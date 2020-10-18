الأجداد ينفقون أقل على أحفادهم في اليابان.. تعرف على السبب

قد تكون صعوبة مقابلتهم بسبب جائحة فيروس كورونا هي السبب في أن الأجداد ينفقون أموالًا أقل على أحفادهم في اليابان.

وجد استطلاع حديث حول أنماط حياة كبار السن اليابانيين أنه في العام الماضي، كان متوسط المبلغ الذي ينفقه الأجداد على أحفادهم 112،715 ينًا. أظهر الاستطلاع، الذي تجريه شركة Sony Life Insurance سنويًا، أن المبلغ الأكثر شيوعًا كان في نطاق 50،000 ين إلى 100،000 ين، بنسبة 27.1٪ من المستجيبين. كان الإنفاق على الأحفاد في ارتفاع حتى عام 2019، لكنه انخفض بشكل ملحوظ على أساس سنوي بمقدار 18.619 ين. تشير شركة Sony Life Insurance إلى أنه بالإضافة إلى عدم القدرة على مقابلة أحفادهم كما هو الحال في كثير من الأحيان بسبب جائحة كورونا، فقد يكون لرفع ضريبة الاستهلاك في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 تأثير كبير.

كان أكبر مبلغ يستخدمه الأجداد يتمثل في إعطاء الأطفال المال، تناول الطعام في الخارج معًا، ثم شراء الألعاب.

عندما سئلوا كيف يريدون قضاء الوقت مع أحفادهم، أجاب غالبية الأجداد، 55.6٪ ”تناول الطعام بالخارج“، بينما أجاب 49.7٪ ”السفر“، وقال 46.9٪ ”المحادثة“. أجاب 9.7٪ ”بالدردشة عبر الإنترنت“ باستخدام تطبيق لاين على سبيل المثال. يفضل العديد من الأجداد على وجه الخصوص أن يكونوا في الهواء الطلق مع أحفادهم، إما اللعب في الحديقة، الذهاب إلى البحر أو الجبال، أو ممارسة الرياضة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)