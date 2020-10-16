الأداء العلمي الياباني بالأرقام: تفوق الصين وتراجع اليابان للمركز الرابع!

تحتل اليابان حاليًا المرتبة الرابعة عالميًا من حيث عدد الأوراق البحثية التي تم نشرها في مجال العلوم الطبيعية، بينما احتلت الصين المرتبة الأولى متجاوزة بذلك الولايات المتحدة لأول مرة.

في تقريره الصادر تحت عنوان ”مؤشرات العلوم والتكنولوجيا في اليابان 2020“ نشر المعهد الوطني لسياسة العلوم والتكنولوجيا الذي يجري أبحاثًا حول أنشطة العلوم والتكنولوجيا في كل بلد، أحدث النتائج التي توصل إليها. وقد أظهر هذا التقرير أن الصين قد تفوقت للمرة الأولى على الولايات المتحدة لتحتل المركز الأول من حيث عدد الأوراق البحثية التي تم نشرها في هذا المجال. واحتلت ألمانيا المركز الثالث وتراجعت اليابان مرتبة واحدة عن المسح الذي تم إجراؤه سابقًا في عام 2010 لتحتل المركز الرابع.

أعلى 10 دول من حيث عدد الأوراق البحثية في مجال العلوم الطبيعية ”المتوسط السنوي 2016-18“

عدد الأوراق البحثية النسبة المئوية 1 الصين 305,927 ٪19.9 2 الولايات المتحدة الأمريكية 281,487 ٪18.3 3 ألمانيا 67,041 ٪4.4 4 اليابان 64,874 ٪4.2 5 بريطانيا 62,443 ٪4.1 6 الهند 59,207 ٪3.9 7 كوريا الجنوبية 48,649 ٪3.2 8 إيطاليا 46,322 ٪3.0 9 فرنسا 45,387 ٪3.0 10 كندا 41,071 ٪2.7

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات المعهد الوطني لسياسة العلوم والتكنولوجيا.

حلل المعهد في تقريره 10 آلاف بحث علمي تم نشره في مجلة نيتشر وغيرها من المجلات العلمية في جميع أنحاء العالم خلال تلك الفترة. ونظرًا لأن العديد منها كان تعاونًا دوليًا، فقد تم استخدام العد الجزئي لتقييم درجة المساهمة، وبناء عليه تم تقدير عدد الأوراق لكل دولة.

وكانت النتائج قد وضعت الصين في المقدمة بـ 305 ألف و927 ورقة ”بنسبة 19.9٪“ متجاوزة الولايات المتحدة التي لديها 281 ألف و487 ورقة ”بنسبة 18.3٪“ وجاءت ألمانيا في المرتبة الثالثة بـ 67 ألف و41 ورقة ”بنسبة 4.4٪“ واليابان في المرتبة الرابعة بـ 64 ألف و874 ورقة ”بنسبة 4.2٪“ واحتلت بريطانيا المركز الخامس بـ 62 ألف و443 ورقة ”بنسبة 4.1٪“ وبذلك تفوقت الصين والولايات المتحدة على الدول الأخرى.

في التقرير السابق قبل عقد من الزمان كان لدى اليابان 66 ألف و460 ورقة بحثية، لذلك لم يكن هناك سوى تغيير طفيف في عدد الأوراق المنشورة مقارنةً بالتقرير الجديد الصادر في عام 2020. ومع ذلك نظرًا لوجود زيادة نسبية من البلدان الأخرى فقد انخفض ترتيب اليابان. وبالنظر إلى أهمية الأوراق المنشورة احتلت اليابان المرتبة التاسعة في كل من عدد الأوراق المصححة بنسبة 10٪ الأعلى وعدد الأوراق المصححة بنسبة 1٪.

ومن حيث عدد الباحثين جاءت الصين في المرتبة الأولى بـ 1.87 مليون باحث في عام 2018، تليها الولايات المتحدة بـ 1.43 مليون باحث في عام 2017، واليابان بـ 680 ألف باحث في عام 2019، وألمانيا بـ 430 ألف باحث في عام 2018، وكوريا الجنوبية بـ 410 ألف باحث في عام 2018.

عدد الباحثين ونفقات البحث والتطوير في الدول الكبرى

عدد الباحثين الصين 1,870,000 الولايات المتحدة الأمريكية 1,430,000 اليابان 680,000 ألمانيا 430,000 كوريا الجنوبية 410,000

إجمالي تكاليف البحث والتطوير (تريليون ين) الولايات المتحدة الأمريكية 60.7 الصين 58.0 اليابان 17.9 ألمانيا 14.8 كوريا الجنوبية 10.3

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات المعهد الوطني لسياسة العلوم والتكنولوجيا. تعتمد نفقات البحث والتطوير في اليابان على تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

بالنسبة لإجمالي نفقات البحث والتطوير في عام 2018 أنفقت الولايات المتحدة 61 تريليون ين ياباني، واحتلت الصين المرتبة الثانية بـ 58 تريليون ين ياباني، تليها اليابان بـ 18 تريليون، ألمانيا بـ 15 تريليون ين ياباني، وكوريا الجنوبية بـ 10 تريليون ين ياباني.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: يوشينو أكيرا ”الصف الأمامي، الثالث من اليمين“ يتلقى جائزة نوبل في الكيمياء في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في ستوكهولم في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019. جيجي برس)