2025 عام التحديات: هل يصمد رئيس الوزراء الياباني أمام الضغوط؟

من المؤكد أن التطورات السياسية في اليابان في عام 2025 ستكون محفوفة بالتقلبات والمنعطفات. حيث تواجه حكومة الأقلية التي يترأسها رئيس الوزراء إيشيبا سبعة تحديات كبيرة، أربعة منها تتعلق بالأحداث المقررة، واثنان من داخل إدارته وحزبه، وواحد يتعلق بنقص خبرته الدبلوماسية. ومجرد زلة واحدة في تخطي هذه العقبات، ستؤدي إلى إسقاط الحكومة من على حافة الهاوية السياسية.

قنبلة سياسية موقوتة

سيكون أول تحدٍ كبير لرئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو في أواخر شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2025، عندما تتم مناقشة ميزانية السنة المالية 2025 في لجنة الموازنة في مجلس النواب. فلم يعد الحزب الليبرالي الديمقراطي يمتلك الأغلبية في مجلس النواب، لذلك يترأس اللجنة أزومي جون، وزير المالية السابق ورئيس شؤون البرلمان في الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض. وبالتالي فإن مداولات اللجنة ستكون اختبارًا صعبًا لأعضاء حكومة إيشيبا المعرضين للهفوات والمتورطين في فضيحة الأموال السياسية. ومن المحتمل جدا أن يجبر أزومي أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي المترددين على الإدلاء بشهاداتهم كشهود تحت القسم في البرلمان.

ومن بين أعضاء لجنة الموازنة البالغ عددهم خمسين عضوًا، فإن هناك 24 عضوًا من الائتلاف الحاكم و26 عضوًا من نواب المعارضة. وقد تقوم اللجنة بتمرير الموازنة إذا ما انحاز الأعضاء الثلاثة من الحزب الديمقراطي من أجل الشعب إلى جانب أعضاء الكتلة الحاكمة، ولكن إذا وقع أي حادث أثناء المداولات قد يدفع الحزب الديمقراطي من أجل الشعب إلى الوقوف إلى جانب كتلة المعارضة، فسيتم رفض مشروع القانون، وسيتعين على حكومة إيشيبا تقديم استقالتها الجماعية.

ومن بين اللجان السبع عشرة الدائمة في مجلس النواب، ترأس المعارضة سبع لجان، بما في ذلك لجنة الموازنة. وفي هذه اللجان، لن يتمكن ائتلاف الأحزاب الحاكمة من تمرير التشريعات دون مساعدة المعارضة، مما سيجبره على تلبية مطالب المراجعات، وربما سيزعزع عملية صنع السياسات والعملية التشريعية التي كانت تحت سيطرة الحزب الليبرالي الديمقراطي لفترة طويلة.

وحتى لو تمكن إيشيبا من تجاوز العقبة الأولى وتمرير الموازنة، فقد يُضطر إلى التنحي إذا انخفضت نسبة تأييده، لأن ذلك سيثير مخاوف - خاصة بين أعضاء مجلس المستشارين في الحزب الليبرالي الديمقراطي الذين سيخوضون انتخابات مجلس الشيوخ في صيف 2025 - بشأن قدرات رئيس الوزراء على القيادة. وقد دفعت مخاوف مماثلة الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى إجراء تغيير في القيادة، حيث تم استبدال موري يوشيرو الذي لا يحظى بشعبية بكويزومي جونئيتشيرو، قبل انتخابات مجلس الشيوخ عام 2001. وبالتالي سيكون التحدي الثاني لإيشيبا هو كسب الرأي العام بحلول أوائل الربيع.

وإذا نجح في الحفاظ على معدلات شعبية معقولة وحدَّ من السخط الداخلي، فهناك فرصة لبقائه في منصبه حتى نهاية الدورة العادية للبرلمان في شهر يونيو/حزيران تقريبًا.

ولكن بعد ذلك سيواجه تحديًا ثالثًا، وهو احتمال تقديم المعارضة اقتراحًا بحجب الثقة. ويمكن لإيشيبا أن يتجاوز هذه العقبة إذا تمكن من إقناع الحزب الديمقراطي من أجل الشعب في البرلمان بالوقوف إلى جانب أحزاب الحكومة. إلا أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئيسية، حيث ستنتهي فترة ولاية نصف أعضاء مجلس الشيوخ في الثامن والعشرين من يوليو/ تموز، وستنتهي فترة ولاية مجلس محافظة طوكيو في الثاني والعشرين من نفس الشهر، فإنه يمكن أن يختار الحزب الديمقراطي من أجل الشعب تأكيد حضوره ورفض إيشيبا. وهذا إما سيُجبر مجلس الوزراء على الاستقالة الجماعية أو رئيس الوزراء على حل مجلس النواب.

وإذا اختار إيشيبا الخيار الأول، فسيتعين على الحزب الليبرالي الديمقراطي التنحي وتسليم مقاليد السلطة إلى المعارضة. أما إذا اختار الخيار الثاني، فستتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة لمجلس النواب، وعلى الأرجح في نفس اليوم الذي سيتم فيه إجراء انتخابات مجلس الشيوخ. ويمكنه أيضًا، في تصرف يائس، أن يدعو إلى إجراء انتخابات متزامنة بمجرد تقديم اقتراح بحجب الثقة، دون انتظار التصويت عليه.

وحتى لو نجا من هذا الاقتراح، فسيواجه إيشيبا بعد ذلك التحدي الرابع والأكبر، والمتمثل في الحاجة إلى الفوز في انتخابات مجلس محافظة طوكيو ومجلس الشيوخ، وخاصةً مجلس الشيوخ، الذي سيحدد مصير إدارته. ويدرك أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي تمامًا أن الناخبين لا يزالون غير راضين عن انعدام الشفافية في تدفق الأموال السياسية، حتى بعد أن تعرض الحزب لعقاب جيد في انتخابات مجلس النواب في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2024.

ويشغل الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو حاليًا 140 مقعدًا في مجلس الشيوخ، وهو ما يزيد بكثير عن الـ 125 مقعدًا اللازمة للحصول على الأغلبية. ومن المرجح أن يبقى الحزبان في السلطة إذا تمكنا من الاحتفاظ بالأغلبية في الانتخابات المقبلة، على افتراض عدم حل مجلس النواب، ولكن سيستمر عدم الاستقرار السياسي ما لم يتمكن الحزبان من إقناع الحزب الديمقراطي من أجل الشعب إما بالانضمام إلى الائتلاف الحاكم أو على الأقل التعاون معهما خارج مجلس الوزراء.

ولكن إذا انتهى الأمر بخسارة كتلة الحزب الليبرالي الديمقراطي-كوميتو أكثر من 15 مقعدًا، فإن ميزان القوى في مجلس الشيوخ سيتحول إلى المعارضة، ومن شبه المؤكد أن يُضطر إيشيبا إلى التنحي عن رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي. وسيحصل الحزب على فرصة جديدة للبقاء في السلطة إذا تمكن خليفة إيشيبا من جذب الحزب الديمقراطي من أجل الشعب إلى ائتلاف ثلاثي الأحزاب، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتعين على الحزب الليبرالي الديمقراطي التخلي عن مقاليد الحكم، مما قد يؤدي إلى تغيير سياسي شامل.

معزول داخل حزبه

إن السيناريو الذي من الممكن أن ينجح فيه إيشيبا في التغلب على جميع هذه العوائق الأربعة ويبقى في منصبه إلى ما بعد الصيف هو سيناريو مستبعد إلى حد ما. ويعود ذلك إلى مواجهته تحديين داخل حزبه بالإضافة إلى تلك التحديات المذكورة أعلاه.

والتحدي الأول هو ندرة الزملاء الذين يدعمونه كقائد للأمة. إن رئيس الوزراء يحتاج إلى فريق قوي لدفع أجندته السياسية بقوة. على سبيل المثال، استمرت إدارة شينزو آبي الثانية لمدة سبع سنوات وثمانية أشهر بفضل فريق عمل منظم بشكل جيد بقيادة سوغا يوشيهيدي ككبير أمناء مجلس الوزراء. بينما اعتمد كيشيدا فوميئو على كيهارا سيجي الذي عمل بلا كلل خلف الكواليس نيابة عن رئيس الوزراء بصفته نائب رئيس مجلس الوزراء.

وأقرب نظير له في إدارة إيشيبا هو أكازاوا ريوسي، وهو زميله عن محافظة توتُّوري في المجلس التشريعي، ومعاون رئيس الوزراء، وله مكتبه الخاص في مكتب رئيس الوزراء. ولكنه أيضا عضو في حكومة إيشيبا؛ فبالإضافة إلى كونه الوزير المسؤول عن التنشيط الاقتصادي، فهو مثقل بمجموعة من الملفات مثل السياسات الاقتصادية والمالية، والاستعدادات لإنشاء وكالة إدارة الكوارث، وزيادة الأجور. وهو مثقل بالفعل بأعباء فوق طاقته، وبالتالي لن يكون قادرًا على أداء دور المصلح الذي كان يلعبه كيهارا في عهد كيشيدا. وقد تم حل فصيل إيشيبا السابق بالفعل، وليس لدى رئيس الوزراء سوى عدد قليل من الزملاء المقربين والموثوق بهم الذين يمكنه اللجوء إليهم.

والتحدي الثاني هو عزلة إيشيبا داخل حزبه. إذ لا توجد مجموعة كبيرة في الحزب الليبرالي الديمقراطي تدعمه بحماس، كما يتضح من العملية التي انتُخب من خلالها رئيسًا للحزب الليبرالي الديمقراطي في جولة الإعادة مع تاكائيتشي سانائي، وهي محافظة متشددة. فبالنظر إلى احتمال الاضطرار إلى خوض الانتخابات ضد نودا يوشيهيكو، الذي كان قد تم اختياره للتو رئيسًا للحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، ووجود مجموعة من قضايا السياسة الخارجية المعقدة التي كانت على وشك الحدوث، فإن أصحاب النفوذ في الحزب الليبرالي الديمقراطي، ولا سيما أولئك الذين ينتمون إلى كيشيدا وسوغا، دعموا على مضض إيشيبا باعتباره أهون الشرين.

إن إدارة الحزب حاليًا في يد الأمين العام مورياما هيروشي. وقد كان زعيمًا لفصيله الخاص، لكنه كان عبارة عن مجموعة صغيرة تضم أقل من عشرة أعضاء، وبدأ البعض يشكك في مهاراته الإدارية. ومن الواضح أن أعضاء فصيل آبي السابق الذين دعموا تاكائيتشي في ترشحها للرئاسة حذرون من إيشيبا، وكذلك الأمر بالنسبة لأعضاء آخرين من ذوي الوزن الثقيل في الحزب مثل رئيس الوزراء السابق أسو تارو والأمين العام السابق موتيغي توشيميتسو.

ومع ذلك، فإن استبدال إيشيبا في هذه المرحلة لن يفعل شيئًا لتغيير وضع حكومة الأقلية في الإدارة. وستستمر التحديات بغض النظر عمن سيتولى المسؤولية ما لم يكن هناك إعادة تنظيم للقوى السياسية. وبفضل توازن القوى الهش هذا تمكن إيشيبا من البقاء في منصبه حتى الآن.

وقد يكون منافسو إيشيبا داخل الحزب راضون وهم يشاهدون الإدارة تمضي قدمًا في موازنة العام المالي 2025، وبعد ذلك إما أن يحاولوا خلق الاضطرابات، أو سيتركونه يواجه العقبات بمفرده إذا بدت الهزيمة في انتخابات مجلس الشيوخ حتمية، ثم يجبرونه على الاستقالة من خلال إلقاء اللوم عليه في الخسارة. وبدلاً من مساعدة إيشيبا، سيكون الباحثون عن السلطة في الحزب الليبرالي الديمقراطي سعداء باستغلاله عندما يستطيعون ذلك، بينما سيتقدمون بخططهم للمطالبة بالاعتراف بهم.

البحث عن إجابات في عام 2025

وبعيدًا عن المصاعب الداخلية، يواجه إيشيبا تحديات هائلة على الساحة العالمية أيضًا. فقد سعى إلى عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في طريق العودة من رحلته إلى أمريكا الجنوبية في نوفمبر/تشرين الثاني لكنه لم يتمكن من الحصول على موعد. وترك عدم التزامه بالبروتوكول الدبلوماسي خلال جولته الخارجية الأولى علامات استفهام حول قدرته على العمل مع قادة العالم. ومع تفاقم التباطؤ الاقتصادي، تتبنى الصين موقفًا أكثر ليونة تجاه اليابان، ولكن بالنظر إلى الوضع المتقلب في كوريا الجنوبية، والعلاقات المتوترة مع روسيا وكوريا الشمالية، فإن اليابان تواجه بيئة أمنية صعبة بشكل متزايد.

إن افتقار إيشيبا للمهارات الدبلوماسية واضح، خاصة بالمقارنة مع الثقة التي استطاع آبي بناءها مع ترامب، والتي صاغها كيشيدا أيضًا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول.

وتشير خسارة الحزب الليبرالي الديمقراطي لأغلبية مجلس النواب إلى نقطة تحول كبيرة في المشهد السياسي الياباني. فمنذ تأسيسه في عام 1955، أُجبر الحزب الليبرالي الديمقراطي على الخروج من السلطة مرتين فقط، في عام 1993، عندما تم استبداله بحكومة هوسوكاوا موريهيرو الائتلافية، وفي عام 2009، عندما اكتسحه الحزب الديمقراطي الياباني. وفي كلتا الحالتين، تمكن الحزب الليبرالي الديمقراطي من إعادة البناء والعودة إلى السلطة في غضون سنوات قليلة. والآن تتعرض هيمنة الحزب الليبرالي الديمقراطي لتحديات خطيرة، وهناك حالة من عدم اليقين بشأن كيفية تكيف الحزب مع الوضع الجديد.

سيصادف عام 2025 العديد من المحطات الهامة، حيث ستمر ذكرى مئة عام منذ بداية فترة شووا، وثمانين عامًا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وسبعين عامًا منذ تأسيس الحزب الليبرالي الديمقراطي. وسيكون للتغيرات التي ستحدثها نتائج الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2024 تداعيات بعيدة المدى، ليس فقط على مصير إدارة إيشيبا ولكن على مستقبل السياسة اليابانية. ومن المرجح أن يستمر عدم الاستقرار والبحث عن إجابات في عام 2025، حيث تسعى الأحزاب إلى تشكيل نظام سياسي وأسلوب حكم جديدين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو في المقدمة يزور ضريح إيسي في السادس من يناير/ كانون الثاني 2025 © كيودو)