تبقى منضبطة وملتزمة بدعم ”سيادة القانون“ من خلال كبح جماح أولئك الذين يرتكبون أعمالًا لا إنسانية لا تغتفر وينتهكون الوضع الدولي القائم بالقوة. ولأن مثل هذا الانضباط قد يتعارض مع معايير الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، فقد يصبح أيضًا قضية سياسية.

ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن هدف المحكمة الجنائية الدولية يتجاوز الأجندات السياسية للدول القوية. فوجود المحكمة يثبت أن أي شخص يمكن أن يخضع لقواعد العدالة وأن هناك دائمًا إمكانية لاستعادة كرامة الأشخاص الذين حُرموا منها دون وجه حق - بغض النظر عن البلد الذي ينتمون إليه. تنعكس هذه الديناميكية في الدول الأعضاء التي انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية. ففي حين أن الدول الضعيفة والضعيفة من المؤيدين المتحمسين، عارضت بعض الدول القوية إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ورفضت الانضمام إليها.

من ناحية أخرى، تتمتع اليابان بأساس اقتصادي وأمني قوي ومستقر نسبيًا، وقدمت مساهمات كبيرة كعضو في المحكمة الجنائية الدولية. كما أنها اكتسبت سمعة لا تقدر بثمن في الشؤون الدولية كدولة تفي بوعودها الدولية وتتجنب فرض تفضيلاتها السياسية على الآخرين. وبما أن النظام الدولي قد تآكل بسبب فرض أجندات سياسية، بما في ذلك باسم ”الديمقراطية“، فإن إعادة تأكيد ”سيادة القانون“ الإنسانية هو بالضبط ما يمكن أن يساعد في إصلاح أسس المجتمع الدولي.

يجب تزويد المحكمة الجنائية الدولية بالدعم والبنية التحتية اللازمة لاستعادة كرامة الضعفاء، حتى لو أدى ذلك في نهاية المطاف إلى تحدي معايير السيادة الوطنية. وكلما أنجزت المحكمة الجنائية الدولية مهمتها بشكل مستقل عن عبثية سياسات القوة الدولية، كلما زاد الاعتراف بوجودها الدولي - ولكن، وللمفارقة، كلما اهتز أساس وجودها لأنها تتحدى المصالح السياسية القائمة.

ومع ذلك، فإن المجتمع الدولي بحاجة إلى أن تتبنى المحكمة الجنائية الدولية بحماس دور الضامن القضائي لحقوق الناس في أن يعاملوا كبشر، بغض النظر عن البلد أو الفترة الزمنية التي ولدوا فيها. يجب على اليابان أن تؤيد وتدعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية وحكمها. هذا هو الدور التاريخي المتوقع أن نلعبه الآن.

لذلك جاءت الزيارة التي قامت بها رئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني إلى اليابان في الفترة من 9 إلى 14 يونيو/حزيران إلى اليابان، وهي الأولى لها منذ توليها هذا المنصب، في الوقت المناسب. فقد التقت بمسؤولين حكوميين بارزين وتبادلت وجهات النظر مع مجموعة متنوعة من الأشخاص من المجتمع المدني. وبصفتها رئيسة للمحكمة الجنائية الدولية في وقت مضطرب، يجب أن نستمع بعناية إلى الرسالة التي أوصلتها إلى اليابان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث في حفل تأبين للجنود الذين سقطوا في القدس في 13 مايو/أيار 2024. © أ ف ب/ © جيجي برس)