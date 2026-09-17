«سانايوميكس» تعيد رسم أولوياتها.. هل يقود الاستثمار النوعي اليابان إلى النمو؟

نظر المحللون إلى الأجندة الاقتصادية لرئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي إلى حد كبير من زاوية موقف حكومتها «المسؤول والاستباقي» تجاه المالية العامة. غير أن هذا التركيز قد يحجب تحولًا أكثر دقة في نهجها الاقتصادي، يتمثل في الابتعاد عن التركيز على حجم الإنفاق المالي بحد ذاته، نحو توجيه الاستثمارات بصورة أكثر انتقائية إلى قطاعات محددة يُنظر إليها على أنها محركات للنمو.

إعادة التفكير في معنى السياسة المالية ”الاستباقية“

في خطابها بشأن السياسات في 20 فبراير/شباط 2026، شددت رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي على الابتعاد عن اعتماد اليابان طويل الأمد على الموازنات التكميلية لتحفيز النمو الاقتصادي، ودعت إلى إعداد الموازنات لعدة سنوات وإنشاء صناديق طويلة الأجل لتحسين القدرة على التنبؤ بالمالية العامة. وأكدت وزيرة المالية كاتاياما ساتسوكي هذه النقطة، مشددة على أن المالية العامة المسؤولة والاستباقية لا تعني توسيع حجم الإنفاق، وإنما إعطاء الأولوية للتدابير التي لها تأثير ملموس وإعادة النظر في التدابير ذات التأثير المحدود.

وبعبارة أخرى، لا تعني السياسة المالية الاستباقية بالضرورة إنفاق المزيد. وإنما تتعلق بتغيير كيفية استخدام الموازنة—من خلال تمديد الأفق الزمني للاستثمار العام، وإعادة تصميم الأطر المالية لتشجيع الاستثمار الخاص، وتحويل التركيز من الحجم إلى المضمون.

بين السنتين الماليتين 2023 و2025، ارتفع إجمالي الإنفاق—بما في ذلك الموازنات التكميلية—بأقل من 5%، في حين ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 12%. ويشير ذلك إلى توجه في السياسة يجمع بين ضبط أوضاع المالية العامة والتحفيز المستهدف. ويُعد عجز موازنة السنة المالية 2026 متواضعًا وفقًا للمعايير الدولية، وحتى موازنة تكميلية كبيرة لن تدفع البلاد إلى منطقة العجز المرتفع. بل من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا.

ومع ذلك، لا تزال التعليقات تركز على جدوى السياسات المالية والنقدية، بما يعكس نوعًا من الاعتماد على المسار المتجذر في العقد الأول من الألفية الثانية (أو حتى تسعينيات القرن الماضي)، عندما كان التحدي الاقتصادي الكلي الرئيسي لليابان يتمثل في ضعف الطلب واستمرار الانكماش. وفي ظل تلك الظروف، كان حجم وفعالية التحفيز المالي والنقدي أمرين حاسمين بالفعل.

أما اليوم، فقد دخلت اليابان مرحلة اقتصادية جديدة—ويرى البعض أن نقطة التحول جاءت في أواخر عام 2018—مع ازدياد أهمية القيود على جانب العرض، مثل نقص العمالة وبطء نمو الإنتاجية. ولم يواكب الخطاب الاقتصادي هذه الحقيقة بعد.

ومن ثم، ينبغي أن ينصب التركيز الحقيقي للنقاش بشأن الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة على كيفية توظيف الأدوات المالية، وماهية الإصلاحات المؤسسية التي ترافقها. ويبدو تأطير تاكايتشي نفسها واضحًا: ففي خطابها بشأن السياسات في فبراير/شباط، أشارت إلى نقص حاد في مدخلات رأس المال—أي الاستثمار المحلي—وطرحت رؤية تتمحور حول الاستثمار الاستراتيجي لتحقيق النمو وإدارة الأزمات.

النظرية وراء سانايوميكس

هناك إطاران للسياسات يحملان مفتاح فهم هذا التوجه الجديد في السياسة. الأول هو مفهوم اقتصاد الضغط المرتفع، والثاني هو اقتصاد الموارد الجانبية الحديث MSSE.

طُرحت فكرة اقتصاد الضغط المرتفع في عام 1973 من قبل آرثر أوكون، الذي اقترح أن بالإمكان تعزيز الإنتاجية من خلال تسريع إعادة توزيع العمالة. وكانت النظرية الاقتصادية الكلية التقليدية تتعامل مع دورات الأعمال باعتبارها تقلبات قصيرة الأجل في الطلب، ومع النمو المحتمل باعتباره قضية طويلة الأجل تتعلق بجانب العرض، تحددها العوامل الديموغرافية ورأس المال والتكنولوجيا.

وقد شكّلت الأزمة المالية العالمية عام 2008 تحديًا لهذا التقسيم الثنائي. فمن الناحية النظرية، ينبغي أن تكون الصدمة المالية مؤقتة وألا تؤثر في النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط إلى الطويل. ومع ذلك، حتى بعد انحسار الأزمة، لم يتعافَ النشاط الاقتصادي بشكل كامل.

واتضح أن التغيرات في الطلب الكلي يمكن أن تترك آثارًا دائمة على جانب العرض، بما في ذلك مستويات الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل. فاستمرار ضعف الطلب لفترة طويلة يؤدي إلى تآكل المشاركة في سوق العمل والاستثمار، في حين يشجع الطلب القوي المستدام على تنقل العمالة، وتكوين رأس المال، والبحث والتطوير، والابتكار الموفر للعمالة، مما يرفع الناتج المحلي الإجمالي المحتمل. وعندما يتجاوز الطلب القدرة على العرض وتظهر حالات نقص في العمالة، يصبح الاقتصاد مهيأً لتحقيق مكاسب في الإنتاجية من خلال إعادة توزيع العمالة ورأس المال. والاستجابة لذلك بتشديد مالي أو نقدي مفاجئ لاحتواء التضخم تنطوي على خطر إهدار هذه الفرصة.

في الوقت نفسه، فإن أي إجراء يُتخذ في ظل قيود العرض ينطوي دائمًا على تنازلات. فالإنفاق المالي المرتفع في اقتصاد ذي ضغط مرتفع يمكن أن يزاحم النشاط الخاص من خلال جذب العمال إلى المشروعات الحكومية. كما أن دعم الصناعات المتراجعة يمكن أن يعيق مكاسب الإنتاجية الناتجة عن تنقل العمالة.

وهنا يأتي اقتصاد الموارد الجانبية الحديث MSSE. فعلى خلاف نظريات جانب العرض في ثمانينيات القرن العشرين—المرتبطة بالتخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية على الطريقة النيوليبرالية—يركز اقتصاد الموارد الجانبية الحديث، الذي صاغته وزيرة الخزانة الأمريكية آنذاك جانيت يلين في عام 2022، على تحقيق النمو من القاعدة إلى القمة من خلال تنمية الموارد البشرية، إلى جانب تعزيز الصناعات الجديدة عبر التجمعات الصناعية الإقليمية وتحسين البنية التحتية. وهو يتصور نموًا تقوده الحكومة للاستفادة من فوائد اقتصاد الضغط المرتفع، وليس اقتصادًا قائمًا على مبدأ عدم التدخل. وقد كتبت يلين نفسها عن اقتصادات الضغط المرتفع، وأشارت في عام 2016، عندما كانت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن الطلب يمكن أن تكون له آثار مستمرة على جانب العرض، مؤكدةً على توافق الإطارين.

نظرة جديدة للسياسة الصناعية

إن أجندة تاكايتشي للاستثمار في النمو وإدارة الأزمات هي، في جوهرها، نسخة يابانية من اقتصاد الموارد الجانبية الحديث MSSE. ويتمثل هدفها في تشجيع الاستثمار من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، عبر تعزيز الأسس التي تجعل الاستثمار الخاص قابلًا للتنفيذ والاستمرار. فعلى سبيل المثال، لن ينشأ تجمع صناعي بمجرد بناء مصنع جديد لأشباه الموصلات؛ إذ يجب أيضًا توفير إمكانية الوصول إلى الكهرباء والمياه وشبكات النقل والموردين والموارد البشرية. كما أن تبني الذكاء الاصطناعي والروبوتات يتطلب التدريب، والبنية التحتية للبيانات، ووضع المعايير، والإصلاح التنظيمي، وهي أدوار يتعين على القطاع العام المساعدة في تنسيقها.

وقد يثير هذا الطرح انتقادات مفادها أن السياسة الصناعية تعود إلى الواجهة من جديد، وهي فكرة تجعل كثيرًا من الاقتصاديين — وأنا منهم — يشعرون ببعض القلق. فقد أظهرت الأبحاث في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين أن السياسة الصناعية اليابانية كثيرًا ما أخفقت في رعاية القطاعات ذات معدلات النمو المرتفعة، وبدلًا من ذلك وجّهت الموارد إلى صناعات منخفضة النمو أو مقيدة بإمكانات التوسع.

وكانت بعض السياسات، مثل مشروع القانون الذي طُرح عام 1964 — ثم جرى التخلي عنه — والرامي إلى تحويل صناعات السيارات والصلب جزئيًا إلى ملكية شبه حكومية، سياسات مضللة بوضوح. وقد دفعت هذه التجارب معظم الاقتصاديين إلى عدم الثقة في محاولات البيروقراطيين، الذين لا يتحملون مخاطر مالية شخصية، لتحديد الصناعات التي ستكون محركات النمو في المستقبل.

لكن السياسة الصناعية خضعت لإعادة تقييم متأنية منذ أواخر العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وقد برزت رؤية أكثر دقة بعد الدور الذي أدته واشنطن في تطوير الإنترنت وتعزيز الأمن السيبراني، وكذلك من خلال دراسات حالة في كوريا الجنوبية وتايوان.

وتجادل مجموعة متزايدة من الأبحاث الآن بأن تقييم السياسة الصناعية اليابانية السابقة أمر صعب، لأنها سعت في الوقت نفسه إلى تحقيق هدفين متناقضين: حماية الصناعات المتراجعة وتعزيز الصناعات الناشئة. ويرى بعض الباحثين أن مجرد محاولة تحقيق الهدفين معًا ربما أسهمت في فشل السياسة. والأهم أن إعادة التقييم الحديثة هذه لا تفترض أنه يمكن الوثوق بأن السياسة الصناعية ستثمر عن النجاح. بل على العكس، فهي تشدد على أنه لا ينبغي التدخل إذا لم يتمكن واضعو السياسات من تحديد إخفاقات التنسيق، أو آثار التعلم، أو احتياجات الأمن القومي بصورة واضحة. وهذه نظرة أكثر حذرًا واستنادًا إلى الأدلة بشأن الحالات التي قد تكون فيها السياسة الصناعية مبررة.

من الحجم إلى الجوهر

إن فكرة اقتصاد الضغط المرتفع، وكذلك مبادئ MSSE، تدعو إلى إدارة للسياسات تراعي بصورة كاملة القيود المفروضة على جانب العرض في اليابان: نقص العمالة وضعف البنية التحتية. وفي ظل هذه الحدود، لا يتمثل السؤال الأساسي في مقدار ما تنفقه الحكومة فحسب، بل في كيفية الإنفاق وعلى ماذا يُنفق. ففي كثير من الحالات، قد يكون للإصلاح المؤسسي تأثير أكبر من حجم الإنفاق المالي في تحديد مدى الفعالية. ولذلك، ينبغي لصانعي السياسات التدقيق فيما إذا كانت الظروف اللازمة لتحقيق نمو موجّه — كما تشير أبحاث السياسة الصناعية الحديثة — متوافرة بالفعل.

ولسنوات طويلة، دار النقاش حول السياسة الاقتصادية حول ثنائيات كمية: التحفيز المالي مقابل ضبط أو تقليص الإنفاق، والتيسير النقدي مقابل التشديد النقدي. لكن في عصر يتسم بنقص العمالة وغيرها من قيود جانب العرض، تتغير طبيعة هذا النقاش. فبدلًا من التركيز على حلول على مستوى الاقتصاد الكلي، ينصب الاهتمام بصورة متزايدة على ما إذا كانت السياسة المعنية تتوافق مع واقع قطاعات محددة وإمكاناتها. كما أصبح من المستحيل تقريبًا تقييم الخيارات السياسية بدقة من دون معرفة تفصيلية خاصة بكل قطاع. ويمثل ذلك تحديًا كبيرًا للاقتصاديين والمحللين مثلي، لكنه يوفر أيضًا فرصة لإعادة التفكير في الطريقة التي تتعامل بها اليابان مع قضية النمو.

(نُشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي تلقي خطابًا حول السياسات خلال جلسة عامة لمجلس النواب. © جيجي برس)