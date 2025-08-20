الباندا بين السياسة والمشاعر.. لماذا تثير عودتها للصين القلق في اليابان؟

بعد وداع الباندا الأربعة التي عادت إلى الصين من ”عالم المغامرات“ في واكاياما، تستعد طوكيو قريبًا لحدث عاطفي آخر مع اقتراب موعد رحيل التوأمين المحبوبين من حديقة حيوان أوينو. وبينما تدخل دبلوماسية الباندا الصينية مرحلة انتقالية، تجد اليابان نفسها أمام تحدي التأقلم مع هذا الفراغ الكبير.

في 28 يونيو/ حزيران 2025، ودّع ”أدفنتشر وورلد“ في شيراهاما، محافظة واكاياما، جميع الباندا العملاقة الأربعة بدموع وهي في طريقها ”للعودة“ إلى الصين. الآن، الباندا العملاقة الوحيدة المتبقية في اليابان، وهي أرض عشاق الباندا المتحمسين، هي التوأم المحبوب في حديقة حيوان أوينو في طوكيو، وتنتهي إعارتهما في فبراير/ شباط 2026. هل ستجد اليابان نفسها خالية من الباندا لأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا؟ ما الذي يكمن وراء التغيير الظاهر في سياسة الصين، وكيف ينبغي لليابان أن تستجيب؟

منذ السنوات الأولى بعد الحرب، انخرطت بكين في ممارسة تقديم الباندا كـ”سفراء للصداقة“ للشركاء الدبلوماسيين الرئيسيين في مناسبات خاصة، على أمل تعزيز مشاعر النوايا الحسنة تجاه الصين. بدأت دبلوماسية الباندا الصينية مع اليابان في عام 1972، عندما رحبت حديقة حيوان أوينو في طوكيو بزوج من الباندا العملاقة كهدية تكريمًا لتطبيع العلاقات الثنائية.

في عام 1984، تم تصنيف الباندا العملاقة كحيوانات مهددة بالانقراض بموجب اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (CITES). في تلك الفترة، بدأت الصين في تأجير الباندا بدلاً من تقديمها كهدايا. منذ التسعينيات، تم تقديم معظم إعارات الباندا بموجب عقود إيجار طويلة الأجل، موجهة ظاهريًا لأبحاث تربية الباندا والحفاظ عليها. أي صغار يولدون خلال مدة الإعارة تكون ملكًا لجمهورية الصين الشعبية. في ظل هذا النظام، جذبت هذه الحيوانات الأيقونية حشودًا كبيرة من الزوار إلى حديقة حيوان كوبي أوجي و”أدفنتشر وورلد“ في واكاياما، وكذلك حديقة حيوان أوينو.

في عام 1994، تم إطلاق أول برنامج عالمي طويل الأجل لتربية الباندا العملاقة في ”أدفنتشر وورلد“ بالتعاون مع مراكز الأبحاث الصينية. على مدى العقود الثلاثة التالية، وُلد 17 صغير باندا في إطار هذا البرنامج الناجح للغاية.

مستقبل غامض

مع اقتراب انتهاء عقد الإيجار الذي دام 30 عامًا، تم إعادة الباندا الأربعة المتبقية في ”أدفنتشر وورلد“ – أم وثلاثة من صغارها – إلى الصين في يونيو/ حزيران الماضي.

في الماضي، سمحت الصين لصغير ولد محليًا أو لباندا بالغ واحد بالبقاء لفترة أطول من عقد الإيجار لتجنب فراغ الباندا. في هذا السياق، جاء خروج جميع باندا واكاياما الأربعة كصدمة للكثيرين في المنطقة وحول اليابان. ومع ذلك، على المستوى العالمي، ليست مثل هذه الإزالات غير شائعة هذه الأيام.

تلقت حدائق الحيوانات الكبرى في أستراليا، النمسا، إسبانيا، والولايات المتحدة (واشنطن العاصمة) أزواجًا جديدة في غضون عام من إعادة الباندا التي كانت تحت رعايتها واستمرت في التعاون مع الصينيين في التربية والحفاظ على الباندا. حتى الآن، لم تظهر أي إشارة إلى أن اليابان ستتلقى بدائل. مع التوأم في أوينو – الأنثى لي لي والذكر شياو شياو – المقرر مغادرتهما العام المقبل، هل يجب على حدائق الحيوانات اليابانية وعشاق الحيوانات أن يستسلموا لمستقبل بدون باندا؟



ساد ”هوس الباندا“ في حديقة حيوان أوينو في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 1972، عندما تم تقديم أول باندا عملاقة في اليابان، كانغ كانغ ولان لان، للجمهور. (© جيجي برس)

طُرحت المسألة في أواخر أبريل/ نيسان الماضي خلال محادثات بين الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي مورياما هيروشي ورئيس لجنة المؤتمر الشعبي الوطني تشاو ليجي خلال زيارة إلى بكين قام بها اتحاد البرلمانيين اليابانيين-الصينيين، الذي يرأسه مورياما. في أوائل يونيو/ حزيران الماضي، قدم السياسي المتقاعد من الحزب الليبرالي الديمقراطي كونو يوهي، الذي زار بكين كرئيس للجمعية اليابانية لتعزيز التجارة الدولية، طلبًا للحصول على باندا خلال لقاء مع رئيس الوزراء لي تشيانغ. أثار مورياما الموضوع مجددًا في 11 يوليو/ تموز خلال محادثة مع نائب رئيس مجلس الدولة هي ليفنغ في معرض إكسبو 2025 في أوساكا. في تلك المناسبة، قيل إن نائب رئيس الوزراء وافق على أن الباندا ”مهمة للتبادل البشري“ بين البلدين.

وفي مؤتمر صحفي في 26 مايو/ أيار، ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ على سؤال حول باندا واكاياما وإمكانية استبدالها قائلة: ”نرحب بالأصدقاء اليابانيين لزيارتها في الصين“. قد يعني هذا بالضبط ما قالته ولا شيء أكثر، أو قد يكون طريقة للقول إن الصين ليس لديها خطط لإرسال المزيد من الباندا إلى اليابان.

في الواقع، أصبح من الشائع أكثر فأكثر أن يسافر عشاق الباندا اليابانيون إلى الصين لإشباع شغفهم. قد لا ترى الصين جدوى من إرسال الباندا العملاقة إلى اليابان عندما يمكنها بدلاً من ذلك جذب المتحمسين اليابانيين إلى الصين. من المؤكد أن هؤلاء الزوار سيجدون أشياء أخرى يحبونها في البلاد، مع تقديم دفعة لصناعة السياحة والضيافة المحلية.

المخاطر المتزايدة لدبلوماسية الباندا

أحد العوامل المحتملة التي تحفز إعادة الصين للباندا العملاقة هو القلق المتزايد بشأن رفاهية الباندا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الصين وحول العالم. يستخدم عشاق الحيوانات الإنترنت لمراقبة ظروف ومعاملة الباندا في الأسر، ويجب على الحكومة الصينية أن تسعى باستمرار لإثبات التزامها بحماية الحيوانات.

في أوائل 2020، انتشرت صور لزوج من الباندا يبدوان هزيلين في حديقة حيوان ميمفيس على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية. عندما توفي ذكر الباندا في المنشأة، لي لي، في عام 2023، انتشرت شائعات عن سوء المعاملة، مما أثار مشاعر مناهضة للولايات المتحدة، واضطرت الحكومة الصينية إلى التدخل لتهدئة الضجة. في الوقت نفسه، بعد إعادة فو باو، وهي باندا وُلدت في كوريا وكانت تحظى بشعبية كبيرة، إلى الصين، أثار المعجبون الكوريون الجنوبيون قلقهم بشأن معاملتها هناك وأطلقوا حملة احتجاجية، بما في ذلك إعلان صفحة كاملة في صحيفة نيويورك تايمز.

قد يكون هذا المناخ الملتهب أحد العوامل وراء قرار الصين بإعادة الباندا من حدائق الحيوانات في الخارج دون تأخير، بمجرد انتهاء عقود الإيجار. تتحمل إدارات داخل الإدارة الوطنية للغابات والمراعي الصينية وحكومة بلدية تشنغدو في مقاطعة سيتشوان مسؤولية إعارة الباندا إلى المنشآت في الخارج، وقد يُحاسب المسؤولون الذين يديرون هذه الكيانات إذا ظهرت مخاوف بشأن صحة الباندا أثناء تمديد الإعارة. في الوقت الحاضر، هناك درجة معينة من المخاطر ترتبط باستخدام الباندا العملاقة لأغراض سياسية أو اقتصادية أو أي أغراض أخرى غير مرتبطة مباشرة برفاهية الحيوانات والحفاظ عليها.

سياسة الباندا؟

مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، عززت بعض التعليقات اليابانية فكرة أن بكين تستخدم الباندا كوسيلة ضغط للتأثير على اتخاذ القرار الياباني في القضايا الاقتصادية والأمنية. لكن الحقائق لا تدعم فكرة وجود علاقة بين إعارات الباندا الصينية والتوترات مع الولايات المتحدة. ففي نهاية المطاف، في عام 2024، أرسلت الصين الباندا إلى منشأتين رئيسيتين في الولايات المتحدة، حديقة الحيوان الوطنية في واشنطن العاصمة وحديقة حيوان سان دييغو في كاليفورنيا. تعتبر بكين الباندا أداة للدبلوماسية العامة، وسيلة لتعزيز صورتها وتغذية العلاقات الودية مع السكان المحليين. لهذا السبب، فكرت في إرسال الباندا إلى حدائق حيوانات أمريكية خاصة في الخمسينيات، في ذروة الحرب الباردة.

إذا كانت بكين تأمل فعلاً في استخدام باندا واكاياما للتأثير على السياسة أو السياسات اليابانية، فلا بد أنها شعرت بخيبة أمل من النتائج.

في أبريل/ نيسان 2025، عينت الحكومة اليابانية مطار نانكي-شيراهاما – على مرمى حجر من ”أدفنتشر وورلد“ – كمطار ”للاستخدام المحدد“. هذا يعني أنه سيكون متاحًا لقوات الدفاع الذاتي اليابانية لأغراض التدريب، مع الحفاظ على وظيفته المدنية الأساسية. كما ظهرت مناقشات حول الاستخدام المحتمل لهذا المرفق من قبل القوات العسكرية الأمريكية في اليابان. لو أن تهديد إغضاب الصين وفقدان باندا واكاياما أثار معارضة محلية، لكان ذلك قد عمل لصالح الصين، لكن خطة مطار نانكي-شيراهاما لم تُذكر بالكاد في انتخابات كحافظ واكاياما التي عُقدت في 1 يونيو/ حزيران من هذا العام. الحقيقة هي أن السياسة اليابانية ليست مدفوعة بالباندا، والصينيون على دراية تامة بهذا.

لم تظهر أي إشارة من بكين تفيد بأن قرار إعادة الباندا بشكل جماعي كان مدفوعًا سياسيًا. لكن من الممكن تمامًا أن الحذر السياسي كان عاملاً في عملية اتخاذ القرار في مراحل لاحقة.

على مدى العقد الماضي، شدد الحزب الشيوعي سيطرته على كل جانب من جوانب المجتمع الصيني باسم الأمن القومي. في ظل هذه الظروف، إذا أعطت السلطات المحلية المسؤولة عن إعارات الباندا في الخارج – في هذه الحالة، مركز أبحاث تشنغدو لتربية الباندا وحكومة بلدية تشنغدو – اعتبارًا خاصًا لمحافظة واكاياما في مثل هذا الوقت، فقد يُشتبه في أنها تتغاضى عن التعاون العسكري بين اليابان والولايات المتحدة.

من المنطقي أن نفترض أن هذه السلطات رأت أنه من المناسب استعادة جميع الباندا الأربعة بمجرد انتهاء عقد الإيجار لتقليل احتمالية الجدل. كما ذُكر أعلاه، أصبح من الشائع بشكل متزايد استعادة جميع الباندا المعارة إلى منشأة معينة في نهاية عقد الإيجار، وغالبًا ما يتم استبدالها في وقت لاحق. قد يكون هذا مؤشرًا على أن الأشخاص المشاركين في تبادل الباندا على المستوى العملي لديهم سلطة تقديرية أقل مما كانوا عليه سابقًا.

أسباب للأمل

كما ذكرت سابقًا، من المقرر أن تغادر باندا أوينو إلى الصين العام المقبل، مما قد يترك اليابان خالية من الباندا. ومع ذلك، هناك أسباب للتفاؤل بأن الصين ستقدم بدائل في المستقبل القريب.

أولاً، تعني الباندا الكثير للشعب الياباني لدرجة أن حرمان الأمة حتى من باندا واحدة سيُنظر إليه بلا شك كفعل خبيث من جانب الصين. احتفظت حدائق الحيوانات اليابانية بالباندا العملاقة لأكثر من 50 عامًا الآن، وتشترك عدة أجيال من اليابانيين في ذكريات جميلة عن زيارة هذه المخلوقات ومراقبتها. بالتأكيد، لن ترغب الصين في إلحاق الضرر بصورة الباندا كسفيرة للصداقة.

ثانيًا، يواصل النواب اليابانيون المؤيدون للصين الضغط على بكين للحصول على المزيد من إعارات الباندا، وسيؤذي سمعتهم إذا جاءت هذه الجهود بلا جدوى. لن يكون في مصلحة بكين إذا فقد هؤلاء السياسيون الموالون للصين مصداقيتهم أو حافزهم للعمل من أجل التقارب. أعتقد أن الصينيين يبحثون فقط عن الفرصة المناسبة لإرسال الدفعة التالية من الباندا إلى اليابان.

التكيف مع عصر جديد

في الوقت نفسه، تحتاج اليابان، كدولة مضيفة، أن تكون حذرة بشأن كيفية تناولها للموضوع. تميل التغطية الإعلامية لإعادة باندا واكاياما إلى إبراز التأثير على الاقتصاد المحلي. يمكن أن يخلق هذا الخطاب بسهولة انطباعًا بأن رغبة اليابان في المزيد من الباندا مدفوعة في المقام الأول بالمصلحة الاقتصادية الذاتية. استغلال الباندا من أجل الربح يتعارض مع الموقف الرسمي للصين بشأن غرض الإعارات – أي الحفاظ على الباندا – ولن يلقى قبولًا جيدًا لدى عشاق الباندا في العالم.

على مدى العقود القليلة الماضية، أكدت الصين على عرض أبحاثها العلمية حول الباندا العملاقة وجهودها لإعادة الحيوانات إلى البرية، بينما تبذل قصارى جهدها لإبقاء السياسة والاقتصاد خارج النقاش. على النقيض من ذلك، هيمنت السياسة والاقتصاد على المحادثة في الأوساط اليابانية. يمكن أن يقوض هذا التركيز القديم قدرة اليابان على الانخراط في حوار منتج مع الصين وبقية المجتمع الدولي. لاحظت الحكومات المحلية في اليابان التي تأمل في استضافة الباندا هذه المشكلة بالفعل وتفعل ما في وسعها لإعادة صياغة المشكلة.

كانت استخدامات الصين للباندا كـ”سفراء“ دائمًا مبنية على عروض صينية غير مرغوب فيها لإعارة الحيوانات، والتي تم قبولها بامتنان من قبل الدول المستلمة. في ضوء هذا التاريخ، يبدو من السخيف البدء في اتهام الحكومة الصينية باستغلال الباندا لأغراض سياسية أو اقتصادية. إذا كانت الدول الأخرى غير راضية عن الوضع، فيمكنها دائمًا رفض الإعارات.

لسنوات عديدة، كانت حيوانات الباندا العملاقة تُنقل وفقًا لأهواء البشر لأسباب لا علاقة لها برفاهية الحيوانات أو بنوعها. واليوم، تتعرض الصين لضغوط لإثبات أن أولويتها القصوى هي حماية الباندا وإطلاقها في البرية. وهذا تطورٌ جديرٌ بالترحيب. وبالمثل، ينبغي أن يكون اهتمام اليابان الرئيسي هو نقل المعرفة التي اكتسبتها عبر عقود من الرعاية والدراسة، والتفكير في أفضل السبل لتطبيقها في مجال الحفاظ على الباندا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. صورة العنوان الرئيسي: الباندا العملاقة ليانغبين، التي ستُعاد قريبًا إلى الصين، في 27 يونيو/ حزيران 2025، آخر يوم لعرضها العام في ”أدفنتشر وورلد“ بمحافظة واكاياما. © جيجي برس)