كوكب المعمرين: أكثر من 80 ألفا أعمارهم فوق الـ 100 عام في اليابان

يوجد الآن أكثر من 80 ألف شخص في اليابان تبلغ أعمارهم 100 سنة أو أكثر، 88.2٪ منهم من النساء.

هناك 80450 نسمة من المعمرين في اليابان. في 15 سبتمبر/ أيلول أعلنت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية عن المجموع، بناءً على بيانات تسجيل المقيمين اعتبارًا من 1 سبتمبر 2020، وهو زيادة قدرها 9176 شخص عن العام السابق وأول مرة تجاوز فيها العدد 80 ألف شخص. كان هناك ارتفاع مطرد في الأشخاص الذين يبلغون من العمر 100 عامًا أو أكثر على مدار الخمسين عامًا الماضية. تشتهر اليابان على مستوى العالم بمتوسط العمر المتوقع الطويل - حيث تمثل النساء غالبية المعمرين بنسبة 88.2٪.

أكبر امرأة معمرة في اليابان هي تاناكا كين البالغة من العمر 117 عامًا من محافظة فوكوؤكا. في مارس/ آذار 2019، اعترفت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بها رسميًا بأنها أكبر معمرة في العالم. في 19 سبتمبر/ أيلول، أصبحت أكبر يابانية سناً على الإطلاق بعمر 117 عامًا و261 يومًا. أكبر رجل معمرًا في البلاد هو أويدا ميكيزو البالغ من العمر 110 عامًا من محافظة نارا.

في عام 1963، عندما سنت الحكومة قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين، كان هناك 153 من المعمرين اليابانيين في جميع أنحاء البلاد. تجاوز هذا الرقم 1000 في عام 1981، وتجاوز 10000 في عام 1998، ومنذ ذلك الحين استمر في الارتفاع باطراد. لأول مرة هذا العام، كانت هناك زيادة سنوية بأكثر من 9000 شخص أصبحوا من المعمرين. ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع عدد المواليد في عام 1920 مقارنة بالسنوات السابقة لذلك.

كانت المحافظة التي تضم أعلى نسبة من المعمرين لكل 100.000 نسمة هي شيماني عند 127.6، أي أكثر من ثلاثة أضعاف تلك الموجودة في أدنى محافظة سايتاما بنسبة 40.01. يميل غرب اليابان إلى الحصول على نسب أعلى من شرق البلاد، وهناك أرقام منخفضة بشكل خاص في منطقة كانتو والمناطق الحضرية الأخرى.

المعمرين لكل 100 ألف نسمة من السكان في المحافظات اليابانية

أعلى النسب أدنى النسب شيماني 127.6 سايتاما 40.0 كوتشي 119.8 أيتشي 41.8 توتري 109.9 تشيبا 46.0 كاغوشيما 108.9 أوساكا 46.7 ياماغوتشي 100.5 كاناغاوا 47.4

تم إعداد بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات نشرتها وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية صورة العنوان: تاناكا كين تحتفل بعيد ميلادها الـ 117، تم التقاط الصورة في 5 يناير / كانون الثاني 2020. الصورة من وكالة كيودو للأنباء)