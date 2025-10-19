الشراكة اليابانية الأفريقية في عالم متغير: قراءة في الدور المتنامي لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية

في شهر أغسطس/ آب، استضافت مدينة يوكوهاما الدورة التاسعة من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد)، مواصلةً مسيرة بدأت قبل أكثر من 30 عامًا. وخلال هذه العقود، تطورت سياسة اليابان تجاه أفريقيا من مجرد تقديم المساعدات الإنمائية إلى دفع عجلة الاستثمار والشراكات الاقتصادية، بما يعكس تحولًا إستراتيجيًا في بناء علاقاتها مع القارة الواعدة.

مبادرة جاءت في وقتها المناسب لما بعد الحرب الباردة

أُطلق مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية أفريقيا ”تيكاد“عام 1993، بقيادة الحكومة اليابانية، ويُشارك في استضافته حاليًا الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي. ومنذ عام 2013، يُعقد المؤتمر كل ثلاث سنوات، بالتناوب بين المدن المضيفة في اليابان وأفريقيا.

يتذكر واكاباياشي هيديكي، السكرتير الأول المسؤول عن المساعدات الإنمائية الرسمية في السفارة اليابانية بواشنطن عند انطلاق مؤتمر تيكاد: ”عند انطلاق مؤتمر تيكاد، كانت العديد من الدول الغربية تُظهر علامات إرهاق في تقديم المساعدات لأفريقيا. ولذلك، اعتبر خبراء الشؤون الأفريقية في الولايات المتحدة قرار اليابان بالتدخل مبادرة رائدة وفي الوقت المناسب“.

أصبح واكاباياشي لاحقًا المدير التنفيذي لمركز اليابان للمنظمات غير الحكومية للتعاون الدولي، وهو شبكة تضم أكثر من 100 منظمة غير حكومية يابانية، وهو الآن مستشار سياسي فيها.

توقف نمو اليابان عقب انهيار اقتصادها الفقاعي، لكن ميزانية مساعداتها الإنمائية الرسمية استمرت في الارتفاع، مما جعل اليابان أكبر مانح للمساعدات في العالم. مع نهاية الحرب الباردة، بدأت المساعدات الغربية لأفريقيا - التي كانت في السابق ساحة صراع بالوكالة بين الشرق والغرب - في التراجع، إذ لم تعد القارة أولوية استراتيجية.

كان أحد الأهداف الدبلوماسية الرئيسية لليابان تعزيز إصلاح الأمم المتحدة والحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن، وكان يُنظر إلى مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا كوسيلة لحشد الدعم بين الدول الأفريقية. ويُقرّ واكاباياشي قائلاً: ”كانت اليابان مهتمة أيضًا بتأمين الوصول إلى المعادن النادرة. أنا متأكد من أنهم أدركوا نوايانا“، مضيفًا أن مشاركة اليابان كانت موضع ترحيب حقيقي.

رحّبت الدول الأفريقية ترحيبًا واسعًا بالمساعدات اليابانية، مُدركةً صدق نهجها. وتستند المساعدات الإنمائية الرسمية اليابانية إلى مبدأ قائم على الطلب، حيث تُكيّف تعاونها مع احتياجات الدول الشريكة. ويُقارن واكاباياشي هذا النهج بممارسات جهات مانحة أخرى وُجّهت إليها انتقادات، قائلاً: ”لقد حرصنا على الاستجابة الجادّة للطلبات المحلية، بدلًا من الاكتفاء باتباع توجيهات طوكيو، وقد لاقى ذلك استحسانًا كبيرًا. فاليابان لا تُثقل كاهل الدول بالديون، ولا تتجاوز الشركات والعمال المحليين بإرسال مواطنيها. بل نعمل على ترسيخ التقنيات والمعرفة اللازمة محليًا. وقد حظي هذا النهج بالتقدير ليس فقط في أفريقيا، بل في جميع أنحاء آسيا أيضًا“.

قوة رئيسية لإحداث نقلة نوعية

ابتداءً من ثمانينيات القرن الماضي، شجع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي برامج التكيف الهيكلي في العديد من الدول الأفريقية، والتي تهدف إلى خفض العجز المالي، وتحرير الأسواق، وتقليص حجم القطاع العام. إلا أن هذه السياسات غالبًا ما أدت إلى تفاقم الفقر وتراجع في قطاعي التعليم والرعاية الصحية. واستجابةً لذلك، بدأت أجندة دولية جديدة بالتبلور، تدعو إلى تخفيف أعباء الديون والتركيز على التنمية الاجتماعية، بما في ذلك الصحة العامة والتعليم والبيئة والمساواة بين الجنسين.

يشير إينابا ماساكي، الرئيس المشارك لمنتدى أفريقيا واليابان، الذي يعمل على إيصال أصوات المجتمع المدني إلى مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا، إلى أن مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا الثاني، الذي عُقد عام 1998، كان أحد أهم المنصات متعددة الأطراف لمناقشة جادة لهذه الأجندة الناشئة. وقد مهدت هذه المناقشات الطريق في نهاية المطاف لاعتماد الأمم المتحدة للأهداف الإنمائية للألفية عام 2001، مما مثل تحولًا عالميًا من التكيف الهيكلي إلى دعم يركز على التنمية الاجتماعية. ويقول إينابا: ”لقد لعب مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا دورًا مهمًا في تحقيق هذا التحول“.

دفع نمو الاقتصاد الأفريقي وظهور سوق واعدة إلى تطور مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية. وكان شعار مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية الخامس عام 2013 هو ”يدًا بيد نحو أفريقيا أكثر ديناميكية“، مما يشير إلى تحول من المعونة إلى الاستثمار. ولأول مرة، عُقدت جلسة عامة للتواصل المباشر بين القادة الأفارقة وممثلي الشركات اليابانية. وشهد ذلك العام أيضًا إطلاق مبادرة تعليم الأعمال الأفريقية للشباب (ABE Initiative)، التي أتاحت لألف شاب أفريقي فرصة الدراسة في الجامعات اليابانية واكتساب خبرة التدريب في الشركات اليابانية.

تأثير النيوليبرالية

منذ بداية إدارة دونالد ترامب الثانية، قلصت الولايات المتحدة التزامها بالتعاون الدولي، ولا سيما من خلال تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي لعبت دورًا محوريًا في جهود المساعدة العالمية. يوضح إينابا، متأملًا المشهد المتغير للمساعدات الإنمائية: ”برامج الصحة العامة التي تستهدف فئات سكانية كبيرة وفقيرة تعاني من ضعف قابلية الاستمرار في السوق ونادرًا ما تحقق أرباحًا“. في ظل الأطر النيوليبرالية، يُتوقع أن تتجاوز العائدات الاستثمار، مما أدى إلى فكرة أن المساعدات قد عفا عليها الزمن.

في مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا، الذي عُقد في يوكوهاما في أغسطس/ آب 2025، جددت اليابان تأكيدها الراسخ على الشراكة مع أفريقيا والتزامها بالتنمية الاجتماعية. وانطلاقًا من رؤيتها لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، أعلنت اليابان عن إطلاق مبادرة المنطقة الاقتصادية للمحيط الهندي وأفريقيا، مشيرةً إلى عزمها على تعزيز التعاون بين أفريقيا والدول الأخرى المطلة على المحيط الهندي.

ويعلق واكاباياشي هيديكي قائلاً: ”لقد قلصت الولايات المتحدة مشاركتها في التعاون الدولي، كما يجري خفض ميزانيات المساعدات في أوروبا. ولهذا السبب تولي الدول الأفريقية اهتمامًا بالغًا لمبادرات اليابان“. وفي ضوء الاتجاهات العالمية المتغيرة للمساعدات، يمكن للنهج الجديدة التي تتبناها اليابان في التنمية الأفريقية أن تُسهم مرة أخرى في تحديد مسار الحقبة القادمة.

طفرة في الشركات الناشئة التي يقودها الشباب

من الاتجاهات الحديثة في التعاون الدولي الياباني - في أفريقيا وغيرها - الدور المتنامي الذي تلعبه الشركات الاجتماعية التي يقودها الشباب. من بين هذه الشركات شركةسوندا تكنولوجي غلوبال، وهي شركة ناشئة مقرها أوغندا تسعى إلى توفير مياه آمنة ونظيفة في أفريقيا من خلال توسيع نطاق استخدام نظام سوندا لقياس استهلاك المياه، وهو نظام دفع مسبق يعتمد على الدفع عند الاستلام. في عام 2018، أخذت مؤسستها، تسوبوي آيا، إجازة من شركة باناسونيك للعمل كمتطوعة في برنامج التعاون الياباني الخارجي، حيث عملت على تحسين صيانة وإدارة الآبار في أوغندا.

لصيانة الآبار التي أنشأتها منظمات الإغاثة، قام الموظفون بجولات تفتيشية على المنازل لجمع رسوم الاستخدام من كل منزل. تردد البعض في الدفع، مشيرين إلى مخاوفهم بشأن كيفية إدارة الأموال واستخدامها، بالإضافة إلى شعورهم بالإحباط من نظام الرسوم الثابتة، الذي يفرض نفس المبلغ بغض النظر عن الاستخدام الفعلي للمياه.

بالاعتماد على معرفتها بالظروف المحلية، طورت تسوبوي نظامًا فريدًا يجمع بين العدادات الذكية لإدارة الآبار عن بُعد والدفع عبر الإنترنت عبر الهاتف المحمول، مما يتيح تحصيل الرسوم بناءً على الاستخدام. بعد عودتها إلى باناسونيك، استكشفت سبل دمج النظام في أعمال الشركة، لكنها اختارت في النهاية المغادرة وإطلاق مشروعها الخاص.

أقامت شركة سوندا تكنولوجي غلوبال جناحها الخاص في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا لأول مرة خلال الاجتماع الأخير في يوكوهاما، وتحدثت تسوبوي في فعاليتين. وتقول بتفاؤل: ”استقبل جناحنا أكثر من 200 زائر، بمن فيهم وزراء من جميع أنحاء أفريقيا، وأعضاء في البرلمان الياباني، ومسؤولون حكوميون، وممثلون عن قطاع الأعمال. وبدأ المزيد من الشركات اليابانية بدخول السوق الأوغندية، وآمل أن يؤدي هذا الزخم إلى مزيد من التنسيق بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص في اليابان“.

نادرًا ما استمرت مبادرات وزارة الخارجية اليابانية لأكثر من ثلاثة عقود، وهذا ما يميز مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا، كما يشير واكاباياشي هيديكي: ”على الرغم من بُعد المسافة الجغرافية والاختلافات الثقافية واللغوية والعرقية، يعمل العديد من اليابانيين الآن في القارة الأفريقية بروح من الألفة. كما نشهد زيادة في عدد الزوار من أفريقيا في اليابان. ومن هذا المنطلق، أعتقد أن مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا لعب دورًا هامًا في التقريب بين اليابان والدول الأفريقية“.

(نُشر الأصلي باليابانية في 18 سبتمبر/ أيلول 2025، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيغيرو، في الصف الأمامي في الوسط، يلتقط صورة تذكارية مع قادة الدول والمنظمات المشاركين في قمة تيكاد 9، 20 أغسطس/ آب 2025، يوكوهاما. © فرانك روبيشون/بول عبر رويترز)