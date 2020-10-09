زيادة متوسط الرواتب في الشركات اليابانية المدرجة في البورصة

بلغ متوسط الراتب السنوي للشركات اليابانية المدرجة في البورصة 6.31 مليون ين في السنة المالية المنتهية في مارس/ آذار 2020، بزيادة 0.2٪ فقط عن العام السابق

وجدت دراسة أجرتها شركة طوكيو شوكو للأبحاث أن متوسط الراتب السنوي في اليابان كان 6.31 مليون ين من بين 1803 شركة مدرجة أعلنت نتائجها حتى السنة المالية المنتهية في مارس/ آذار 2020. وكان هذا ارتفاعًا سنويًا بمقدار 15000 ين أو 0.2 ٪ مقابل 1.2٪ في العام السابق.

ارتفع متوسط الراتب في اليابان لمدة 9 سنوات متتالية، لكن الزيادة على أساس سنوي استقرت. وظل متوسط الأجر عند 6.14 مليون ين مثل العام السابق.

وسجلت صناعة البناء والتشييد أعلى متوسط رواتب للعام الرابع على التوالي حيث بلغ 7.56 مليون ين مقابل 7.49 مليون ين للعام السابق. وكان أدنى متوسط للراتب في قطاع التجزئة عند 4.95 مليون ين مقابل 4.84 مليون ين في العام السابق رغم ارتفاع مستوى الرواتب في هذه الصناعة لتسع سنوات متتالية.

وفقًا لدراسة أجرتها مصلحة الضرائب الوطنية لعام 2018 حول إحصاءات الرواتب الخاصة، بلغ متوسط رواتب الموظفين الدائمين الذين عملوا طوال ذلك العام 5.04 مليون ين، أي أقل بمقدار 1.27 مليون ين عن المتوسط بين الشركات المدرجة.

تضم أكبر 10 شركات ذات أعلى متوسط رواتب 5 شركات تجارة عامة و3 شركات عقارية. يوجد مقر 9 من الشركات العشر في طوكيو. كما كان هناك رقم قياسي بلغ 33 شركة، تجاوز متوسط رواتبها 10 ملايين ين، بزيادة 6 شركات عن العام السابق.

كان أعلى متوسط راتب لشركة فردية لمؤسسةeGuarantee ، وهي شركة ضمان حسابات بنكية، بقيمة 24.13 مليون ين، تليها شركة العقارات نيبون كوميرشال ديفيلوبمنت بـمتوسط 19.21 مليون ين، شركة ميتسوبيشي بمتوسط 16.32 مليون ين، و إيتوتشو بمتوسط 15.66 مليون ين. وكان البنك صاحب أعلى متوسط راتب هو ”أزورا بنك“ بمتوسط 7.93 مليون ين (مقارنة بـ 8.04 مليون ين لنفس الفترة من العام السابق).

أعلى متوسط للرواتب بين 1803 شركة مدرجة في البورصة

مليون ين 1 eGuarantee طوكيو 24.13 2 Nippon Commercial Development أوساكا 19.21 3 Mitsubishi Corporation طوكيو 16.32 4 Itōchū طوكيو 15.66 5 Marubeni طوكيو 14.53 6 Sumitomo طوكيو 14.37 7 Mitsui & Co. طوكيو 13.93 8 Nihon M&A Center طوكيو 13.53 9 Mitsubishi Estate طوكيو 12.74 10 Mitsui Fudōsan طوكيو 12.73

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: لوحة إلكترونية في حي تشوؤ، طوكيو، تُدرج نتائج بورصة طوكيو في 16 يونيو/ حزيران، 2020. جيجي برس)