مسح: رغم تأثيرات كورونا.. الشباب الياباني يتمسك بالحياة في المدن الكبرى!

عززت جائحة كورونا الاهتمام بالابتعاد عن المدن الكبرى، لكن الكثير من الشباب ما زالوا يشعرون بجاذبية المدن.

في أوائل أغسطس/ آب، أجرت مؤسسة نيبون دراسة استقصائية شملت 1000 شاب في اليابان، وسألتهم عن المكان الذي يأملون أن يعيشوا فيه في المستقبل. تم تفضيل المدن الكبرى بنسبة 56.5٪، بينما أجاب 43.5٪ ”في أماكن أخرى“. من بين المستجيبين الذين أرادوا العيش في طوكيو أو مدينة رئيسية أخرى، نشأ نصفهم تقريبًا في مناطق حضرية كثيفة السكان، بينما نشأ معظم المشاركين الذين كانوا يأملون في العيش في مكان آخر في الأقاليم.

الأسباب التي قدمها الغالبية لتفضيل العيش في مدينة كبيرة كانت ”أسلوب الحياة المريح“ (63٪) و ”العديد من خيارات الترفيه“ (51٪). بشكل عام، أثبتت كثرة الاختيار عامل الجذب الرئيسي للمدن الكبرى بالنسبة للشباب.

عند سؤالهم عن انتقال الشباب بعيدًا عن المدن الكبرى، أعرب 40٪ عن شكوكهم في الاتجاه نحو الحياة خارج المدن. يعتقد 22٪ فقط أن الشباب أمثالهم سيغادرون المدن الكبرى.

اقتراحات لتعزيز اللامركزية ومعالجة تركز السكان في المدن الكبرى على التوظيف. وكانت المراكز الثلاثة الأولى هي ”ترويج الشركات للعمل عن بعد“ (36٪)، ”ضمان توظيف الشباب“ (31٪)، و ”زيادة الأجور في الشركات الموجودة في الأقاليم“ (24%).

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)