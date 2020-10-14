أشياء يخفيها الرجل عن زوجته ولا يبوح بها أبدًأ في اليابان!

يلقي استطلاع حديث أجرته شركة ماتسوي للأوراق المالية الضوء على المعلومات التي يحجبها اليابانيون عن شريك الحياة.

يدعي العديد من الأزواج أنه لا يوجد أسرار فيما بينهم، ولكن عندما يتعلق الأمر بأمورهم المالية، غالبًا ما تكون القصة مختلفة تمامًا.

في استطلاع أجرته شركة ماتسوي للأوراق المالية على 400 شخص في العشرينات والثلاثينات من العمر ممن تزوجوا منذ أقل من 3 سنوات و400 شخص في الخمسينيات والستينيات من العمر ممن تزوجوا لمدة 30 عامًا أو أكثر، قال 67٪ من المشاركين إنهم لم يخفوا شيء عن شريك حياتهم. لكن بالبحث أكثر ربما تتضح الصورة أكثر.

عند سؤالهم عما إذا كانوا قد كشفوا عن دخلهم لشريك حياتهم، قال 62٪ من المستطلعين إنهم يفعلون ذلك، بينما قال 13٪ إنهم يتظاهرون بكسب دخل أقل من الواقع، وقال 25٪ إنهم لا يخبرون شريكهم على الإطلاق. بمعنى آخر، حجب أكثر من ثلث المستجيبين المعلومات عن شركائهم. تظهر النتائج أن النساء أقل عرضة للاعتراف بدخلهن بصدق من الرجال، مع 59٪ فقط من النساء يفعلون ذلك.

عند سؤالهم عن المدخرات، قال 47٪ من المستجيبين إنهم صادقون مع شركائهم بشأن مقدار الأموال التي ادخروها، بينما لم يفعل 53٪ ذلك. ومرة أخرى، فإن الاتجاه إلى السرية أقوى بين النساء، حيث قالت 57٪ منهن إنهن قللن من قيمة مدخراتهن أو لم يكشفن عنها.

ثم سُئل المستجيبون الذين قالوا إنهم قللوا من دخلهم أو مدخراتهم عن حجم التقليل من مخدراتهم. كان المعدل بين من هم في العشرينات والثلاثينات من العمر هو 50000 ين من الدخل الشهري و500000 ين من المدخرات، بينما كان من بين من هم في الخمسينيات والستينيات من العمر 30000 ين و1000000 ين على التوالي. كان لدى بعض المستجيبين عدة ملايين من الين مخبأة سراً.

إلى أي مدى تقلل من دخلك ومدخراتك عند إخبار شريكك؟

العمر الدخل الشهري المدخرات 20–39 50 ألف ين 500 ألف ين 50–69 30 ألف ين مليون ين

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من شركة ماتسوي للأوراق المالية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)