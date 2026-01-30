لماذا قد يكون 2026 عامًا حاسمًا لإعادة التفكير في دبلوماسية اليابان؟

يبدو أن النظام الدولي الراهن ينزلق على نحو متسارع نحو حقبة تُعاد فيها صياغة العلاقات الدولية بمنطق «القوة هي الحق»، في ظل السلوكيات المتشددة لكل من الولايات المتحدة والصين وروسيا. وبينما تحتدم المنافسة بين القوى الكبرى وتتآكل القواعد التي حكمت النظام العالمي لعقود، تبرز تساؤلات ملحّة حول موقع اليابان وخيارات سياستها الخارجية في عام 2026. وفي هذا السياق، يرى أحد المراقبين المخضرمين أن على طوكيو انتهاج سياسة خارجية مرنة وبراغماتية، تُمكّنها من التكيّف مع التحولات المتسارعة، دون التفريط بصورتها كدولة عقلانية ومسالمة تسعى إلى الاستقرار والتوازن على الساحة الدولية.

شروط نجاح سياسات رئيسة الوزراء

يتطلب فهم فعالية الدبلوماسية اليابانية إدراك تسعة عناصر أساسية. أولًا، كما هو الحال في الدول الأخرى، تعتمد الدبلوماسية الناجحة على إيجاد التوازن الأمثل بين ثلاثة مبادئ: القانونية، والأخلاقية، والواقعية. ثانيًا، تُعدّ مهارة خلق غموض تكتيكي حول ثلاثة خطوط أساسية ضرورية أيضًا: الخطوط الحمراء، والمواعيد النهائية، والحدود الدنيا. أخيرًا، الدبلوماسية اليابانية على وجه الخصوص تتشكل من خلال ثلاثة عناصر أساسية أخرى يمكن أن تعمل إما كقوى داعمة أو كقيود اعتمادًا على الظروف العالمية والمحلية، وهي كالتالي: التحالف الأمريكي الياباني، والقوة الاقتصادية والمالية، والصورة الوطنية. وبالنظر إلى التوترات الأيديولوجية والتحالفات المتغيرة التي ميزت الشؤون العالمية في عام 2025، يمكن القول إن هذه العناصر الثلاثة عملت كقيود.

من أجل تحقيق نجاح في السياسة الخارجية في عام 2026، سيتعين على رئيسة الوزراء، تاكايتشي ساناي، أن تحتفظ بحساسية استراتيجية تجاه هذه العناصر التسعة، مع اتباع نهج استباقي وفعّال في دبلوماسية القمم.

إيديولوجيات الدبلوماسية العالمية

وصف الدبلوماسي الأمريكي الشهير من حقبة الحرب الباردة، جورج كينان، ثلاث ”إيديولوجيات“ في الدبلوماسية بأنها القانونية، والأخلاقية، والواقعية.

غالبًا ما تحمل مفاهيم القانونية والأخلاقية دلالات سلبية عندما تُطبَّق على السياسة الدولية، مما يوحي بميل نحو الانشغال الذاتي—إذ تعني القانونية التعلق بالجوانب الشكلية للقانون، بينما تعني الأخلاقية الهوس بالالتزام الصارم بالمثل العليا. ومع ذلك، فإنهما يشيران أيضًا إلى القيمة التي تُعطى لـ ”سيادة القانون“. وهذا يشمل الالتزام بالمعايير والقوانين الدولية، وقوانين الحرب، والقانون الإنساني، وبالتالي تأكيد أنه لن يتم التسامح مع استباحة القانون.

في عام 2025، أُريقت دماء غزيرة بسبب تأكيد المصالح الشخصية، والأفكار المسبقة، والأهواء الشخصية لمن هم في السلطة، واستُخدمت مبادئ الواقعية بشكل واضح لتبرير تصرفات الأقوياء. إن عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الساحة الدولية كشخصية معادية للشرعية والأخلاقية، واصفًا إياهما بـ”الخطابات المنمقة“، قد سرّعت من هذا التوجه.

الطريقة التي توازن بها الدول بما في ذلك اليابان بين هذه ”الإيديولوجيات“ الثلاث التي تجذبها في اتجاهات مختلفة، ستحدد مسار الشؤون العالمية. فهل سنتجه نحو عالم يحكمه مبدأ ” القوة هي التي تحدد الصواب“ أو يسود فيه أصحاب النفوذ الاقتصادي؟ أم هل يمكننا العودة إلى نظام دولي يشجع مشاركة العديد من الدول، ويحقق التوافق والالتزام بالقواعد العادلة؟

في عام 2025، اتسع الفارق الكبير بالفعل بين المعسكر الديمقراطي، والمعسكر الاستبدادي، ودول الجنوب العالمي التي تقع بين هذين الجانبين. اليابان في وضع فريد. على الرغم من مسارها التنازلي، بناءً على حجم سكانها وتأثيرها الاقتصادي، إلا أنها لا تزال تُعتبر قوة عظمى. لذلك، من الجدير بالذكر أن اليابان تظل ملتزمة بتفضيلاتها التاريخية في التعاون الدولي. قد تكون مبادرات رئيسة الوزراء تاكايتشي حاسمة. ومع ذلك، وبالنظر إلى هذه الانقسامات المتزايدة، فإن مهارات قائد اليابان في التواصل ستُختبر بلا شك.

مع كل ما قيل، فإن المرونة، بل وحتى الغموض فيما يتعلق بـ ”الخطوط الثلاثة“ لبلدك—الخطوط الحمراء، والمواعيد النهائية، والخطوط الدنيا—كان يُعتبر تقليديًا حكمة استراتيجية. فهو يوسّع الخيارات ويجنب الصراع غير الضروري.

بشكل عام، يمكن للقوى الكبرى استخدام المرونة والغموض لصالحها، بما في ذلك في سعيها لخلق بيئة مستقرة. ومع ذلك، فإن الوضع العالمي الحالي يتشكل على يد قوى تفتقر إلى هذه الحكمة. فقد أولت إدارة ترامب الأولوية بشكل مستمر للمواعيد النهائية والخطوط الدنيا في سياساتها التجارية والمفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في النزاعات الدولية، بما في ذلك غزو روسيا لأوكرانيا. وقد تم التعامل مع مضمون هذه السياسات كأمر ثانوي. كما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرسم خطوطًا حمراء أحادية الجانب، مما يجعل التسوية أمرًا مستحيلًا.

ويظهر هذا التوجه أيضًا في آسيا. فقد أدانت الصين تصريحات رئيسة الوزراء تاكايتشي في البرلمان بشأن ما إذا كان وضع تايوان الطارئ يشكل ”تهديدًا لبقاء“ اليابان، واصفةً إياها بأنها ”تجاوز للخطوط الحمراء“. وقد خلق هذا وضعًا يبدو فيه تدهور العلاقات اليابانية الصينية لفترة طويلة أمرًا لا مفر منه. كما أن اقتراحات المحللين بأن إدارة شي جينبينغ حددت عام 2027 موعدًا نهائيًا لتحقيق الوحدة مع تايوان تُفاقم التوترات الإقليمية وتُنمي انعدام الثقة. وفي اليابان، يحث المحافظون المتشددون الإدارة الجديدة على اتخاذ موقف أكثر صرامة ورسم خطوط حمراء خاصة باليابان مع الصين.

تكمن المشكلة في أنه عندما يُرسم خط أحمر واضح لدولة ما، فإنها تميل إلى تصعيد الموقف حتى يصل إلى ذلك الخط، معتقدةً أن ذلك مسموح لها. بل قد تختبر هذا الخط، وإذا كان العقاب متساهلاً ومقبولاً، فقد يتبعه تصعيد إضافي، مما يؤدي في النهاية إلى إعادة رسم الخط الأصلي. يُعد تاريخ الملف النووي لكوريا الشمالية مثالاً كلاسيكياً على هذه الديناميكية: فبينما أعلنت الولايات المتحدة أن التجارب النووية خط أحمر، إلا أنها لم ترد بحزم عندما مضت بيونغ يانغ قدماً في البرنامج، وكانت النتيجة طويلة الأمد أن كوريا الشمالية أصبحت الآن قوة نووية بحكم الأمر الواقع.

إن الوضع الذي تسعى فيه الدول باستمرار إلى رسم وإعادة رسم خطوط حمراء فيما بينها في محاولات للتحدي المتبادل لا يشكل رادعًا، بل قد يؤدي إلى دوامة من التدهور المستمر. لقد كان تفضيل اليابان التقليدي للغموض التكتيكي حاسماً في إدارة التوترات الإقليمية وتخفيف حدتها. ومن المقلق أن رئيسة الوزراء تاكايتشي تبدو وكأنها تسير في الاتجاه المعاكس تماماً في الرسائل الاستراتيجية لإدارتها.

اليابان بحاجة لخطة بديلة

تتمثل العناصر الأساسية الثلاثة للدبلوماسية اليابانية في التحالف الأمريكي الياباني، والقوة الاقتصادية والمالية، والصورة الوطنية. ورغم أن هذه العناصر طالما شكّلت نقاط قوة دبلوماسية لليابان، إلا أنها باتت مؤخرًا عوامل مُقيِّدة.

وقد أدى سلوك إدارة ترامب الانعزالي والمتقلب إلى تصاعد الدعوات في اليابان إلى وضع ”خطة بديلة“ للتحالف الأمريكي الياباني. تهدف هذه الخطة إلى تقليل اعتماد اليابان المفرط على الولايات المتحدة من خلال تعميق العلاقات التعاونية مع ”حلفاء محتملين“ وعدد محدود من الدول ذات التوجهات المتشابهة عبر ”التعاون المصغر“. ومن المتوقع أن تتعالى الدعوات إلى تعزيز هذا النهج في عام 2026.

يتبنى العديد من السياسيين في اليابان، من مختلف الأحزاب، وجهة النظر القائلة بأن التحالف الأمريكي الياباني هو حجر الزاوية في الدبلوماسية والأمن اليابانيين. ولهذا السبب تحديدًا، يُعدّ وضع خطة بديلة وتنفيذها أمرًا بالغ الأهمية، ليس فقط كبديل قد يكون ضروريًا، بل أيضًا كوسيلة للحفاظ على الظروف الدولية التي تُمكّن الولايات المتحدة من العودة إلى لعب دور إقليمي استراتيجي مماثل لدورها التقليدي في المستقبل. على أقل تقدير، يجب على المحافظين المتشددين داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي إدراك قصور عقليتهم التي تُقدّس التحالف الأمريكي الياباني، وكيف يُقيّد هذا النهج المبادرات الدبلوماسية اليابانية. ولحسن الحظ، تعكس الجهود الحثيثة لرئيسة الوزراء تاكايتشي في المؤتمرات الدولية للتواصل مع مختلف القادة الوطنيين سعيًا واعيًا لتوسيع آفاق اليابان الدبلوماسية، وهو ما قد يتعارض مع صورتها كمحافظة متشددة تُعطي الأولوية للتحالف فوق كل اعتبار.

وفي السياسة المالية، مع تزايد الإنفاق الحكومي من خلال تدابير التحفيز الاقتصادي، تظهر نزعة موازية لخفض المخصصات المالية للدبلوماسية. من الأمثلة على ذلك التغييرات التي طرأت على صرف المساعدات الإنمائية الرسمية، والتي كانت إحدى نقاط قوة اليابان في فترة ما بعد الحرب ومصدرًا لنفوذها الإقليمي.

لذا، كان من اللافت للنظر أنه في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2025، وعلى الرغم من توتر العلاقات الصينية اليابانية عقب تصريحات رئيسة الوزراء تاكايتشي بشأن خطة الطوارئ المتعلقة بتايوان، حضر ممثلون عن الصين بشكل غير متوقع مؤتمرًا دوليًا للصحة العامة عُقد في طوكيو، الأمر الذي أثار دهشة المنظمين. ربما لم يكن هذا الأمر مفاجئًا إلى هذا الحد، إذ يُقال إن سكان الصين يشيخون بوتيرة أسرع، كما أن معدل المواليد فيها يتراجع بوتيرة أسرع من اليابان. ويبدو أن بكين تُبدي اهتمامًا كبيرًا بأنظمة الصحة العامة والرعاية الطبية والتأمين الصحي طويل الأجل في اليابان. وتُعرب بعض الأصوات عن أملها في أن يُصبح التعاون في هذه المجالات مصدرًا لجهود مشتركة تُخفف من حدة التوترات في العلاقات الصينية اليابانية. إلا أن الواقع المُقلق هو أنه حتى قبل تولي إدارة تاكايتشي السلطة، كانت الميزانيات المتعلقة بالمنظمات الدولية والمؤتمرات التي تُركز على التعاون الإنمائي تشهد تخفيضات كبيرة. يعود هذا، إلى حد كبير، إلى ضعف الين.

تُظهر اليابان تركيزًا جديدًا على الموارد المالية لتعزيز قدراتها الدفاعية، لكن من الواضح أن الدفاع لا يمكن تحميله وحده مسؤولية تحويل الموارد بعيدًا عن الدبلوماسية. في الوقت نفسه، علينا أن نتذكر أن القوة العسكرية عنصرٌ من عناصر الدبلوماسية. فبدون توازن مناسب بين العناصر العسكرية والدبلوماسية المختلفة في السياسة المالية، قد نُقوّض في نهاية المطاف الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها.

مع ذلك، في سياق تعزيز القدرات الدفاعية لليابان، يجب أن نحرص على ترسيخ صورة اليابان ما بعد الحرب كدولة مُحبة للسلام، وتجنب أي رسائل قد يُساء فهمها من قِبل الدول المجاورة. اليابان مُحاطة بجهات فاعلة مُستعدة لتحدي أمنها: روسيا، التي غزت جارتها، وكوريا الشمالية، التي تسعى الآن إلى تعزيز قدراتها التقليدية بعد حصولها، كما هو واضح، على أسلحة نووية. والصين، التي يستمر توسعها البحري دون هوادة، كما يتضح من تدشينها حاملة طائرات أخرى. لذا، بات من الأهمية بمكان أن يفهم المجتمع الدولي أن اليابان تعزز قدراتها الدفاعية لا بغرض شن الحرب، بل لمنعها. ولا ينبغي للقادة المستبدين أن يظنوا خطأً أن اليابان ”لقمة سائغة“.

أساس سياسي مستقر ضروري لدبلوماسية قوية

أعلنت إدارة تاكايتشي مؤخرًا عن خطط لمراجعة وثائق الأمن الأساسية الثلاث لليابان في عام 2026 قبل الموعد المحدد: استراتيجية الأمن القومي، استراتيجية الدفاع الوطني، وبرنامج تعزيز القدرات الدفاعية. وقبل ذلك، تخطط تاكايتشي أيضًا لمراجعة المبادئ الثلاثة لنقل معدات وتكنولوجيا الدفاع. وتقيّد هذه السياسة حاليًا صادرات معدات وتكنولوجيا الدفاع المسموح بها بخمس فئات من المعدات غير القتالية. ومن المرجح أن يؤدي تغيير موقف الحكومة اليابانية إلى فتح الباب أمام تصدير أسلحة فتاكة.

ويعود سبب اختيار هذا التوقيت تحديدًا لإجراء هذا التغيير في السياسة إلى انهيار الشراكة السياسية بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو. وكان حزب كوميتو قد أبدى سابقًا حذرًا بشأن تخفيف القيود المفروضة على صادرات الأسلحة، مصرّا على أن اليابان لا ينبغي أن تصبح «تاجر أسلحة» دوليًا. لكن يبدو أن هذه المشاعر قد تلاشت مع تشكيل الحزب الليبرالي الديمقراطي ائتلافًا حكوميًا جديدًا مع حزب نيبون إيشين نو كاي في خريف عام 2025.

إن إلغاء القيود قد يسمح لليابان بتصدير معدات فتاكة إلى دول مثل الفلبين، التي يواجه أمنها البحري تحديات من الصين. من شأن هذه الخطوة أن تعزز الردع ضد الصين وتساعد في حماية سلامة الممرات البحرية الحيوية إقليميًا في بحر الصين الجنوبي. كما يمكن لليابان إرسال ذخيرة إلى أوكرانيا للمساعدة في منع الرئيس الروسي بوتين من تحقيق أهدافه في تلك الحرب. مع ذلك، إذا تضررت صورة اليابان الوطنية في هذه العملية، فقد يقوض ذلك مصداقيتها كفاعل دولي ملتزم بالحل السلمي. لذا، سيكون من الضروري تقديم شرح دقيق وتنفيذ هذه الخطوة بعناية.

أخيرًا، تتطلب الدبلوماسية المرنة والقوية في الوقت نفسه أساسًا حكوميًا مستقرًا. لا يملك الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب إيشين أغلبية في مجلس النواب إلا بفضل دعم النواب المستقلين، وهما لا يزالان ائتلافًا حاكمًا أقلية في مجلس المستشارين. لهذا السبب تحديدًا، يتعين على كل من الحزب الحاكم وحزب المعارضة التحلي بالمرونة في قضايا السياسة الخارجية والالتزام بالمقولة الشائعة ”يجب أن تتوقف السياسة عند حدود الوطن“. سيكون هذا أمرًا حيويًا لتمكين رئيسة الوزراء تاكايتشي من ممارسة قيادة سياسية مستدامة وفعّالة لحماية مصالح اليابان ولعب دور هام في الدبلوماسية الدولية.

(نُشرت هذه المقالة باللغة اليابانية في 7 يناير/كانون الثاني 2026، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: صورة تذكارية من قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، تظهر رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي، والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، والرئيس الصيني شي جينبينغ، ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وآخرين، 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، غيونغجو، كوريا الجنوبية. © جيجي برس)