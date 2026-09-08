هل تنجح تاكايتشي في تمرير نظام ”الائتمان الضريبي القابل للرد“ المؤجل منذ فترة طويلة؟

طُرح الائتمان الضريبي القابل للرد مرارًا في اليابان بوصفه وسيلة لتخفيف الأعباء عن الأسر منخفضة الدخل، مع تشجيع أفرادها في الوقت نفسه على المشاركة في سوق العمل، لكنه تلك السياسة لم تدخل حيز التطبيق حتى الآن. وتدفع رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي بهذه السياسة باعتبارها إصلاحًا محوريًا، غير أن كيفية تمويلها لا تزال تمثل عقبة رئيسية أمام تنفيذها.

المضي قدمًا مع إعطاء الأولوية للإعانات

بعد أن قادت رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى فوز ساحق في الانتخابات العامة التي أُجريت في فبراير/شباط 2026، أعلنت أنها ستخفض مؤقتًا ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية إلى الصفر لمدة عامين، باعتبار ذلك إجراءً انتقاليًا قبل إدخال نظام الائتمان الضريبي القابل للرد باعتباره محور برنامجها الإصلاحي. ولتصميم النظام الجديد، أطلقت مجلسًا وطنيًا للضمان الاجتماعي يضم أحزابًا متعددة.

وبعد أشهر من المداولات، توصلت اللجنة العاملة في المجلس في 16 يوليو/تموز إلى اتفاق يقضي بتطبيق برنامج سنوي ومستمر من الإعانات المرتبطة بالدخل والمضبوطة بدقة، ابتداءً من السنة المالية 2029. وسيعمل هذا الإجراء على خفض الأعباء الضريبية وأعباء التأمين الاجتماعي على العمال ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، استنادًا إلى الدخل الفردي وليس دخل الأسرة. ومن خلال التخفيف من ”حواجز الدخل“ التي تؤدي إلى زيادات حادة في الضرائب أو اشتراكات التأمين الاجتماعي—وما ينتج عنها من انخفاض مفاجئ في صافي الأجر الذي يتقاضاه العامل— رُوِّج للنظام على أنه وسيلة لتعزيز الحوافز على العمل.

ولتسهيل الإجراءات الإدارية، أرجأ الاتفاق عنصر الإعفاء الضريبي وبدأ بالإعانات فقط. لكن في ظل الدعوات القوية إلى الجمع بين الإعانات والإعفاءات الضريبية، أعلن المجلس أنه سيواصل دراسة النموذج الكامل، بدلًا من الالتزام بشكل كامل بنظام يقتصر على الإعانات فقط.

في أواخر يونيو/حزيران، طُرح اقتراح منفصل لخفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية إلى 1% لمدة عامين اعتبارًا من السنة المالية 2027. وفي الوقت نفسه، سيتم إدخال إعانات مرتبطة بالدخل لتقديم مدفوعات للمستهلكين من ذوي الدخل المنخفض تعادل 600 مليار ين من الإيرادات المتوقعة من الضريبة البالغة 1%. غير أن أحزاب المعارضة أبدت اعتراضات قوية، مما أحبط التوصل إلى توافق بين الأحزاب. ومن المتوقع أن تتخذ رئيسة الوزراء القرار النهائي. (في 5 أغسطس/آب، أقرّ مجلس الوزراء تخفيض معدل الضريبة لمدة عامين إلى 1%، بالإضافة إلى الإعانات المرتبطة بالدخل، ليصل معدل الضريبة الفعلي إلى 0% لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط. —المحرر).

تعزيز حوافز العمل لأصحاب الدخل المنخفض

تجمع الائتمان الضريبي القابل للردبين آليتين: إعفاء ضريبي يقلل الالتزام بضريبة الدخل، ودفعة نقدية عندما تتجاوز قيمة الإعفاء الضريبة المستحقة. وعلى الرغم من اختلاف التصميم من بلد إلى آخر، غالبًا ما يُرجع مفهومها إلى الإعفاء الضريبي على الدخل المكتسب، الذي قدمه الرئيس الأمريكي جيرالد فورد في عام 1975. ويوفر هذا الإعفاء تخفيفًا ضريبيًا للأسر التي لديها دخل من العمل فقط، وبالتالي يشجع على المشاركة في سوق العمل.

وعلى خلاف إعانات الضمان الاجتماعي التقليدية، تزداد الإعفاءات القابلة للاسترداد مع ارتفاع الدخل—حتى نقطة معينة—مما يزيد صافي الأجر الذي يتقاضاه العامل ويعزز حوافز العمل لأصحاب الدخل المنخفض. وبعد بلوغ حد معين، يبدأ الإعفاء في الانخفاض تدريجيًا بالنسبة إلى أصحاب الدخول المرتفعة.

وفي عام 1998، قدم الرئيس بيل كلينتون الإعفاء الضريبي للأطفال في الولايات المتحدة، والذي يختلف باختلاف عدد الأطفال. وفي بريطانيا، أطلق رئيس الوزراء توني بلير الإعفاء الضريبي للعاملين عام 1999، ودمج الدعم المتعلق بالأطفال ضمن الإعفاء الضريبي للأطفال عام 2003.

كما أدخلت كندا الإعفاء الضريبي على السلع والخدمات عام 1991 للتخفيف من الأثر التنازلي لضريبة السلع والخدمات الجديدة ذات القيمة المضافة. وأضافت لاحقًا إعانة ضريبية للأطفال في كندا عام 1993، وإعانة ضريبية لدخل العمل عام 2007، ويُعتبر كلاهما شكلًا من أشكال الإعفاءات القابلة للاسترداد. واعتمدت العديد من الدول الأوروبية وكوريا الجنوبية إعفاءات مماثلة على الدخل المكتسب والأطفال في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

تُعتبر أعباء التأمين الاجتماعي على الأسر منخفضة الدخل في اليابان مرتفعة إلى حد كبير مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى—وخاصة بالنسبة إلى أولئك الذين يتجاوز دخلهم بالكاد الحد المؤهل للحصول على المساعدة العامة، وبالتالي يصبحون خاضعين لدفع اشتراكات التأمين (انظر الشكل). وقد عزز ذلك الدعوات إلى تبنّي اليابان للإعفاءات الضريبية القابلة للاسترداد.

التحركات السابقة في ظل حكم الحزب الديمقراطي الياباني

إن اهتمام اليابان بالائتمان الضريبي القابل للرد ليس جديدًا. فقد دعت اللجنة الضريبية التابعة للحكومة إلى دراسة هذا الإجراء في تقريرها الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2007. وفي الفترة نفسها تقريبًا، دعا الحزب الديمقراطي الياباني—الذي كان آنذاك في صفوف المعارضة—إلى إدخال إعفاءات ضريبية وإعانات نقدية بدلًا من الخصومات الضريبية، بهدف تعزيز إعادة توزيع الدخل. كما تضمن البرنامج متوسط الأجل لحكومة أسو تارو في ديسمبر/كانون الأول 2008 إعفاءات قابلة للاسترداد كوسيلة لتخفيف الأعباء عن الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل، بالتزامن مع زيادة مقترحة في ضريبة الاستهلاك، وتعهد كل من الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو بإدخال إعفاءات قابلة للاسترداد في برنامجيهما الانتخابيين لعام 2009.

وبعد فوزه الساحق في الانتخابات العامة لعام 2009، بدأ الحزب الديمقراطي الياباني الاستعداد لنظام تحديد هوية دافعي الضرائب ”ماي نمبر“ لضمان دقة بيانات الدخل، وهي متطلب أساسي لتطبيق الإعفاءات القابلة للاسترداد. وعلى الرغم من أن الحزب الديمقراطي الياباني تعهد في البداية بعدم رفع ضريبة الاستهلاك لمدة أربع سنوات، اتجه رئيس الوزراء ”كان ناوتو“ إلى رفع الضرائب في يونيو/حزيران 2010، لكنه خسر أغلبية مجلس الشيوخ في الشهر التالي. وتعمقت الانقسامات الداخلية، إذ عارضت مجموعة يقودها أوزاوا إيتشيرو الزيادة علنًا. وللتغلب على هذه المقاومة، سعى خليفة ”كان“ في الحزب الديمقراطي الياباني، نودا يوشيهيكو، إلى التعاون مع الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو لإقرار الزيادة.

وكان الحزب الديمقراطي الياباني يؤيد نظام الائتمان الضريبي القابل للرد كعلاج للطبيعة التنازلية لضريبة الاستهلاك، في حين دعا الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو إلى خفض معدلات الضرائب على المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية. وقد تأثر موقف كوميتو بعلاقته الوثيقة بـسوكا غاكّاي، وهي منظمة بوذية علمانية تشكل قاعدة دعمه الأساسية. ولأن سوكا غاكّاي عارضت زيادة ضريبة الاستهلاك، ضغط كوميتو من أجل خفض معدلاتها باعتباره تنازلًا لضمان دعم الجماعة. وقد ألزم الاتفاق الثلاثي المبرم في يونيو/حزيران 2012 الحكومة بالنظر في خفض معدلات الضرائب، والإعفاءات الضريبية القابلة للاسترداد، ووضع سقف شامل للتكاليف العينية التي يتحملها الأفراد مقابل الخدمات الطبية ورعاية المسنين ورعاية الأطفال.

الانتخابات تركز على ضريبة الاستهلاك

عاد ائتلاف الحزب الليبرالي الديمقراطي ـ وحزب كوميتو، بقيادة شينزو آبي، إلى السلطة عقب الانتخابات العامة في ديسمبر/كانون الأول 2012. وفي انتخابات مجلس الشيوخ عام 2013، خاض كوميتو حملته الانتخابية داعيًا إلى تطبيق معدلات ضريبية مخفضة للسلع الأساسية عند رفع ضريبة الاستهلاك إلى 10%، مما أدى إلى توترات مع وزارة المالية والحزب الليبرالي الديمقراطي، اللذين سعيا إلى الإبقاء على معدل موحد لجميع السلع. وفي نهاية المطاف، وافقت الحكومة في ديسمبر/كانون الأول 2015 على معدلات مخفضة للمواد الغذائية (باستثناء الكحول وتناول الطعام خارج المنزل) والصحف التي تصدر مرتين أسبوعيًا على الأقل.

على الرغم من أن حكومة آبي أقرت قانون ”ماي نمبر“ الذي كان الحزب الديمقراطي الياباني قد طرحه في البداية، فإن التشريع ركز على الكفاءة الإدارية ومنع المدفوعات غير المستحقة، بدلًا من بناء أساس للإعفاءات الضريبية القابلة للاسترداد. كما تم تعليق نظام الحد الأقصى الشامل.

وأبقى الحزب الديمقراطي الياباني (والتشكيلات اللاحقة له، مثل الحزب الديمقراطي والحزب الديمقراطي الدستوري)، وحزب نيبون إيشين نو كاي (حزب الابتكار الياباني)، وكوميتو، على الائتمان الضريبي القابل للرد ضمن برامجها بعد الانتخابات العامة لعام 2014، لكن لم يظهر أي تصميم ملموس. وحتى رفع ضريبة الاستهلاك إلى 10% في عام 2019، تمحور النقاش السياسي حول تجميد الزيادة، ومنذ ذلك الحين تركز على التراجع عن معدل الضريبة.

وقد تراجعت الائتمان الضريبي القابل للرد مرارًا بسبب قلة حماس الحزب الليبرالي الديمقراطي لمعالجة الطبيعة التنازلية لضريبة الاستهلاك—مع دعمه القوي في الوقت نفسه لخفض ضرائب الشركات—في حين أعطى كوميتو الأولوية لخفض معدلات الضرائب. لكن السياسة واجهت أيضًا تحديات هيكلية.

تمثل التحدي الأول في صعوبة التحقق بدقة من دخل الأفراد. فقد حسّن نظام «ماي نمبر» الإبلاغ عن الدخل، لكن الحصول على معلومات بشأن أرباح العاملين لحسابهم الخاص والدخل القائم على الأصول ظل يمثل تحديًا. أما العقبة الثانية فكانت ارتفاع التكلفة الإدارية. إذ إن إدخال الائتمان الضريبي القابل للرد سيتطلب إصلاحًا جوهريًا للأنظمة التي تشمل عدة وزارات، بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بالضرائب والضمان الاجتماعي.

ويتطلب التغلب على هذه العقبات التقنية والإدارية قيادة سياسية قوية. أما التحدي الثالث فتمثل في تعقيد النظام نفسه، مما يجعل شرحه صعبًا وفهمه من جانب الجمهور أمرًا عسيرًا؛ كما أن تصميمه يستغرق وقتًا، في حين أن السياسة لا تُحدث تأثيرًا فوريًا يُذكر. وعلى الرغم من أن بعض الخبراء جادلوا منذ فترة طويلة بأن الائتمان الضريبي القابل للرد أكثر عقلانية من خفض معدلات ضريبة الاستهلاك على بعض المنتجات أو جميعها—وهي إجراءات تميل إلى تقديم فوائد أكبر للأسر ذات الدخل المرتفع—فإن السياسيين الذين يركزون على الفوز في الانتخابات كانوا دائماً يختارون إجراءات أبسط وأكثر شعبية، مثل المعدلات المخفضة والتخفيضات الضريبية.

سياسة تعود مرة أخرى إلى صدارة المشهد

بعد انتخابات مجلس الشيوخ في عام 2025، بدأت الاعتمادات الضريبية القابلة للاسترداد تحظى باهتمام متجدد.

فقد خسر ائتلاف الحزب الليبرالي الديمقراطي (LDP) وحزب كوميتو أغلبيته في مجلس النواب في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2024. وكان من أبرز الفائزين حزب الشعب الديمقراطي (DPP)، الذي خاض حملته الانتخابية مطالبًا برفع الحد الأدنى للدخل الذي تبدأ عنده ضريبة الدخل، وهو ما يُعرف باسم «حاجز المليون و30 ألف ين»، إلى جانب تخفيف أعباء التأمينات الاجتماعية عن الأسر العاملة. ودعا زعيم الحزب، تاماكي يويتشيرو، إلى زيادة صافي الدخل الذي يحصل عليه السكان في سن العمل، وانتقد قرار الحكومة تقديم مدفوعات لمواجهة التضخم للأسر المعفاة من ضريبة الإقامة، مشيرًا إلى أن معظم المستفيدين كانوا من المتقاعدين المسنين وليس من العاملين. كما حقق حزب ريوي شينسينغومي مكاسب في الانتخابات، ودعا إلى إلغاء ضريبة الاستهلاك.

لم يحقق الائتلاف الحاكم نتائج جيدة مرة أخرى في انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو/تموز 2025، بينما حقق حزب سانسيتو تقدمًا كبيرًا من خلال حملته الداعية إلى الإلغاء التدريجي لضريبة الاستهلاك. وأدى ذلك إلى إجراء انتخابات على قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي في أكتوبر/تشرين الأول، فازت بها تاكايتشي، التي كانت قد تعهدت بدراسة إمكانية تطبيق الاعتمادات الضريبية القابلة للاسترداد.

وقد أيدت تاكايتشي هذه الاعتمادات منذ ترشحها لقيادة الحزب عام 2021. وقبل ذلك، في عام 2012، تعرضت لانتقادات بسبب تصريحاتها بشأن الزيادة في عدد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، إذ قالت إن اليابان ستنهار كدولة إذا تظاهر المواطنون بالحاجة والفقر لمجرد الحصول على ما يستطيعون الحصول عليه. لكن دعمها للاعتمادات الضريبية القابلة للاسترداد يعكس موقفًا ثابتًا لديها، وهو أنه حتى عند السعي إلى تصحيح أوجه عدم المساواة، ينبغي تصميم النظام الضريبي بطريقة تعزز الحوافز على العمل. ويتوافق هذا الموقف مع المنطق الذي قام عليه نظام الائتمان الضريبي على الدخل المكتسب (EITC) في عهد جيرالد فورد، وتحول توني بلير من نظام الرعاية الاجتماعية إلى ”الرعاية مقابل العمل“، وكذلك المقترحات التي قدمها منذ فترة طويلة حزب إيشين والاقتصادي تاكينـاكا هِييزو.

أسئلة لم تُحسم: التمويل ومستويات الإعانات

والآن، مع وجود رئيس وزراء ياباني يحظى بشعبية كبيرة ويُعد من أبرز المؤيدين للاعتمادات الضريبية القابلة للاسترداد، قد تصبح هذه السياسة واقعًا أخيرًا. كما أن الأداء القوي لحزبي الشعب الديمقراطي وسانسيتو في الانتخابات الأخيرة دفع بقية قيادات الحزب الليبرالي الديمقراطي ووزارة المالية ووزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية إلى مواجهة الصعوبات والإحباط الذي يعاني منه العاملون من ذوي الدخل المنخفض، وهي مخاوف ظلت مهملة لفترة طويلة. ولذلك، لا ينبغي اعتبار التأييد لخفض ضريبة الاستهلاك وتقليل اشتراكات التأمينات الاجتماعية مجرد نزعة شعبوية، بل ينبغي النظر إليها باعتبارها انعكاسًا لضغوط اقتصادية حقيقية.

ومع ذلك، لا يزال السؤال الأساسي بلا إجابة، وهو كيفية تمويل إعانات تُحدد بدقة وفقًا لمستوى الدخل. تصر تاكايتشي على أنها لن تعتمد على سندات تمويل العجز، لكن الخطط الملموسة لتأمين تمويل دائم تم تأجيلها. كما أن تحقيق تخفيضات ملموسة في الأعباء وتوفير حوافز أقوى للعمل سيتطلب تقديم إعانات مالية كبيرة، إلا أنه لا يمكن تحديد حجم هذه الإعانات من دون وضوح بشأن الحجم المالي الإجمالي للبرنامج. ومع ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل وضعف الين وسط مخاوف بشأن تدهور الوضع المالي، يتجه الاهتمام الآن إلى ما إذا كانت الحكومة قادرة على اتخاذ قرار مسؤول وذي مصداقية.

(نُشر النص الأصلي باللغة اليابانية في 23 يوليو/تموز 2026، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: رئيس اللجنة الضريبية للحزب الليبرالي الديمقراطي، أونوديرا إتسونوري، إلى اليمين، يحضر اجتماعًا لفريق عمل تابع للمجلس الوطني للضمان الاجتماعي في 16 يوليو/تموز. © جيجي برس)