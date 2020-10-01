مشكلة فقدان الشعر: مشكلة تؤرق الرجال والنساء في اليابان

يهتم كل من الرجال والنساء الذين يعانون من فقدان الشعر في اليابان بما بنظرات النساء عنهم أكثر من الرجال.

وجد استطلاع قامت به ريكروت لايف ستايل، الذي استهدف 50000 رجل وامرأة في اليابان تتراوح أعمارهم بين 20 و69 عامًا، أن 7.8٪ من النساء و26.7٪ من الرجال قد عانوا من فقدان الشعر. أجاب 30٪ من الرجال والنساء على السواء أنه على الرغم من أنهم لم يواجهوا المشكلة الآن، إلا أنهم قلقون من تطورها في المستقبل، وقال 20٪ إنهم يتخذون نوعًا من الإجراءات الوقائية.

عندما سُئلوا عن وجهات نظرهم بشأن فقدان الشعر، كانت الاستجابة الأكبر لكل من الرجال والنساء هي أنهم يهتمون بنظرات الناس. وكان هذا هو الحال على وجه الخصوص بالنسبة للنساء بنسبة 61.4٪ مقارنة بالرجال بنسبة 41.1٪. وأظهرت أعلى الردود الأخرى أن كلا من النساء والرجال يهتمون أكثر بنظرات النساء.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)