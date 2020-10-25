انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في اليابان

وفقًا للأرقام الأولية للسنة المالية 2019، انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية لكل أسرة يابانية إلى 2.80 طن.

منذ السنة المالية 2017، تجري وزارة البيئة مسحًا إحصائيًا سنويًا لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنزلية كبيانات أساسية لصياغة تدابير الاحتباس الحراري. يتيح المسح إمكانية فهم الانبعاثات بشكل شامل لكل أسرة إلى جانب عوامل مثل عدد السكان، والتي تم فحصها مسبقًا بشكل منفصل. في المجموع، تم تضمين 496 عنصرًا في المسح، بما في ذلك تكوين الأسرة ونوع المبنى السكني واستهلاك الكهرباء ومصادر الطاقة الأخرى واستخدام الأجهزة المنزلية.

تُظهر النتائج الأولية لمسح السنة المالية 2019، الذي صدر في سبتمبر/ أيلول 2020، متوسط الانبعاثات السنوية لكل أسرة 2.80 طن (مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، بانخفاض 3.4٪ على أساس سنوي و12.5٪ أقل من السنة المالية 2017.

أظهر تحليل الانبعاثات حسب مصدر الطاقة أن الكهرباء كانت إلى حد بعيد أكثر أنواع الطاقة شيوعًا بنسبة 67.1٪، يليها غاز المدينة (الميثان الذي يتم توصيله عبر شبكة الأنابيب) بنسبة 14.3٪، والكيروسين بنسبة 12.9٪، ثم غاز البترول المسال بنسبة 5.7٪.

أحد العوامل الأساسية لانخفاض الانبعاثات المنزلية هو أن مكيفات الهواء والأضواء والأجهزة المنزلية أصبحت أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، كما تبذل الأسر مزيدًا من الجهود للحفاظ على الطاقة.

حسب نوع المباني السكنية، أنتجت المنازل المنفصلة 3.51 طن من الانبعاثات السنوية، أي ما يقرب من 1.8 مرة أكثر من تلك الخاصة بالشقق السكنية، والتي بلغ متوسطها 1.93 طن. كانت الانبعاثات عالية من ديسمبر/ كانون الأول إلى مارس/ آذار عندما كان استهلاك الكيروسين للسخانات في ذروته، ووصل إلى أعلى نقطة في شهر يناير/ كانون الثاني.

أظهر الاستطلاع أن 12.7٪ من المنازل المنفصلة (0.0٪ من الشقق) تستخدم الألواح الشمسية كمصدر للطاقة، بينما 65٪ من جميع المنازل لديها على الأقل بعض إضاءة إل إي دي.

كان تفصيل الانبعاثات المنزلية السنوية حسب المنطقة على النحو التالي: 4.66 طن في هوكايدو، 4.01 طن في توهوكو، 2.56 طن في كانتو كوشين، 4.25 طن في هوكوريكو، 2.72 طن في توكاي، 2.21 طن في كانساي، 3.79 طن في تشوغوكو، 2.96 طن. في شيكوكو، 1.98 طن في كيوشو، و3.17 طن في أوكيناوا (تم تحويل جميع الأرقام إلى مكافئ ثاني أكسيد الكربون). تميل المناطق الأكثر برودة إلى ارتفاع انبعاثاتها.

انخفضت الانبعاثات سنويًا في جميع المناطق العشر لعامين متتاليين منذ السنة المالية 2017. انخفضت الانبعاثات السنوية للأسر بشكل حاد بشكل خاص مقارنة بالسنة المالية 2017 في كيوشو، كانساي، وهوكوريكو، مع انخفاض بنسبة 28.5٪ و 16.9٪ و 15.8٪ على التوالي.

حددت خطة نشرتها الحكومة في عام 2016 بشأن تدابير مكافحة الاحتباس الحراري هدفًا للسنة المالية 2030 لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون بنسبة 26.0٪، مقارنة بالمستوى في السنة المالية 2013. بالنسبة للقطاع المنزلي، فإن الهدف هو خفض الانبعاثات بنسبة 40٪ تقريبًا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: عمال يقومون بتركيب ألواح شمسية على سطح أحد المنازل بيكستا/ Sunrising)