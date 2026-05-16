هل بدأ عصر جديد للدراما التاريخية في اليابان؟

على الرغم من النجاح العالمي الكبير الذي حققه مسلسل شوغون وإعجاب المشاهدين به في مختلف أنحاء العالم، فإن تراث الدراما التاريخية اليابانية، أو جيدايغيكي، يواجه مستقبلًا غامضًا. فالديكورات التقليدية، والأزياء، وحركات المبارزة بالسيوف، والمهارات الحرفية التي شكّلت هذا الفن لأكثر من قرن، باتت مهددة بالتراجع والاندثار. وفي ظل هيمنة التقنيات الرقمية وتغيّر أنماط الإنتاج والمشاهدة، يبرز تساؤل مهم: هل يستطيع هذا الفن العريق أن يجد طريقه إلى الازدهار من جديد، محافظًا على روحه التقليدية مع التكيّف مع متطلبات العصر الحديث؟

كيف خرج فن جيدايغيكي للنور

نجاح المسلسل الأمريكي «شوغون» عالميًا — الذي حصد 18 جائزة إيمي في عام 2024 — أثار اهتمامًا متجددًا بالدراما التاريخية اليابانية المعروف باسم «جيدايغيكي». في الوقت نفسه، نجح الفيلم المستقل «ساموراي في الزمن» في الانتقال من عرض في صالة واحدة إلى نجاح وطني كبير من خلال الكلام الشفهي. فجأة، يبدو أن الجيدايغيكي يشهد إحياءً.

يظهر الجيدايغيكي اليوم عبر منصات متعددة: المسرح والسينما والتلفزيون وخدمات البث والمانغا والأنمي. لعقود طويلة، كانت الوسائط الرئيسية هي التلفزيون والسينما. مع انخفاض أعداد الإنتاج باطراد في هذين المجالين، وُصف هذا النوع الذي كان مزدهرًا يومًا ما بأنه دخل «شتاءً طويلاً». ولكي نفهم هذا المسار، من المفيد النظر في كيف نشأت الجيدايغيكي.

في اليابان، كانت الأفلام والمسرحيات وأشكال الدراما الأخرى تُقسم تقليديًا إلى فئتين عريضتين: الجيدايغيكي (الدراما التاريخية) والغيندايغيكي (الدراما المعاصرة). تعود هذه التفرقة إلى أواخر القرن التاسع عشر، عندما كانت اليابان تتبنى بسرعة القيم والأزياء والمؤسسات الأوروبية. قاوم بعض الساموراي السابقين هذه التغييرات وأطلقوا حركة الحرية وحقوق الشعب. وفي عام 1888، بدأت فرق مسرحية ناشطة تقديم مسرحيات سياسية تُدعى «سوشي شيباي» لتثقيف الجمهور وتعبئته.

بعد وصول السينما من الغرب عام 1896، تحول تركيز هذه المسرحيات تدريجيًا من السياسة إلى الروايات الشعبية، مما أدى إلى نشوء «شينبا» (المدرسة الجديدة) مقابل الترفيه «القديم» (كيوغيكي) في الكابوكي. ظهرت أشكال جديدة من المسرح المستوحى من الغرب تُدعى «شينغيكي» في أوائل القرن العشرين. اعتمدت السينما اليابانية هذا التمييز بين المواضيع ما قبل الحديثة وما بعد عصر ميجي، وتطورت بحلول عام 1920 تقريبًا إلى فئتي الجيدايغيكي والغيندايغيكي.

ماكينو شوزو: أبو السينما اليابانية

عندما وصلت السينما إلى اليابان أول مرة، كانت تُستخدم بشكل أساسي لتسجيل الأحداث الواقعية بأسلوب وثائقي. سرعان ما بدأ صانعو الأفلام في تصوير مشاهد الكابوكي، مما أنتج أوائل الأفلام السردية وأعلن ولادة الجيدايغيكي.

كان الرجل الذي وقف في قلب هذا التحول هو ماكينو شوزو (1878–1929)، المعروف على نطاق واسع بـ«أبي السينما اليابانية».

كان ماكينو مالكًا ومخرجًا مسرحيًا لمسرح سينبون-زا في كيوتو، وجاءته فكرة تصوير ممثلي الكابوكي المتجولين ليس في ديكورات صناعية بل في مواقع خارجية حقيقية — مستفيدًا من أراضي المعابد القديمة والشوارع والمناظر الطبيعية في كيوتو. بهذا، اخترع فعليًا قواعد إنتاج أفلام الجيدايغيكي.



ماكينو شوزو (يسارًا) وأونوي ماتسونوسوكي (1875-1926)، وهو ممثل مسرحي متجول أصبح أول نجم سينمائي في اليابان بفضل أفلام ماكينو. (© من مكتبة البرلمان الوطني)

كانت القصص التي رواها ماكينو، المأخوذة من مسرحيات الكابوكي المحبوبة والحكايات الشعبية، تتردد صداها بعمق لدى الناس العاديين، الذين وجدوا الإعدادات التاريخية أكثر ألفة وراحة من عالم الدراما المعاصرة المتأثر بالغرب.

كان اختياره عدم السعي للدقة التاريخية سمة أخرى مستمدة من الكابوكي — الذي غالبًا ما يصور أحداثًا معاصرة لكنه يضعها في الماضي البعيد لتجنب الظهور بمظهر الناقد لسلطة الشوغون. كذلك، مزج الجيدايغيكي بإبداع بين المواضيع والتيارات المعاصرة — وحتى الخيال العلمي أو الخيالي — في قصص تدور أحداثها قبل قرون.

تعريفي العملي للجيدايغيكي هو أنه قصة خيالية تتضمن: (1) شخصيات ترتدي تسريحة الشعر التقليدية (التوپك нот) وملابس تشبه الكيمونو، (2) أشخاص يحملون السيوف وأسلحة أخرى علنًا، (3) عالم يبدو فيه ظهور الشياطين والأشباح والنينجا أمرًا طبيعيًا. ضمن هذه الحدود الواسعة، ظل النوع دائمًا ملعبًا للخيال.

الشتاء الطويل

بلغت أفلام الجيدايغيكي ذروتها خلال طفرة السينما اليابانية بعد الحرب في الخمسينيات وبداية الستينيات. لكن ابتداءً من منتصف الستينيات، مع انتشار التلفزيون وتغير القيم الاجتماعية مع التحضر وانتشار نمط الحياة العائلية النووية، ابتعد الجمهور عن دور السينما.

بحلول السبعينيات، كانت الاستوديوهات السينمائية الكبرى تعاني صعوبات مالية، والنظام الاستوديوي الباهظ التكلفة — مع الممثلين والمخرجين والحرفيين المتعاقدين، بالإضافة إلى الديكورات والأزياء والشعر المستعار والدعائم — جعل إنتاج الجيدايغيكي أكثر صعوبة. كانت مشاهد المعارك التي تتطلب الدروع والخيول وجيوش الإكسترا مكلفة بشكل خاص.

حافظ التلفزيون على النوع حيًا لفترة من الوقت، حيث أنشأت الاستوديوهات الكبرى شركات إنتاج تلفزيوني، لكن حتى الجيدايغيكي التلفزيوني بدأ يتلاشى في التسعينيات. كان النوع قد دخل شتاءً طويلاً.

خفض التكاليف بالتكنولوجيا الرقمية

في السنوات الأخيرة، ارتفع الإنتاج ببطء. ويشمل ذلك ليس فقط الأعمال الحية بل أيضًا الإعادة والمانغا والأنمي. يستمر إنتاج الجيدايغيكي بوتيرة مستقرة وإن كانت متواضعة، ويصل إلى الجمهور من خلال صيغ جديدة مثل خدمات البث والتلفزيون الفضائي.

هناك عدة عوامل تكنولوجية تدعم هذا الإحياء: التصوير الرقمي والصور المولدة حاسوبيًا (CGI) خفضا تكاليف الإنتاج بشكل كبير. يمكن تركيب الديكورات الكبيرة رقميًا، وتوليد الجموع باستخدام تقنية الصور المولدة بالحاسوب، وتعزيز مشاهد السيوف والحركة المعقدة في مرحلة ما بعد الإنتاج، مما يسمح لممثلين لديهم خبرة محدودة في الدراما التاريخية بالظهور بمظهر مخيف حقًا. كما يلغي التصوير الرقمي تكلفة الفيلم المهدر عند فشل لقطة.

أدى تقدم تقنيات الإنتاج، ونمو الأسواق الثانوية مثل إصدارات الوسائط المادية، وانتشار البث الفضائي، وصعود خدمات البث والاشتراك إلى فتح آفاق جديدة تدريجيًا للجيدايغيكي كترفيه بصري.

استراتيجيات «الميكس الإعلامي»، حيث تجذب التكييفات من المانغا أو الأنيمي مشاهدين لم يكن لديهم اهتمام سابق بالجيدايغيكي، تعمل على زراعة قواعد جماهيرية جديدة. وعندما يسيطر عمل مثل «شوغون» على النقاش العالمي، يأتي الفضول بشكل طبيعي. ومع جعل منصات البث هذه الأعمال سهلة المشاهدة، يبدو أن للجيدايغيكي مستقبلًا.

لكن شيئًا ما يُفقد

الحقيقة الأعمق، مع ذلك، هي أن التكنولوجيا نفسها التي تبدو وكأنها تنقذ النوع قد تُجوف المهارات الحرفية التي دعمته طويلاً.

إن تقليد الجيدايغيكي الذي أطلقه ماكينو شوزو والذي صقله أجيال من صانعي الأفلام والممثلين الرئيسيين والداعمين والحرفيين على مدى قرن من الزمن يُفقد تدريجيًا.



قرية أوزوماسا كيوتو التابعة لشركة توي بعد افتتاحها بفترة وجيزة (تحت اسم متنزه استوديوهات توي كيوتو) عام 1975. ولا يزال هذا الموقع المفتوح يُستخدم كمتنزه ترفيهي وموقع تصوير نشط للمسلسلات التاريخية. (© وكالة كيودو الإخبارية)



فوكوموتو سيزو (1943-2021) يؤدي دور ممثل ثانوي في مبارزة بالسيوف في قرية أوزوماسا كيوتو. بعد انضمامه إلى شركة توي كممثل متعاقد في سن الخامسة عشرة، ظهر في عدد لا يحصى من أعمال جيدايغيكي، بالإضافة إلى الفيلم الهوليوودي الساموراي الأخير عام 2003، واشتهر بلقب الرجل الذي صُرع بالسيف خمسين ألف مرة. (© وكالة كيودو الإخبارية)

كانت الديكورات السينمائية الدقيقة زمنيًا — القلاع وقصور الدايميو ومحلات التجار والمنازل الطويلة — تُبنى يدويًا بناءً على مخططات رسمها مصمم الإنتاج. أتقنت أقسام الأزياء وصانعو الشعر المستعار والحلاقون الفروق الدقيقة في الطبقة الاجتماعية والعصر. صنع صانعو الدعائم كل شيء من الصنادل إلى السيوف. كان هذا كله عمل حرفيين انتقلت تقنياتهم من جيل إلى آخر.

وهناك أيضًا المؤدون. تعتمد جودة مشهد القتال على مدى دقة تنفيذ الممثلين للحركات الخاصة بالدور التي تحدد شخصيتهم. يجب التعامل مع سيوف الخيزران الخفيفة بطريقة تجعلها تبدو كسيوف حقيقية تزن أكثر من كيلوغرام.

فيلم «ساموراي في الزمن» المذكور أعلاه يتبع ساموراي من أواخر عصر إيدو (1603–1868) يسافر عبر الزمن إلى استوديو سينمائي حديث وينتهي به الأمر بلعب دور شخص يُقطع في مشاهد الحركة. تتتبع القصة تدريبه على كوريوغرافيا قتال السيوف المميزة للجيدايغيكي وتعاونه مع الفريق لإنشاء تسلسلات حركة ديناميكية مقنعة.

ولا تزال الأدوات والأزياء المستخدمة في الفنون التقليدية، كحفلات الشاي وفنون الدفاع عن النفس ومسرح فن الـ نو والرقص الياباني الكلاسيكي، مطلوبة بشدة حتى اليوم. لكن عناصر مثل الشعر المستعار القديم والبوابات الخشبية الضخمة أو ديكورات المنازل اليابانية التقليدية نادرًا ما تُستخدم خارج نطاق الأفلام والمسرحيات. وإذا أصبح فن الـ جيدايغيكي يعتمد بشكل مفرط على الاختصارات الرقمية، فقد تضيع الخبرة التقنية التي راكمتها الاستوديوهات على مر الأجيال. وإذا ما ازداد تجميع مشاهد المبارزة بالسيوف في غرف التحرير بعد الإنتاج، فإن الحركة ستُصبح مُكررة ونمطية.

الجيدايغيكي في جوهره وعاء لذاكرة الثقافة اليابانية. ويعتمد بقاؤه على الإنتاج المستمر، الذي يسمح بنقل التقنيات التقليدية. عندما تحل الصور المولدة بالحاسوب محل الحرف اليدوية، فإن المعرفة المضمنة في تلك التقاليد ستختفي بهدوء.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية في 27 مارس/ آذار 2026، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي© بيكستا)