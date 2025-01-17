العودة إلى السلطة: كيف ستشكل سياسات ترامب الخارجية مستقبل الصراعات الدولية؟

مع دخول دونالد ترامب البيت الأبيض، تتجه أنظار العالم بترقب نحو السياسة الخارجية الأمريكية التي قد تشهد تحولات غير مسبوقة. ففي ظل الحروب المشتعلة من أوكرانيا إلى غزة، تتزايد التساؤلات حول أولويات الإدارة الجديدة، خاصة في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، الذي يُعتبر التحدي الأكبر للأمن والمصالح الأمريكية. في هذا المشهد العالمي المتغير، تقف اليابان في موقف دقيق، بين التحالف الاستراتيجي الوثيق مع واشنطن والعلاقات الاقتصادية العميقة مع بكين. فكيف ستتعامل طوكيو مع صراع النفوذ بين العملاقين؟ وهل ستتمكن من الحفاظ على توازنها وسط هذه العاصفة الجيوسياسية؟

أستاذ في جامعة كيئو متخصص في السياسة الدولية والسياسات الخارجية والدفاعية الأمريكية المعاصرة ونائب مدير مركز كيئو للاستراتيجية. ولد في عام 1972، وتخرج من جامعة كيوتو قبل حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة طوكيو. عمل في وزارة الخارجية اليابانية وكان أستاذًا مساعدًا في جامعة هووسى قبل أن يتولى منصبه الحالي في عام 2010. وتشمل مؤلفاته (Vetonamu sensō to dōmei gaikō) (حرب فيتنام ودبلوماسية التحالف).

عقيدة ترامب السياسية

تاكيناكا هاروكاتا: لم يهدر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أي وقت في الإعلان عن اختياراته للمناصب الوزارية الرئيسية وغيرها من المناصب الرفيعة المستوى. فقد سمعنا أنه يخطط لترشيح ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية وبيت هيغسيث لمنصب وزير الدفاع. فما رأيك في فريق السياسة الخارجية والأمن الذي شكّله ترامب حتى الآن؟

موري ساتورو: أود أن أقول إن الركيزتين الأساسيتين لعقيدة ترامب في السياسة الخارجية هما الأحادية والتركيز على معاداة الصين.

وهذه التوجهات تمثل محورين مختلفين لأيديولوجية ”أمريكا أولاً“. الأول هو النظرة العالمية القومية التي تعطي الأولوية القصوى للسيادة الوطنية وتتبنى وجهة نظر ضيقة في تعريفها للمصلحة الوطنية، على افتراض أن السلام والازدهار الأميركيين يمكن تحقيقهما بشكل مستقل عما يحدث في بقية العالم. أما المحور الثاني فهو نهج السياسة القائمة على القوة في التعامل مع الشؤون الدولية والذي يصر على الزعامة الأميركية المطلقة ويستهدف الصين باعتبارها مصدر التهديد الرئيسي للتفوق الأميركي. الواقع أن أفضل وصف لكل من يتبنى هذه الأيديولوجية بمحوريها السالف ذكرهم هو أنه إما ”مُقيِّد“ أو ”مُحدِّد للأولويات“. بعبارة أخرى، فإن التوجه المناهض للصين مشترك بين المعسكرين، لأن المقيدين معادون للغاية لما يرون أنه حملة صينية لحرمان الولايات المتحدة من ثروتها الاقتصادية. وفي كل الأحوال، يبدو أن فريق السياسة الخارجية والأمن في إدارة ترامب الثانية سوف يرأسه مزيج من الأشخاص المنتمين فكرياً إلى هذين المعسكرين.

إن ما يسمى بالمقيِّدين هم عموماً من الموالين المخلصين لترامب من معسكر ”جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى“. وهم أصحاب فكر أحادي يؤمن بأن أمريكا ستكون في أفضل حال طالما أنها تبني جيشاً قوياً وتطلق العنان للنشاط الاقتصادي القوي. أما ”أصحاب فكر الأولوية“ فيتمتعون بعقلية أكثر انفتاحاً على العالم. فهم ينظرون إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ باعتبارها مركز النمو الاقتصادي العالمي وهم عازمون على منع الصين من تحقيق الهيمنة في المنطقة. ربما يكون لدى كل من روبيو ومايكل والتز، اللذين اختارهما ترامب ليكونا مستشارين للأمن القومي، عقلية أقرب إلى ”أصحاب فكر الأولوية“. إن هيغسيث وتولسي جابارد، اللذين رشحهما ترامب لإدارة الاستخبارات الوطنية، يعتبران من أتباع حركة ”جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى“. وربما يرغب أشخاص مثل هيغسيث وجابارد في استئصال ”الدولة العميقة“، كما يطلقون على البيروقراطيين المحترفين في واشنطن. وسوف يساعدون ترامب في القضاء على البيروقراطية الراسخة وزعزعة استقرار المؤسسات في واشنطن. في الماضي، كتب هيغسيث مقالات تعارض بعض السياسات العسكرية مثل قبول أفراد مجتمع المثليين في الجيش أو تكليف النساء بأدوار قتالية. وإذا تم تعيينه وزيرا للدفاع حقا، فقد يشرع في تطهير البنتاغون والجيش من الموظفين ذوي الميول الديمقراطية. من المؤكد أنه ستكون هناك مقاومة لتعيين مثل هذه الشخصيات، ولكن إذا نجح ترامب في تعيين معاونيه من أتباع حركة ”جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى“ لرئاسة هذه المؤسسات وإصلاحها، فإن هذا من شأنه أن يضعف أسس الأممية الأميركية ويسرّع من تسييس الخدمة المدنية. كما أنه إذا كان هناك قدر كبير من التغيير في وزارة الدفاع، فقد يثير ذلك مخاوف بشأن الجاهزية العسكرية. من المؤكد أن هناك بعض المقاومة من جانب المؤسسات والكونجرس، لذا فمن الصعب التنبؤ بكيفية تطور الأمور فعليًا، لكن هناك احتمال حقيقي أن تؤدي اختيارات ترامب إلى إثارة الارتباك وتقويض الروح المعنوية داخل الحكومة والجيش.



موري ساتورو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كيئو.

ركائز السياسة الاقتصادية لترامب

تاكيناكا: بالانتقال إلى السياسة الاقتصادية، اختار ترامب مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت لقيادة وزارة الخزانة، والمدير التنفيذي للأعمال هوارد لوتنيك لرئاسة وزارة التجارة، والمحامي جاميسون جرير كممثل تجاري للولايات المتحدة. كما يخطط لترشيح إيلون ماسك لرئاسة وزارة جديدة للكفاءة الحكومية. ما رأيك في هذه التشكيلة؟

موري: في الماضي، كان بيسنت ولوتنيك يوصفان بأنهما معتدلان فيما يتعلق بموضوع التعريفات الجمركية، ولكن من غير المرجح أن يقاوما سياسة ترامب الاقتصادية الرائدة. لذلك سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كان بيسنت ولوتنيك قادرين على الحفاظ على رضا ترامب في الشؤون السياسية.

إن أحد الركائز الأساسية للسياسة الاقتصادية لترامب هو إعادة التصنيع الأمريكي من خلال فرض تعريفات جمركية عالية على الواردات. وهناك ركيزة أخرى تتمثل في تعزيز الصناعات الدفاعية. يمكننا أن نتوقع التركيز بشكل كبير على تأمين سلسلة التوريد، مما يعني تقليل اعتماد أمريكا الاقتصادي على الصين.

أعتقد أن الهدف الأساسي هو إعادة بناء الصناعة الأمريكية على أساس مستقل استراتيجيًا بقدر الإمكان. إن فكرة تقليل اعتماد الاقتصاد الأمريكي على الدول الأجنبية، وخاصة الصين، تتفق تمامًا مع أحادية أمريكا أولاً، وهذا هو السبب الأساسي وراء إعادة طرح فكرة الانفصال على طاولة المناقشات. المنطق واضح جدًا، ولكن من الناحية المالية، قد لا يكون الأمر بهذه البساطة.

حل الأزمة الأوكرانية في 24 ساعة

تاكيناكا: قال ترامب مرارًا وتكرارًا أنه يمكنه إنهاء حرب أوكرانيا في غضون أربع وعشرين ساعة. كيف تتوقع منه أن يتعامل مع الصراع بمجرد توليه منصبه؟

موري: أنا متأكد من أنه سيبذل قصارى جهده للتوسط من أجل عقد هدنة. بشكل عام، نتوقع أن تضع إدارة ترامب المزيد من التركيز على السياسة الداخلية أكثر من الدبلوماسية، ولكن خلال عامه الأول في منصبه، يبدو أن حرب أوكرانيا ستتصدر أجندة ترامب في السياسة الخارجية.

لقد عين ترامب كيث كيلوغ، وهو فريق متقاعد، مبعوثا خاصا له إلى أوكرانيا وروسيا. يقترح التقرير الذي شارك كيلوغ في تأليفه لصالح معهد السياسة الأمريكية الأول، المؤيد لترامب، ما يسمى بالمسار لإنهاء الحرب. ويتضمن ذلك حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على الجلوس إلى طاولة المفاوضات من خلال الوعد بتعليق طلب أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في مقابل هدنة، بما في ذلك ضمانات أمنية لأوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، ستعرض أمريكا وحلفاؤها تخفيف العقوبات ضد روسيا إذا احترمت وقف إطلاق النار والمنطقة منزوعة السلاح. ومن المرجح أن يتم تأجيل القضية الإقليمية في الوقت الحالي. سوف تعتمد عودة الأراضي التي سُلبت من أوكرانيا خلال الحرب على تحقيق تقدم دبلوماسي في وقت ما بعد مغادرة بوتن لمنصبه. لكن الولايات المتحدة وحلفاءها سوف يتعهدون بعدم رفع جميع العقوبات المفروضة على روسيا حتى توقع على اتفاق سلام مقبول بالنسبة لأوكرانيا. وينص التقرير أيضًا على أن مثل هذا الاتفاق يجب أن يتضمن بنية أمنية طويلة الأجل تركز على الأمن والدفاع الثنائي. وهذا يعني إقناع الأوكرانيين بالموافقة على هدنة تتجاهل القضية برمتها المتمثلة في احتلال روسيا غير القانوني لأراضي أوكرانيا ذات السيادة، فضلاً عن الخضوع لخطة أمنية طويلة الأجل صاغتها قوى أجنبية. وأنا أشك في إمكانية تحقيق هذا في غضون أربع وعشرين ساعة.

تاكيناكا: بالتأكيد سيرفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أي خطة لا تلبي الحد الأدنى من شروطه للسلام. فماذا سيفعل ترامب بعد ذلك؟

موري: من المحتمل أن تستمر المساعدات المقدمة لأوكرانيا حتى تتوقف المفاوضات، لكن الفكرة هي ممارسة الضغط على أوكرانيا من خلال التهديد بوقف المساعدات أو تقليصها تدريجيًا. وهنا يمكن للبيت الأبيض الاستفادة من الكونجرس في هذا الشأن، بالقول إن الهيئة التشريعية ترفض الموافقة على المزيد من المساعدات. من ناحية أخرى، يمكن لواشنطن أيضًا تعزيز المساعدات المقدمة لأوكرانيا مؤقتًا إذا رفضت روسيا الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

لا مكان للحلفاء الضعفاء

تاكيناكا: كيف ترى تأثير انتخاب ترامب على علاقة أمريكا بحلف شمال الأطلسي وحلفائه مثل اليابان وكوريا الجنوبية؟ هل ستضاعف إدارة ترامب الثانية مطالب الحلفاء بتحمل المزيد من التكاليف؟

موري: الشيء الرئيسي هو أن هذه المعاهدات لن تعمل بعد الآن كضمانات للحصول على الحماية الأمريكية. الواقع أن الحجج التي نسمعها من الاستراتيجيين الجمهوريين تتلخص في فكرة مفادها أن أميركا لا ينبغي لها أن تلتزم بالدفاع عن بلد ــ حتى لو كان حليفا ــ إذا لم يكن بوسعها أن تفعل ذلك دون أن تتكبد عناء الإنفاق. بعبارة أخرى، ”سوف نحمي الحلفاء الأقوياء، ولكن ليس الضعفاء، الذين يشكلون عبئاً ومخاطر على مصلحتنا الوطنية“. ويبدو أن قوة الحليف سوف تقاس بنسبة الناتج المحلي الإجمالي الذي يتم إنفاقه على الدفاع. وقد تكهن البعض بأن الحد الأدنى قد يصل إلى 3%. الفكرة الأساسية هنا هي أن أميركا لابد أن تشكل تحالفات مفيدة لأميركا. فأين الميزة في التحالف مع بلد لا تستطيع أميركا الدفاع عنه دون استنزاف قوتها؟ إنه أمر منطقي إلى حد ما. فقد قال ترامب إن تايوان لابد أن تخصص ما يصل إلى 10% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع. من الواضح أن هذا لن يكون ممكنا، ولكن يبدو أن التفكير هو أن تايوان هي التي تتعرض للتهديد من قبل الصين، وإذا كانت تايوان تريد ردع الصين، فهي بحاجة إلى استثمار أكثر بكثير من نسبة 2 أو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي التي تنفقها دول حلف شمال الأطلسي. بالإضافة إلى اعتبارات الردع، إذا تمكنت واشنطن من إقناع دول مثل تايوان بشراء الأسلحة من الولايات المتحدة من خلال ميزانياتها الدفاعية المتزايدة، فإن هذا سوف يتوافق بشكل جيد مع خطط ترامب لتعزيز النمو في الصناعات الدفاعية المحلية.

اليابان في عالم ترامب

تاكيناكا: قال ترامب إنه يخطط لفرض تعريفات جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية، وتعريفات تتراوح بين 10% و20% على الواردات من معظم البلدان الأخرى، فهل تعتقد أن هذا يشمل اليابان؟

موري: بلغ الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة في عام 2023، 8.7 تريليون ين، وهو أعلى حتى من فائضها خلال إدارة ترامب الأولى. لذا، أعتقد أنه من المرجح أن تكون اليابان هدفًا للتعريفات الجمركية الجديدة. لا شك أن الشركات اليابانية التي تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة سوف تتأثر، كما ستتضرر الصناعات التي تُصدر إلى أمريكا عبر المكسيك بشكل أكبر إذا نفذ ترامب تهديده بفرض ضريبة بنسبة 25% على السلع المكسيكية.

ماذا تستطيع اليابان أن تفعل حيال ذلك؟ حسنًا، لقد كانت اليابان الدولة المستثمرة الأولى في الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات متتالية. لذا أعتقد أنه يمكننا مناشدة واشنطن استناداً إلى هذا السجل الحافل، مع اتخاذ موقف تفاوضي صارم والسعي للحصول على إعفاءات.

بالإضافة إلى التعريفات الجمركية الجديدة، هناك تكهنات بأن ترامب سيصر على أن تزيد اليابان إنفاقها الدفاعي وأن تساهم بشكل أكبر في دعم القوات الأميركية المتمركزة في اليابان والإنفاق عليها. وهذه هي الضربة الثلاثية التي قد تواجهها اليابان إذا ما تمكن ”أنصار الأحادية“ الذين يضعون أميركا في المقام الأول من تحقيق أهدافهم. ومن ناحية أخرى، يهتم ”أصحاب فكر الأولوية“ بتعزيز التحالفات الثنائية والصغرى من أجل تعزيز التحالف المناهض للصين. من هذا المنظور، تُعَد اليابان قوة رئيسية، وسترغب واشنطن في مواصلة الضغط من أجل تعزيز التعاون الدفاعي. مما يعني أننا من المرجح أن نشهد زيادة متزامنة في الاحتكاك والتعاون على حد سواء في ظل إدارة ترامب الثانية.

إن ما يهم اليابان أكثر من أي شيء آخر هو نوع استراتيجية الدفاع الثلاثية التي ستتبعها إدارة ترامب. وسوف يرغب كل من أنصار ضبط النفس وأصحاب فكر الأولوية في وضع حد للصراعات القائمة حالياً في أوروبا والشرق الأوسط. سيكون الهدف في الشرق الأوسط هو إنهاء القتال مع اغتنام ميزة لصالح إسرائيل واحتواء إيران. ولكن حتى الآن لم يتضح على وجه التحديد كيف ستكون سياسة الإدارة تجاه إيران، لكن إذا تم الضغط على طهران أكثر مما ينبغي، فهناك خطر أن تلجأ إلى استخدام الأسلحة النووية، وهو ما من شأنه أن يزيد من حدة التوتر بين إسرائيل وإيران. لذا تحتاج واشنطن إلى إدارة الصراع بطريقة تتجنب خطر اندلاع صراع مسلح كامل. لا شك أن ترامب لا يريد التورط في صراعات الشرق الأوسط، ولهذا السبب قد يكبح جماح اندفاعه نحو تبني موقف متشدد للغاية تجاه إيران. يبدو أن الخطة الأساسية للسياسة الخارجية الأميركية تتلخص في إخماد الحرائق في أوروبا والشرق الأوسط والتحول نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ من أجل تكريس أقصى قدر من الاهتمام لمواجهة الصين. لا توجد وسيلة للتنبؤ بما إذا كانت هذه الخطة ستنجح أم لا إلى أن نرى كيف ستتطور الأمور من الآن فصاعدا. لكن الأكيد أنها لن تكون مهمة سهلة. ومن المحتمل جداً أن تضطر الولايات المتحدة إلى التوفيق بين أوروبا والشرق الأوسط والصين على مدى السنوات الأربع المقبلة.

آفاق الشراكة اليابانية الأمريكية

تاكيناكا: هل تعتقد أن فرض تعريفات جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية أمر ممكن حقا؟

موري: نظرا لمخاوف الأمريكيين بشأن التضخم، يعتقد بعض المراقبين أن ترامب سيعمل على تقليص هذه التعريفات. وهناك تداعيات سياسية ينبغي النظر فيها. إذ تقترب انتخابات التجديد النصفي في غضون عامين، وإذا خسر الجمهوريون أغلبيتهم في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، فسوف يجدون صعوبة بالغة في دفع أجندتهم التشريعية إلى الأمام. وفي هذه المرحلة، ليس من الواضح ما إذا كان الهدف الحقيقي لترامب هو الحد من اعتماد الاقتصاد الأميركي على الصين، أم التهديد بفرض تعريفات جمركية لانتزاع تنازلات من بكين، أو مزيج من الاثنين. ونظرا للحديث عن فرض تعريفات جمركية جديدة على كل الواردات تقريبا، فمن المفترض أن الدافع الأساسي هو تعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال التصنيع في الولايات المتحدة، كما ذكرت سابقا. لكن التهديد بفرض تعريفات جمركية ضخمة بنسبة 60% ربما يكون المقصود به هو الضغط على بكين. وإذا كان الأمر كذلك، فعندما تعلن الصين عن تدابير انتقامية، ستدخل واشنطن في مفاوضات مع بكين. أو ربما تدفع تلك الخطوة الصين إلى تصحيح ”ممارساتها التجارية غير العادلة“.

تاكيناكا: أود أن أنهي حديثي بالسؤال عن آفاق العلاقات اليابانية الأمريكية في ظل إدارة ترامب الثانية. على الرغم من بعض الخلافات حول التعريفات الجمركية وما شابه ذلك، هل تعتقد أننا يمكن أن نكون على ثقة من أن العلاقة الأساسية ستظل مستقرة بشكل عام، نظرًا لشدة التنافس بين الولايات المتحدة والصين؟

موري: يبقى أن نرى ما إذا كانت التعريفات الجمركية الجديدة والمطالبات بمزيد من الإنفاق الدفاعي ستتحقق وإلى أي مدى. إذا واجهت اليابان هذه المطالب بالفعل، فسيكون من الصعب جدًا الاستجابة من وجهة نظر بيروقراطية، لكنني أعتقد أنه سيكون من الممكن إدارتها سياسياً في النهاية ولن يكون اتخاذ التدابير مستحيلاً. نحن بحاجة إلى البقاء يقظين ومراقبة التطورات عن كثب. لكني في هذه المرحلة متفائل بحذر بشأن العلاقة بين اليابان والولايات المتحدة. أعتقد أن المشكلة الأكثر صعوبة بالنسبة لليابان قد تكون كيفية الاستجابة للاضطرابات أو الطوارئ في أماكن أخرى من العالم، سواء في مضيق تايوان، أو شبه الجزيرة الكورية، أو أوكرانيا، أو الشرق الأوسط. ولعل السؤال الذي يلوح في الأفق هو ما إذا كان بوسعنا الاعتماد على حكم ترامب في الأزمات، لكن نظراً لاستجابته لجائحة كوفيد-19، فهناك مجال واسع للقلق في هذا الصدد.

(نُشر النص الأصلي باللغة اليابانية بناءً على مقابلة أُجريت في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وتمت ترجمة المقابلة إلى اللغة الإنكليزية بواسطة Nippon.com. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: في أعقاب فوزه في الانتخابات، يحتفل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مع أعضاء جمهوريين في مجلس النواب داخل فندق بالعاصمة واشنطن، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024).