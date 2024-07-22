انتخابات أمريكا وعودة ترامب: هل يتغير مستقبل التحالف مع اليابان؟

من الممكن أن يعيد الشعب الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض هذا العام. ومع ذلك، لا يوجد سبب وجيه لعدم الارتياح في العلاقات بين الولايات المتحدة واليابان. فقد تزايدت أهمية اليابان مع تعمق المواجهة بين الولايات المتحدة والصين، ولا تلوح في الأفق سوى قضايا قليلة قد تهدد استقرار التحالف.

كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، اكتسبت المناقشات اليابانية حول أفضل استجابة لعودة دونالد ترامب المحتملة إلى الرئاسة الأمريكية زخماً في الآونة الأخيرة. في الواقع، أصبحت عبارة ”موشيتورا“ - وهي اختصار لعبارة ”ماذا لو كان ترامب؟“ - جزءاً منتظماً من المعجم السياسي الياباني. وفيما يلي أشارككم بعض الأفكار حول ما يمكن أن تعنيه إدارة ترامب الثانية للعلاقة بين الولايات المتحدة واليابان.

التنافس مع الصين والتحالف المستقر مع اليابان

حالياً، التحالف الأمريكي الياباني مستقر. ومع استمرار الولايات المتحدة في اعتبار الصين أكبر منافس لها على المستوى الجيوسياسي، فإن قيمة اليابان في الحسابات الاستراتيجية الأمريكية قد ازدادت بمرور الوقت. فباعتبارها حليفاً بموجب معاهدة تستضيف قواعد عسكرية أمريكية وتشكل جزءاً كبيراً من ”سلسلة الجزر الأولى“ التي تحد من استعراض القوة الصينية في المحيط الهادئ، تحتفظ اليابان بأهمية بالغة بالنسبة للولايات المتحدة بحكم موقعها.

ولا يوجد ما يشير إلى أن إدارة ترامب الثانية ستبتعد عن موقف المواجهة تجاه بكين. ففي نهاية المطاف، كانت إدارة ترامب السابقة هي أول من وضع الصين صراحةً باعتبارها أكبر منافس جيوسياسي للولايات المتحدة في استراتيجية الأمن القومي لعام 2017. وأشارت الوثيقة صراحة إلى أن ”الصين وروسيا تتحديان القوة والنفوذ والمصالح الأمريكية“، وأن كلا البلدين ”يحاولان تقويض الأمن والازدهار الأمريكيين“. واستطردت استراتيجية الأمن القومي لتقول إن الحفاظ على توازن القوى المناسب ”سيتطلب التزاماً قوياً وتعاوناً وثيقاً مع الحلفاء والشركاء“.

بالتأكيد، تعكس مثل هذه الكلمات تصور موظفي مجلس الأمن القومي في ذلك الوقت، وليس بالضرورة الرئيس ترامب نفسه. فقد كان ترامب ــ آنذاك والآن ــ يؤمن باتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الحلفاء الذين يستفيدون بحرية من القوة العسكرية الأمريكية. ومع ذلك، فهو أقل انتقاداً للحلفاء الذين يرى أنهم يتقاسمون عبئاً معقولاً.

على سبيل المثال، أثارت تعليقات ترامب في خطاب ألقاه في ولاية كارولينا الجنوبية في فبراير/ شباط هذا العام ضجة عالمية. حيث روى قصة سأله فيها ”رئيس دولة كبيرة“ عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستمر في حمايتهم إذا لم يدفعوا التزاماتهم في الناتو وتعرضوا لهجوم من روسيا. ووفقا لترامب، كان رده المزعوم هو ”لا، لن أحميك. في الواقع، سأشجعهم على فعل ما يريدون. عليك أن تدفع. عليك أن تدفع فواتيرك“.

والشيء المهم هنا هو أن ترامب يبدو قلقا في الغالب بشأن ما إذا كانت الدول الأخرى تفي بالتزاماتها المالية ”للدفع“. وعلى النقيض من إدارة ترامب الأولى، قد يكون هذا الآن عامل استقرار لليابان حيث التزم رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو بالفعل بتحديث القدرات الدفاعية اليابانية بشكل كبير مع زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

جزء مهم آخر من صورة العلاقات بين الولايات المتحدة واليابان فيما يتعلق بإدارة ترامب الثانية المحتملة هو نوع الأشخاص الذين سيشكلون سياساته الخارجية والأمنية في فترة ولايته الثانية. تشمل الأسماء المذكورة مستشار الأمن القومي السابق روبرت أوبراين (الذي خدم في الفترة 2019-2021)، وإلبريدج كولبي، نائب مساعد وزير الدفاع للاستراتيجية وتطوير القوات (2017-2018)، ومايكل بيلسبري، زميل أول لاستراتيجية الصين في مؤسسة التراث والمدير السابق لاستراتيجية الصين في معهد هدسون.

هؤلاء الثلاثة خبراء يؤمنون باتخاذ موقف صارم تجاه الصين ويدعمون توجهات السياسة الخارجية المؤيدة لتايوان. إذا شارك هؤلاء الأفراد بشكل كبير في تشكيل السياسة الخارجية للبيت الأبيض في عهد ترامب، فإن ذلك سيساهم بشكل أكبر في استقرار التحالف بين الولايات المتحدة واليابان.

إدارة ترامب الثانية وأولوياتها

من المهم أيضًا فهم أهم أولويات ترامب في حال إعادة انتخابه. يبدو من المرجح أن إحدى أولويات ترامب الرئيسية ستكون استخدام سلطاته الرئاسية للتعامل مع الملاحقات الجنائية الأربع المرفوعة ضده والدعاوى المدنية المرفوعة ضد شركته العقارية، منظمة ترامب. وإذا لم يفعل ذلك، فمن المحتمل تمامًا أنه عندما تنتهي ولايته الثانية بعد أربع سنوات، قد يخسر مصالحه التجارية وحتى ثروته الشخصية.

خلال فترة رئاسته السابقة، أكد ترامب في كثير من الأحيان أن لديه سلطة العفو عن نفسه. وليس من الواضح تمامًا ما إذا كان ذلك صحيحًا. عندما كان الرئيس ريتشارد نيكسون على وشك أن يحاكم بسبب فضيحة ووترغيت، كان موقف وزارة العدل في ذلك الوقت أن الرئيس لا يملك سلطة العفو عن نفسه. ومع ذلك، استقال نيكسون من منصبه قبل أن يعزله الكونغرس ولم يختبر هذا الموقف.

بعد شهر واحد بالضبط من استقالة نيكسون، أصدر الرئيس غيرالد فورد (نائب الرئيس نيكسون والتالي في خط الخلافة الرئاسية) عفوًا عن نيكسون قبل توجيه الاتهام إليه على أساس أنه سينقذ الأمة من الانقسام. وقد تعرض هذا العفو لانتقادات شديدة في ذلك الوقت. ويرجع ذلك جزئيًا إلى إنجازات نيكسون الدبلوماسية، ومع ذلك، أصبح يُنظر إلى تصرف الرئيس فورد في ضوء أكثر إيجابية مع مرور الوقت. نجح نيكسون، إلى جانب هنري كيسنغر (مستشاره للأمن القومي)، في إخراج الولايات المتحدة من مستنقع حرب فيتنام. حصل كيسنغر على جائزة نوبل للسلام في أكتوبر/ تشرين الأول 1973 لعمله كمبعوث خاص لإدارة نيكسون في وضع اتفاقيات باريس للسلام مع حكومة فيتنام الشمالية في يناير/ كانون الثاني من نفس العام. ولولا فضيحة ووترغيت التي تكشفت في ذلك الوقت، لكان نيكسون وكيسنغر قد فازا بالجائزة.

وبالتالي فإن إصرار ترامب على أنه يستحق جائزة نوبل للسلام من المرجح أن يكون محسوبا على نحو مماثل. من المرجح أن تكون الأولويات الدبلوماسية لإدارة ترامب الثانية إنجازات دبلوماسية تستحق جائزة نوبل، مثل رغبته المعلنة في رؤية وقف إطلاق النار في أوكرانيا في غضون 24 ساعة من تنصيبه. وإذا تحقق ذلك، فقد يزيد من احتمال تبرير العفو الرئاسي والحصول عليه إذا تم ترقية نائب الرئيس في مرحلة ما إلى منصب الرئاسة.

ولذلك فمن المرجح أن تعطي إدارة ترامب الثانية الأولوية للإنجازات الدبلوماسية التي يمكن تحقيقها خلال فترة ولاية واحدة. وعلى هذا فمن المرجح أن يكون وقف إطلاق النار في أوكرانيا والاتفاق النووي في كوريا الشمالية من الأولويات، في حين من المرجح أن تحظى القضايا الأكثر تحدياً مثل الاتفاق مع الصين بشأن وضع تايوان بأولوية أقل. ومن المرجح أن تواجه القضية الأخيرة على وجه الخصوص مقاومة من داخل إدارة ترامب.

العلاقة الشخصية والتحالف

سيكون التحالف الأمريكي الياباني، الذي يمكن استخدامه للضغط على الصين، أداة دبلوماسية مهمة للرئيس ترامب نظرًا لالتزامه بالمنافسة الاقتصادية مع الصين. ومع بقاء فترة ولاية واحدة فقط لتحقيق أهدافه، سيتعين عليه الحفاظ على التركيز المستمر على معالجة تلك القضايا بكل موارد إدارته. وبالتالي يمكن لليابان أن تقدم مساعدة كبيرة لتحقيق أهداف ترامب.

في الواقع، كان أحد أبرز النجاحات الدبلوماسية التي حققها رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي هو بناء علاقة شخصية مع ترامب خلال فترة ولايته الأولى. فهل يستطيع زعيم ياباني معاصر أن يكرر هذا؟ يتمتع رئيس الوزراء آبي بمزايا معينة، مثل رئاسة حكومة مستقرة تدعمها قاعدة دعم أساسية من المحافظين داخل الحزب الحاكم. كما حظي بدعم شعبي قوي. كما اعتبر آبي نفسه أن الحفاظ على تحالف قوي مع الولايات المتحدة يمثل مصلحة وطنية طاغية. وكان على استعداد لبناء علاقة شخصية بناءة مع من سيصبح الرئيس الأمريكي.

عندما تحدثت إلى زميل من وزارة الخارجية خلال إدارة آبي، أشاروا إلى أن معاملة آبي المحترمة للرئيس ترامب هي التي مكنته من بناء علاقة جيدة. وعلى النقيض من ذلك، تجنب الزعماء الغربيون الآخرون إظهار الاحترام أو حتى عدم الاحترام.

على سبيل المثال، تم نشر لقطات تظهر رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهما يمزحان حول المؤتمر الصحفي المرتجل المطول للسيد ترامب في قمة الناتو في ديسمبر/ كانون الأول 2019. أدى ذلك إلى قيام الرئيس ترامب بإلغاء مؤتمر كان مقررا بعد القمة والعودة مبكرًا للولايات المتحدة. وفي وقت لاحق وصف رئيس الوزراء ترودو بأنه ”ذو وجهين“.

يمكن للمرء أن يتخيل أن ترامب شعر بالعزلة والانفصال عن أجواء النادي الأطلسي النخبوية في قمة الناتو. بالنسبة لمعظم شركاء حلف شمال الأطلسي، فإن تقدير الحلف نفسه والقيم الديمقراطية التي يقوم عليها يعتبر أمرا مفروغا منه. ومن ناحية أخرى، لا يشارك ترامب مثل هذه النظرة العالمية.

على النقيض من ذلك، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قبل عامين تقريبا من انعقاد قمة الناتو، لعب رئيس الوزراء آبي الغولف مع ترامب خلال زيارته لليابان. وقال زميل آخر في وزارة الخارجية إنه خلال جولتهما، سأل ترامب آبي بالتفصيل عن نوع الأجواء التي سيجدها في قمم مجموعة السبع. ونظراً لأنه كان يتمتع بخبرة قليلة في الاجتماعات الدولية، فلابد أنه سعى إلى تحقيق هذا النوع من العلاقة الحميمة مع آبي استناداً إلى اعتقاد مفاده أنه سيكون من الصعب أن نطلب ذلك من الزعماء الأوروبيين النخبويين.

ومن الممكن أن يتعلم رئيس الوزراء كيشيدا، أو من يصبح زعيماً لليابان بعده، الكثير من نهج آبي. إن التعامل مع ترامب باحترام ليس بالأمر الصعب بالنسبة للسياسيين اليابانيين المحافظين، ولكن مجرد كونك مهذبا لن يكون كافيا لبناء علاقة شخصية. كما أنها تتطلب رأس مال سياسي محلي.

بدأت إدارة ترامب في يناير/كانون الثاني 2017، بعد أكثر من أربع سنوات من تشكيل إدارة آبي الثانية في عام 2012، عندما كان الزعيم الياباني لا يزال يتمتع بنسبة تأييد عالية. وقد أعطت قاعدة الدعم المستقرة هذه لآبي ما يكفي من رأس المال السياسي للتعافي من انتقادات أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام الليبرالية بشأن نهجه في التعامل مع ترامب.

إذا جاءت إدارة ترامب الثانية، فسيتم تنصيبها في يناير/كانون الثاني عام 2025. ومن غير المرجح أن يتمتع رئيس الوزراء الياباني في ذلك الوقت بنفس رأس المال السياسي الذي تمتع به آبي في عام 2017. ورئيس الوزراء كيشيدا، الذي شغل منصب وزير الخارجية ويتولى الوزير في إدارة آبي السلطة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021. وهذه فترة طويلة نسبياً بالنسبة لرئيس وزراء ياباني، لكن نسبة تأييد كيشيدا الحالية منخفضة. وهناك شكوك جدية حول ما إذا كان قادراً على تحقيق الفوز في انتخابات رئاسة الحزب التي يعقدها الحزب الليبرالي الديمقراطي في الخريف والاستمرار في رئاسته للوزراء.

لذلك، لا يمكن للمرء إلا أن يتكهن بما إذا كان الزعيم الياباني سيتمكن في يناير/كانون الثاني 2025 من إقامة علاقة شخصية بناءة مع ترامب، في حالة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. والخبر السار بالنسبة لطوكيو هو أن اليابان كحليف أصبحت أكثر أهمية من الناحية الجيوسياسية من أي وقت مضى. ومع احتمال أن تضم إدارة ترامب الثانية أشخاصًا تتوافق وجهات نظرهم العالمية مع الأولويات الاستراتيجية الحالية لليابان، فإن هذا يبشر بالخير بالنسبة لطوكيو لتكون قادرة على بناء علاقة بناءة مع أي شخص سيصبح الرئيس الأمريكي المقبل.

(نُشر النص الأصلي باللغة اليابانية في 2 يوليو/تموز 2024، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: الرئيس السابق دونالد ترامب يتحدث في تجمع حاشد بمناسبة عيد ميلاده الثامن والسبعين في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، بالقرب من مقر إقامته في مارالاغو، في 14 يونيو/حزيران 2024. © أ ف ب/جيجي برس)