إدارة ترامب الثانية والمحيطين الهندي والهادئ: كيف تقرأ اليابان المشهد؟

تُعدّ استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية الجديدة مطمئنة إلى حد كبير لليابان، لا سيما مع تركيزها القوي على الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ومع ذلك، يكتنف الغموض مسار ترامب فيما يتعلق بإيران وتايوان والصين. فكيف ينبغي لليابان التعامل مع حليف كهذا؟ يجيب موري ساتورو، الخبير في السياسة الخارجية والدفاعية الأمريكية، على هذا السؤال.

أستاذ في كلية الحقوق بجامعة كيئو، ونائب مدير مركز كيئو للاستراتيجية (KCS). متخصص في السياسة الدولية والسياسة الخارجية والدفاعية الأمريكية المعاصرة. من مواليد عام 1972. تخرج في جامعة كيوتو قبل أن يحصل على درجة الدكتوراه من جامعة طوكيو. شغل سابقاً منصباً في وزارة الخارجية اليابانية، كما عمل أستاذاً مشاركاً وأستاذاً في قسم السياسة العالمية بجامعة هوزاي، وذلك قبل تولي منصبه الحالي في عام 2022. من بين مؤلفاته كتاب: ”حرب فيتنام ودبلوماسية التحالفات“ (Vetonamu sensō to dōmei gaikō) الصادر عن دار نشر جامعة طوكيو.

وثيقة دفاعية تُركز على منطقة المحيطين الهندي والهادئ

المحاور: تُحدد استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية لعام 2026، الصادرة في يناير/كانون الثاني الماضي، سياسةً تُركز على نصف الكرة الغربي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. كيف تُقيّم هذه السياسة من منظور ياباني؟

موري ساتورو: تُعطي استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة الأولوية لنصف الكرة الغربي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، مع تقليل التركيز، نسبيًا، على التزامات الولايات المتحدة تجاه أوروبا والشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية. بالنسبة لليابان، ينبغي النظر إلى الأهمية التي توليها لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ على أنها إيجابية بشكل عام.

بدايةً، تقوم الاستراتيجية على فهم أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ هي المركز العالمي للنمو الاقتصادي، وأن سلامها وازدهارها ضروريان لسلام وازدهار الولايات المتحدة. هذه نقطة حاسمة. إن فكرة أن للولايات المتحدة مصلحة كبيرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وعزمها الاستراتيجي على حمايتها، تُعزز مصداقية التزام الولايات المتحدة بالبقاء منخرطة في المنطقة والدفاع عن حلفائها وشركائها فيها.

ثانيًا، تُوضح استراتيجية الدفاع الوطني بوضوح سياسة إدارة ترامب الرامية إلى بناء دفاع قويّ قائم على ”منع الوصول“ على طول ”سلسلة الجزر الأولى“، وهو أمرٌ ينبغي أن تُرحّب به اليابان. تُشير الوثيقة إلى أن الولايات المتحدة تتخذ زمام المبادرة في الحفاظ على الوضع الراهن ومنع الصين من بسط هيمنتها الإقليمية. وهذا يتناقض تمامًا مع طريقة تعامل استراتيجية الدفاع الوطني مع أوروبا. يبقى دور جنوب شرق آسيا في هذه الاستراتيجية غير واضح؛ إذ ستحتاج اليابان إلى التعاون مع أستراليا للحفاظ على انخراط الولايات المتحدة في جميع أنحاء المنطقة.

السبب الثالث للترحيب بسياسة الدفاع التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية هو التمويل المُخصّص لأمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ ضمن ميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية 2026. تهدف البرامج المدرجة في الميزانية إلى تعزيز وضع القوات والقدرات، وكذلك التدريب والمناورات الخاصة بقيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ؛ وزيادة المساعدات لتايوان؛ وتعزيز التعاون الدفاعي والأمني ​​مع الحلفاء والشركاء في المنطقة. من وجهة نظر اليابان، يُعدّ هذا كله مُشجّعًا للغاية.

من وجهة نظر سياسية، يُعدّ من الإيجابي أن تتشارك الولايات المتحدة واليابان الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في ردع أي استخدام للقوة لتغيير الوضع الراهن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ومنع أي دولة من فرض هيمنتها في المنطقة. وعلى أرض الواقع، نشهد تقدماً نحو تحالف ثنائي أقوى، مع قيام اليابان بتعزيز قدراتها الدفاعية، وسعي الولايات المتحدة إلى رفع جاهزية قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتعمل كل من اليابان والولايات المتحدة على تنشيط صناعاتهما الدفاعية المحلية وتعميق التعاون الصناعي، بما في ذلك الإنتاج المشترك للصواريخ. ورغم وجود عقبات لا محالة في الطريق، فقد توصلنا إلى فهم أساسي لما يجب القيام به.

التعامل مع عدم اليقين

المحاور: مع كل ما سبق، أثارت سياسة ترامب الخارجية غير المتوقعة قلقًا كبيرًا هنا وفي جميع أنحاء العالم. هل يمكنك التطرق إلى هذه المخاوف؟

موري: كانت الوثائق الاستراتيجية الأمريكية، مثل استراتيجية الأمن القومي واستراتيجية الدفاع الوطني، واضحة تمامًا بشأن إعطاء الأولوية لانخراط أمريكا الإقليمي، ومع ذلك، فقد شرعت إدارة ترامب الآن في حرب ضد إيران تبدو محفوفة بالمخاطر وعدم اليقين. من غير الواضح في هذه المرحلة ما هو تأثير هذه الحرب على انخراط الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولكن اعتمادًا على حجم الاهتمام والموارد التي يستهلكها الصراع، فقد يشكل ذلك مشكلة.

في الوقت نفسه، يحيط قدر كبير من عدم اليقين بمكوّن ”الإصرار“ في الردع الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لأن أحدًا لا يعرف فعليًا كيف قد يتفاعل ترامب في حال وقوع أزمة في مضيق تايوان. فالردع يتطلب المصداقية، ويعني ذلك في هذه الحالة إقناع دولة معينة بأن الولايات المتحدة لن تتردد في التدخل إذا حاولت تلك الدولة تغيير الوضع القائم بالقوة. هذا تحدٍّ كبير لأي رئيس أمريكي.

على أي حال، يتمثل التحدي الراهن للدول المواجهة، مثل اليابان وتايوان والفلبين، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، في تعزيز قدرتها على الدفاع عن الوضع الإقليمي الراهن، وهو ما يستلزم القدرة على منع هجوم خاطف يهدف إلى فرض أمر واقع، إلى جانب القدرة والإرادة على مواصلة القتال في حال نشوب نزاع طويل الأمد. هذه، في الواقع، هي التحديات الأمنية التي تتصدى لها الحكومة اليابانية، ومن المتوقع أن تتبنى عددًا من التدابير السياسية الملموسة في أحدث نسخ من وثائق الأمن الرئيسية الثلاث للبلاد [استراتيجية الأمن القومي، واستراتيجية الدفاع الوطني، وبرنامج تعزيز القدرات الدفاعية]. ولكن لبناء ردع فعال قائم على المنع، سيتعين على اليابان العمل جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها الآخرين في المنطقة.

إعادة توزيع عبء الدفاع

المحاور: ما رأيك في مطالبة ترامب لحلفائه بتحمل حصة أكبر من العبء؟

موري: تدعو إدارة ترامب حلفاءها إلى تخصيص ما لا يقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، باعتباره ”معيارًا عالميًا“ جديدًا. ولا يقتصر الأمر على إصرار ترامب على أن تدفع الدول الأخرى بعد استفادتها المجانية على حساب أمريكا.

تتضمن استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، الصادرة في ديسمبر/كانون الأول 2025، قسمًا بعنوان ”تقاسم الأعباء ونقل الأعباء“. لا يوجد شرح أو تعريف واضح لهذين المفهومين، لكن هذا يشير إلى أن إدارة ترامب تتصور نهجين مختلفين لإعادة توزيع عبء الأمن العالمي. ويُرجَّح أن يشير مفهوم ”نقل الأعباء“ إلى فكرة إسناد المسؤولية الأساسية عن الردع التقليدي إلى الشركاء والحلفاء الذين يُعتقد أنهم يمتلكون الموارد اللازمة لردع قوة معادية تشكل تهديدًا مباشرًا. على سبيل المثال، يُنظر إلى أوروبا على أنها قادرة على ردع التوسع الروسي، وكوريا الجنوبية على ردع العدوان الشمالي. أما في ظل ”تقاسم الأعباء“، فستواصل الولايات المتحدة لعب الدور القيادي، مع دعوة الحلفاء والشركاء إلى لعب دور أكبر في الردع التقليدي.

قد يكون الأساس المنطقي لهذه المقاربات مشابهًا لما أوضحه إلبريدج كولبي، وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة قبل انضمامه للإدارة. وكما بيّن كولبي في كتابه ”استراتيجية الإنكار“ الصادر عام 2021: ”يجب أن تكون الولايات المتحدة قادرة على الدفاع بفعالية عن حلفائها المعرضين للخطر، بطرق يُراعي فيها التوازن بين التكاليف والمخاطر والفوائد المترتبة على ذلك. يجب أن تتوافق تكاليف المعركة ونتائجها مع العزم الأمريكي. هذا هو معنى أن تكون الدولة “يمكن الدفاع عنها”.

وهو مُحق تمامًا. فالتزام أمريكا تجاه حلفائها، أي عزمها، سيفتقر إلى المصداقية إذا لم تكن قادرة على الدفاع عن هؤلاء الحلفاء بتكلفة ومخاطر مقبولة. ثمة أساس استراتيجي وراء مطالبة الحلفاء بتحمّل حصة أكبر من العبء. يجب أن يُدرك الشعب الياباني أنه من خلال تعزيز القدرات الدفاعية لبلادنا، فإننا نرفع من مصداقية التزام أمريكا الدفاعي، وبالتالي نعزز أمننا. الأمر لا يتعلق بالاستجابة للمطالب الأمريكية أو استرضاء ترامب، بل يتعلق بتعزيز الردع.

هل أمن آسيا مطروح على طاولة المساومة؟

المحاور: ما الذي تعتقد أن ترامب يأمل في تحقيقه خلال زيارته للصين؟

موري: في عام 2025، حاول ترامب انتزاع تنازلات اقتصادية من الصين باستخدام ”عصا“ التعريفات الجمركية المرتفعة. لكن بدلاً من الاستسلام، ردّت الصين بعصاها الخاصة في صورة تعريفات جمركية انتقامية وقيود على صادرات العناصر الأرضية النادرة. تدرك الحكومتان الأمريكية والصينية جيداً أن الاستمرار في استخدام مثل هذه الإجراءات العقابية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الضرر الذي يلحق باقتصاديهما. في ظل هذه الظروف، قد يحاولان بدلاً من ذلك التوصل إلى اتفاق من خلال تبادل ”الحوافز“.

خلال زيارته المرتقبة للصين، من المرجح أن يحاول ترامب إبرام اتفاقيات تجارية نهائية في مجالات ذات قيمة عالية مثل فول الصويا والطائرات والطاقة، مع ضمان التزام الصين مجدداً بمكافحة مبيعات الفنتانيل. كما طُرحت إمكانية إبرام صفقة تتضمن استثمارات تجارية صينية جديدة في الولايات المتحدة، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيتحقق.

مع اقتراب زيارة ترامب إلى بكين، أعرب البعض في واشنطن عن قلقهم من أن تصبح تايوان ورقة مساومة. ورغم وجود مبررات وجيهة لمراقبة التفاعل الأمريكي الصيني فيما يتعلق بتايوان - ليس فقط في الأسابيع المقبلة، بل على مدى السنوات الثلاث القادمة - إلا أنه من المستبعد جدًا أن يتخلى ترامب عن تايوان. ومع ذلك، ثمة تكهنات بأنه قد يوافق على تأجيل بيع الأسلحة لتايوان مقابل تنازلات اقتصادية من بكين. ويمكن أن يكون لمثل هذه التأجيلات تأثير خطير على المناخ السياسي في تايوان، مما يُؤجج مقاومة المعارضة لزيادة الإنفاق الدفاعي التي يفرضها الحزب الحاكم. وأي اتفاق يُعرّض أمن تايوان للخطر مقابل تنازلات اقتصادية من الصين سيُثير حتمًا قلقًا بالغًا لدى حلفاء الولايات المتحدة وشركائها.

وبالطبع، فإن تايوان في وضع غير مواتٍ لعدم قدرتها على القيام بدبلوماسية قمم خاصة بها مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، إذا تنازلت واشنطن عن مصالح تايوان الحيوية، فإن ذلك سيزيد بشكل كبير من انعدام الثقة المحيط بالعلاقات الخارجية الأمريكية في عهد ترامب، وسيثير مخاوف جدية بشأن مصداقية التزام أمريكا الأمني ​​في شرق آسيا.

تفوق الصين

المحاور: كيف غيّرت دبلوماسية ترامب ملامح العلاقات الدولية؟

موري: على صعيد العلاقات بين القوى الكبرى، ربما تكون قد خلقت وضعًا يصب في مصلحة الصين عمومًا. أولًا، برزت خلافات حادة بين الولايات المتحدة وأوروبا. من جانبه، يفضل الاتحاد الأوروبي تجنب التوترات على الجبهات الثلاث: الولايات المتحدة والصين وروسيا. لكن إذا استمر ترامب في فرض تعريفات جمركية تعسفية كلما استاء من السياسة أو الموقف الأوروبي، فستحذو أوروبا حذو كندا في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع الصين تدريجيًا في المجالات غير الحساسة، مما يُسرّع من وتيرة ”تقليل المخاطر“ الاقتصادية من جانب الولايات المتحدة.

ثانيًا، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، يرغب الرئيس ترامب في التباهي بالاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمها خلال زيارته لبكين. وفي ذروة حماسه، قد يُلمّح مجددًا إلى فكرة “G2” أو ”مجموعة الاثنين“ كشراكة بين الولايات المتحدة والصين.

ثالثًا، أفادت التقارير أن الإدارة الأمريكية تسعى لتوسيع التعاون الاقتصادي مع روسيا، الأمر الذي من شأنه أن يُضعف فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا. وطالما استمرت الحرب، فمن المؤكد أن اعتماد روسيا الاقتصادي على الصين سيستمر.

وبالنظر إلى هذه التطورات الثلاثة، يبدو لبكين أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا جميعها تتنافس على كسب ودها اقتصاديًا. وإذا اعتقد الرئيس شي جينبينغ أنه يستطيع جني ثمار التبادل الاقتصادي مع هذه القوى حتى مع تشديد قبضته على تايوان والفلبين واليابان، فإن ذلك يقلل من فرص انفراجة العلاقات اليابانية الصينية.

عند التعامل مع بكين، من الأهمية بمكان أن تلتزم طوكيو بسياساتها ومواقفها المتعلقة بالأمن الياباني، وألا ترضخ لحكومة تستخدم أساليب ضغط صريحة لإكراه دولة أخرى بسبب ما تعتبره إزعاجاً أو عدم ملاءمة لمصالحها. فالخضوع لمثل هذا الضغط الآن سيفتح الباب أمام الهيمنة الإقليمية. في ظل الظروف الراهنة، ما تحتاجه اليابان هو بناء جيشها، وتعزيز التحالف الياباني الأمريكي، وتوسيع نطاق التعاون الدفاعي مع الدول الأخرى ذات التوجهات المماثلة.

الحلفاء باعتبارهم ”أصول استراتيجية“

المحاور: ما هو الموقف الأساسي لترامب تجاه حلفاء أمريكا؟

موري: يبدو أن رؤية الرئيس ترامب لما يُعتبر حليفًا جيدًا تختلف عن فهم الإدارات الأمريكية السابقة. تستخدم إدارة ترامب معاييرها الخاصة لتقييم حلفاء أمريكا. المعيار الأساسي الأول هو مدى مساهمة الدولة في الاقتصاد الأمريكي، سواءً من خلال استيراد السلع الأمريكية، مما يساعد على تصحيح الخلل التجاري؛ أو الاستثمار في الولايات المتحدة، مما يعزز الصناعة الأمريكية ويخلق فرص عمل للعمال الأمريكيين؛ أو التعاون في فرض قيود على نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، مما يساعد أمريكا على منافسة الصين تكنولوجيًا. أما المعيار الثاني فهو ما إذا كانت الدولة تشكل خطرًا أمنيًا منخفضًا بما فيه الكفاية على الولايات المتحدة، أي مدى مساهمتها في منع الصراعات من خلال تعزيز قدراتها الدفاعية وإنفاقها الدفاعي. سواءً كان ذلك يُسهم في دعم صناعة الدفاع الأمريكية من خلال شراء أسلحة أمريكية الصنع، أو أن تلك الدولة تتحمل حصة كافية من تكاليف تمركز القوات الأمريكية بما يجعل حمايتها أمراً مُجدياً لأمريكا.

بإمكاننا بناء علاقة يابانية أمريكية متينة قادرة على الصمود أمام تقلبات العلاقات الأمريكية الصينية، وذلك بتعزيز إدراك - لدى إدارة ترامب، وقاعدتها الجمهورية، وأنصار شعار ”لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً“، والمجتمع الأمريكي ككل - بأن اليابان لا غنى عنها للولايات المتحدة. يكمن التحدي الرئيسي في قدرة اليابان والولايات المتحدة على الاستمرار في إيجاد قيمة في هذه الشراكة حتى في ظل هيمنة المصالح الاقتصادية والأمنية الملموسة. في هذا السياق، ينبغي النظر إلى الاستثمار الياباني في الولايات المتحدة ليس فقط كفرصة تجارية، بل أيضاً كأداة لتعزيز المشاعر المؤيدة لليابان من خلال خلق فرص عمل في الولايات المتحدة.

الأوجه الثلاثة لأمريكا

المحاور: كيف نواصل التعامل مع أمريكا في صورتها الجديدة التي تتعرض لانتقادات واسعة؟

موري: من منظور اليابان، تُقدم الولايات المتحدة اليوم ثلاثة جوانب مختلفة. هناك ”أمريكا غير الصحيحة“، كما يتضح من سلوك إدارة ترامب العدواني تجاه فنزويلا، وربما دول أخرى في نصف الكرة الغربي. وهناك ”أمريكا المشتتة“ التي لا تستطيع التركيز على أهدافها الجيوسياسية ذات الأولوية، وتُبدد اهتمامها الاستراتيجي ومواردها في مناطق خارج منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وأخيرًا، هناك ”أمريكا التي لا غنى عنها“، التي، مهما كانت عيوبها، تظل حيوية لليابان من منظور صحتنا الاقتصادية وقدرتنا على ردع العدوان الصيني.

في رأيي، نحتاج إلى التعامل مع الولايات المتحدة بتقبلٍ واعٍ لهذه الجوانب الثلاثة، مع إبقاء الصورة الكلية نصب أعيننا. فمن منظور الأمن والاقتصاد، تُعد أمريكا شريكًا لا غنى عنه، ويجب على اليابان الحفاظ على علاقاتها معها وتعزيزها. لا يعني هذا الخضوع التام لنزوات واشنطن، ولا يعني التخلي عن التزامنا بنظام دولي حر ومنفتح تحكمه سيادة القانون. مع ذلك، يبدو لي أنه يجب علينا إدراك أن العصر الحالي يتطلب نهجًا موضوعيًا وذكيًا وواقعيًا في العلاقات الخارجية.

نُشرت هذه المقالة باللغة اليابانية استنادًا إلى مقابلة أجراها إيشي ماساتو من موقع Nippon.com في طوكيو بتاريخ 27 فبراير/شباط، الترجمة من الإنكليزية. وقد أجرى المُحاور تعديلات طفيفة على المقابلة لاحقًا ردًا على العملية العسكرية الأمريكية في إيران.

(صورة العنوان: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشرح العملية العسكرية في إيران خلال مؤتمر صحفي في دورال، فلوريدا، 9 مارس/آذار 2026. وكالة أخبار AFP/جيجي برس).