مسح: جائحة كورونا تتسبب في إفلاس أكثر من 500 شركة في اليابان

فيما يزيد قليلاً عن6 أشهر، أفلست 500 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في اليابان، بسبب الظروف الاقتصادية القاسية التي فرضها فيروس كورونا.

وفقًا لمسح Teikoku Databank، أعلنت 500 شركة إفلاسها في اليابان بسبب تأثير جائحة كورونا، حتى 8 سبتمبر/ أيلول. تضخم الرقم في أقل من 200 يوم منذ أول إفلاس مرتبط بـجائحة كورونا، وهي شركة تصنيع أغذية مقرها هوكايدو في 26 فبراير/ شباط.

وبلغت الديون المجمعة لحالات الإفلاس ما يقرب من 254 مليار ين (498 شركة، ولا تزال اثنتان قيد التحقيق). كانت 3 شركات تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليار ين (تمثل 0.6٪ من الإجمالي المذكور أعلاه)، في حين أن 411 أخرى كانت ديونها أقل من 500 مليون ين لكل منها (82.5٪ من الإجمالي)، مما يشير إلى أن الوباء أصاب الشركات الصغيرة وأثر عليها بشكل أكبر.

حسب الصناعة، كان قطاع الأطعمة والمشروبات هو الأكثر تضررًا (69 حالة إفلاس)، شركات الفنادق والإقامة (53) - التي تأثرت بطلبات الحد من الأنشطة الاجتماعية في ظل فرض حالة الطوارئ في البلاد- تليها شركات الملابس (34).

علقت Teikoku Databankعلى أن بيئة الأعمال لا تزال قاسية، مما يشير إلى أن العديد من الشركات تقوم بتقليص حجم أعمالها وتعتمد على التمويل الطارئ. كما أشاروا إلى أن عددًا كبيرًا من المشغلين يتخلون عن النضال ويختارون إنهاء أعمالهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)