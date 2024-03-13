تعرف على أفضل الحدائق الوطنية في هوكايدو

عندما يفكر الناس في التخطيط لرحلة إلى اليابان فإن الصور التي تتبادر إلى الذهن هي المعالم السياحية الفريدة والمناظر الطبيعية الخلابة وخصوصًا أنه يوجد في اليابان أكثر من 34 حديقة ومنتزهًا وطنيًا مما يجعلها بلدًا مثاليًا للاستمتاع بالطبيعة. هنا سنتعرف على بعض الحدائق الوطنية الموجودة في جزيرة هوكايدو التي تقع في أقصى شمال اليابان، وسنعرض أهم الخصائص البيئية الغنية والميزات الجيولوجية الفريدة لهذه الحدائق.

1. حديقة ريشيري-ريبون ساروبيتسو الوطنية



تضاريس جرف البحر في جزيرة ريبون (إهداء من وزارة البيئة)



منظر لجبل ريشيري في فصل الصيف (إهداء من وزارة البيئة)

تتميز حديقة ريشيري-ريبون الوطنية الواقعة في أقصى شمال اليابان بمجموعة غنية من المناظر الطبيعية التي تشمل الجبال والمنحدرات البحرية والمستنقعات والكثبان الساحلية. يتمتع جبل ريشيري (المعروف أيضًا باسم ”ريشيري فوجي“) بشكل مخروطي جميل، وباعتباره جبلًا يقع قبالة ساحل الشاطئ، فهو يوفر للمتسلقين إطلالات رائعة على المحيط.

يتمتع زوار جزيرة ريبون بفرصة رؤية نباتات جبال الألب النادرة مثل بساتين فاكهة الأتسوموريسو ريبون، التي تنمو في حقول الأراضي المنخفضة، أما في الجانب الغربي من الجزيرة، يمكنك الاستمتاع بالمنحدرات والتكوينات الصخرية ذات الشكل الخيالي والتي تخلق منظرًا طبيعيًا مثيرًا للإعجاب.

سهول ساروبيتسو هي واحدة من أكبر المستنقعات المرتفعة في اليابان، تمتد على تربة الخث الرطبة، وتعد أيضًا محطة توقف مهمة للطيور البرية المهاجرة مثل الإوز والبط.

(تاريخ التعيين: 20 سبتمبر/أيلول عام 1974. المساحة: 24166 هكتار)

2. حديقة شيريتوكو الوطنية



مرج فيوريبي في الشتاء (الصورة مقدمة من مؤسسة شيريتوكو للحفاظ على الطبيعية)



في شلال فوريبي، تتدفق المياه الجوفية المتسربة من المنحدرات مباشرة إلى البحر؛ يُعرف الشلال أيضًا باسم ”دموع العذراء“(الصورة مقدمة من مؤسسة شيريتوكو للبيئة الطبيعة)

تقع حديقة شيريتوكو، المشتقة من لغة الآينو (لغة السكان الأصليين لليابان) سير إيتوك، والتي تعني ”نهاية العالم“، في أقصى الطرف الشمالي الشرقي لليابان. تتميز الحديقة الوطنية بمناظر طبيعية وتضاريس وعرة مهيبة تشكلت من خلال النشاط البركاني والانجراف الجليدي والحياة البرية الوفيرة. تعد الحديقة موطنًا لمجموعة غنية من المخلوقات التي تعيش في هذا النظام البيئي، بما في ذلك الثدييات الكبيرة مثل الدببة البنية والحيتان القاتلة، فضلًا عن الطيور الجارحة الكبيرة المهددة بالانقراض. وفي يوليو/ تموز عام 2005، اعترافًا بتنوع أشكال الحياة في المنطقة، فضلًا عن الروابط بين البحار والأنهار ونظم الغابات، تم تسجيل حديقة شيريتوكو كموقع للتراث الطبيعي العالمي.

المنظر الأكثر شهرة في الحديقة هو المشهد الذي يجمع بين الغابات المحيطة الخضراء وسلسلة جبال شيريتوكو المنعكسة في مياه بحيرة تقع داخل الغابة البدائية (انظر لصورة العنوان).

(تاريخ التعيين: 1 يونيو/ حزيران عام 1964. المساحة: 38636 هكتار)

3. حديقة أكان-ماشو الوطنية



بحيرة أونّيتو عبارة عن مسطح مائي يبلغ طول ساحله 2.5 كيلومتر عند سفح جبل ميئكان. وتتغير مياه البحيرة من اللون الأزرق إلى الأخضر الزمردي إلى الأزرق الداكن، حسب الموسم والطقس وزاوية الرؤية.



منظر لجبل أوكان في فصل الشتاء.

تقع حديقة أكان- ماشو في شرق هوكايدو، وتتمركز حول ثلاث تضاريس كالديرا – هي أكان، وكوشارو، وماشو - التي تكونت بفعل أنشطة حزام تشيشيما البركاني. ومن غير المعتاد أن ترى في اليابان مثل هذا المنظر الطبيعي حيث يكون البركان والبحيرة قريبين جدًا. تغطي الغابات الطبيعية، ولاسيما أشجار الصنوبر الفرعية القطبية، معظم مساحة الحديقة، مما يجعلها واحدة من أكثر الحدائق الوطنية اليابانية ذات المناظر الطبيعية البدائية.

تشتهر منطقة أكان بالجبلين المهيبين جبل أوكان وجبل ميئكان، فضلًا عن المناظر الطبيعية الجميلة لبحيرة أكان وبحيرة أونّيتو. وتتميز منطقة ماشو، التي تتغير مناظر الغابات فيها مع تغير الفصول، ببحيرة ماشو، وهي واحدة من أنقى البحيرات وأكثرها شفافية في العالم، وبحيرة كوشارو، التي يمكن مشاهدتها من القمم والممرات الجبلية المحيطة.

(تاريخ التعيين: 4 ديسمبر/ كانون الأول عام 1934. المساحة: 91413 هكتار)

4. حديقة كوشيروشيتسوغين الوطنية



منظر بانورامي لمستنقع كوشيرو مع غروب الشمس من بعيد (إهداء من باكوتاسو)



قاطرة بخارية تمر عبر مستنقع كوشيرو.

تتكون حديقة كوشيروشيتوغين الوطنية من تلال تحيط بأكبر مستنقع في اليابان، والذي يضم نهر كوشيرو وروافده الجارية في شرق هوكايدو، بالإضافة إلى التلال المحيطة. المنطقة هي موطن ثمين للعديد من النباتات والحيوانات، بما في ذلك طائر الكركي ذو التاج الأحمر، والذي تم تصنيفه من قبل الحكومة اليابانية على أنه ”كنز وطني طبيعي“.

كان يُعتقد منذ فترة طويلة أن المستنقعات عديمة الفائدة بسبب صعوبة زراعة المحاصيل عليها، ولكن بعد الحرب العالمية الثانية، وبسبب نقص الغذاء، تمت زراعة هذه الأراضي، وإنشاء المدن، وقُطعت قمم التلال، مما أدى إلى انخفاض عدد المستنقعات وتقلصت مساحة الغابات وجفت الأراضي وتصحرت. ولمواجهة هذا الوضع واصل الباحثين المحليين وحماة البيئة العمل لإعادة تقدير قيمة المستنقعات، ونتيجة لذلك، تم الاعتراف العالمي بقيمة هذه المنطقة وأصبحت أول موقع رامسار للأراضي الرطبة يتم تسجيله في اليابان في عام 1980، وتم تصنيفها كحديقة وطنية بعد سبع سنوات من ذلك.

(تاريخ التعيين: 31 يوليو/أيلول عام 1987. المساحة: 28788 هكتار)

5. حديقة دايسيتسوزان الوطنية



منظر لجبل أساهيداكي وبركة كاغامي المجمدة في الشتاء (إهداء من وزارة البيئة)



الزهور تنمو على سفوح جبل نيبيسوتسو (إهداء من وزارة البيئة)

تعد حديقة دايسيتسوزان أكبر حديقة وطنية في اليابان وتمتد عبر وسط جزيرة هوكايدو، وتتمركز حول مجموعة جبال دايسيتسو البركانية التي تضم أعلى قمة في هوكايدو، جبل أساهيداكي (2291 مترًا)، وتشمل رؤوس مصبي نهري هوكايدو العظيمين، إيشيكاري وتوكاتشي. وتعرف هذه المنطقة باسم ”سقف هوكايدو“، وتشمل القمم الرائعة التي تمتد من جبل توموروشي إلى سلاسل جبال توكاتشي وإيشيكاري.

يبلغ متوسط ارتفاع هذه القمم الجبلية حوالي 2000 متر، ولكن بيئتها الطبيعية تعادل جبال يبلع ارتفاعها حوالي 3000 متر في أرخبيل هونشو، وذلك لارتفاع المنطقة عن خط الاستواء. إن الألوان في منطقة جبال الألب الشاسعة ساطعة وحيوية بسبب نباتات جبال الألب التي تنمو عليها، والتي تشمل النباتات الأصلية في دايسيتسوزان مثل أوكسيتروبيس جابونيكا (لوكويد) ولاغوتيس يسونسيس. دفعت هذه الألوان الزاهية السكان الأصليين (الآينو) إلى تسمية هذه المنطقة باسم كاموي مينتارا، والتي تعني ”ملعب الآلهة“.

تعد الحديقة أيضًا كنزًا دفينًا للمخلوقات النادرة التي تدعمها هذه البيئة الإقليمية، بما في ذلك حيوان البيكا الياباني، وهو حيوان ثديي صغير يعيش في الجبال ويُعتقد أنه من بقايا العصر الجليدي؛ فراشة بارناسيا إيفرسماني دايسيتسوزانوس؛ وسمك السالمون ميابى (ميابى شار) الذي موطنه بحيرة شيكاريبيتسو.

(تاريخ التعيين: 4 ديسمبر/كانون الأول عام 1934. المساحة: 226.764 هكتار)

6. حديقة شيكوتسو-تويا الوطنية



بحيرة شيكوتسو (إهداء من حكومة بلدية شيتوسى)



بحيرة تويا في فصل الشتاء (إهداء من حكومة بلدية توياكو)

تقع الحديقة في جنوب غرب هوكايدو وتضم بحيرتي شيكوتسو وتويا، وتتميز بمناظر طبيعية تتكون من البراكين والتضاريس البركانية المتنوعة، بما في ذلك جبل أوسو وجبل يووتي وجبل تارومائ. ويمكن حقًا وصف الحديقة بأنها “متحف للبراكين الحية” بسبب تنوع النشاط البركاني في هذه المنطقة، التي تضم العديد من الينابيع الساخنة والكبريتية. يوجد أيضًا في الحديقة ثاني أعمق بحيرة في اليابان، بحيرة شيكوتسو، والمعروفة بأنها البحيرة الواقعة في أقصى الشمال والتي لا تتجمد في فصل الشتاء.

يمكنك الوصول بسهولة إلى الحديقة من وسط مدينة سابورو أو من مطار نيو شيتوسى، وتقع بعض منتجعات الينابيع الساخنة الأكثر شهرة في هوكايدو في هذه المنطقة، بما في ذلك نوبوريبيتسو وبحيرة تويا وجوزانكي.

(تاريخ التعيين: 16 مايو/أيار عام 1949. المساحة: 99473 هكتار)

ملحوظة: تعتبر مساحة الأراضي في اليابان صغيرة نوعًا ما، لذلك لا يمكن تخصيص المساحة الكلية لأراضي الحدائق الوطنية لتكون حديقة فقط فالعديد من تلك الأراضي ذات ملكية خاصة وهناك العديد من السكان يعيشون في تلك المساحات. تتم إدارة الحدائق للحفاظ على الطبيعة مع السماح بالتعايش مع الأنشطة الأخرى.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، والترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: سلسلة جبال شيريتوكو في فصل الصيف © مؤسسة شيريتوكو للحفاظ على الطبيعة.