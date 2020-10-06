7.5 % فقط من الرجال اليابانيين يحصلون على إجازة رعاية الأطفال في السنة المالية 2019

انقضى ما يقرب من ثلاثة عقود منذ أن سنت اليابان نظامًا لإجازة رعاية الأطفال في عام 1991، لكن أقل من 10٪ من الرجال يحصلون على إجازة رعاية أطفال.

حصل 7.48٪ فقط من الرجال اليابانيين على إجازة لرعاية الأطفال في السنة المالية 2019، بزيادة سنوية قدرها 1.32 نقطة مئوية، وفقًا للمسح الأساسي حول التوظيف الصادر عن وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية. وارتفع المعدل بين النساء على أساس سنوي بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 83.0٪. بينما ارتفع كلا الرقمين، لا يزال معدل الرجال منخفضًا.

تم إرسال الاستطلاع إلى 6029 شركة على مستوى البلاد لديها 5 موظفين على الأقل، وتم تلقي 3460 إجابة صالحة. ويهدف الاستطلاع إلى معرفة نسبة المواليد بين أكتوبر/ نشرين الأول 2017 وسبتمبر/ أيلول 2018، وما هي نسبة الأمهات والآباء العاملين الذين بدأوا في أخذ إجازة رعاية الأطفال بحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

في عام 2004، كان معدل أخذ إجازة رعاية الأطفال بين الرجال والنساء 0.56٪ و70.6٪ على التوالي، وارتفع إلى 1.72٪ و85.6٪ قبل 10 سنوات في عام 2009. وتقول الوزارة أنه بين هاتين الفترتين، تم تحديث نظام إجازة الأبوة من خلال تدابير شملت تمديد فترة الإجازة إذا أخذها كلا الوالدين، وزيادة مزايا إجازة رعاية الطفل.

في السنة المالية 2019، كان لدى 93.2٪ من الشركات التي لديها 30 موظفًا أو أكثر أنظمة إجازة لرعاية الأطفال، وهو نفس المستوى كما في السنة المالية 2017، في حين أن 79.1٪ من الشركات التي لديها 5 موظفين أو أكثر قد سنتها، بزيادة 4.1 نقطة مئوية عن السنة المالية 2017 يوضح المزيد من العرض التفصيلي وفقًا لحجم المؤسسة أنه كلما كانت المؤسسة أكبر، زاد احتمال وجود نظام إجازة لرعاية الأطفال. المعدلات وفقًا لحجم الشركة هي كما يلي: 99.8٪ لـلشركات التي لديها 500 موظف أو أكثر، و98.8٪ للشركات التي لديها 100-499 موظفًا، و 91.9٪ للشركات التي لديها 30-99 موظفًا، و 76.1٪ لـلشركات التي لديها 5-29 موظفًا.

أظهرت نتائج المسح أيضًا إلى أي عمر تغطي أنظمة إجازة رعاية الأطفال. سمحت غالبية الشركات، بنسبة 56.7٪، للموظفين بالحصول على إجازة رعاية للأطفال حتى بلوغهم عامين، وفقًا للقانون الياباني (مقارنة بنسبة 52.2٪ في السنة المالية 2017)، 33.0٪ من المؤسسات التي شملها الاستطلاع عرضت إجازة فقط حتى دون الثانية من العمر (مقارنة بـ 36.3٪)، و7.5٪ سمحت بإجازة رعاية للأطفال حتى أكثر من عامين، ولكن أقل من 3 سنوات (مقارنة بـ 9.2٪).

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان horiphoto/Pixta)