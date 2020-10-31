مسح: 28٪ من الموظفين الجدد في اليابان يخططون لترك الشركة في غضون 3 سنوات.. تعرف على الأسباب

وجدت دراسة استقصائية للموظفين الجدد في اليابان أن نصفهم تقريبًا يرغبون في ترك شركتهم في غضون 10 سنوات وأن أقل من 20٪ يخططون للبقاء مع نفس الشركة حتى التقاعد.

في دراسة استقصائية للموظفين الجدد في اليابان، أجاب 28٪ أنهم يعتقدون أنهم سيعملون في شركتهم لمدة 3 سنوات أو أقل، وهو ما يمثل زيادة قدرها 5.9 نقاط عن استطلاع العام السابق. وانخفضت نسبة الذين أجابوا من 4 إلى 5 سنوات بنسبة 0.1 نقطة إلى 14.8٪، وانخفضت نسبة من أجابوا من 6 إلى 10 سنوات بنسبة 2.3 نقطة إلى 7.5٪. كان هناك ارتفاع بنسبة 2.2 نقطة إلى 9.8٪ للأشخاص الذين اعتقدوا أنهم سيبقون مع صاحب العمل لأكثر من 10 سنوات، ومع ذلك، انخفضت نسبة الأشخاص الذين اعتقدوا أنهم سيعملون في شركتهم الحالية حتى التقاعد 3.9 نقطة إلى 17.9٪.

تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت من قبل شركة الموارد البشرية Mynavi خلال الفترة من 31 يوليو/ تموز إلى 3 أغسطس/ آب 2020. وتلقى الاستطلاع ردودًا صحيحة من 800 شخص (400 رجل و400 امرأة) تتراوح أعمارهم بين 22 و 23 عامًا.

من بين الأسباب التي قدمها الموظفون الجدد لعدم اعتقادهم بأنهم سيبقون لفترة طويلة في شركتهم الحالية قال 38.1٪ إنهم يريدون تغيير الطريقة التي يعملون بها ليكونوا قادرين على مطابقة مرحلة الحياة التي كانوا فيها (مثل إذا بدأوا بتكوين أسرة)، بينما أجاب 35.8٪ بأنهم يعتزمون تغيير الوظائف لمواصلة حياتهم المهنية ما مجموعه 25.9٪ (بانخفاض 3.0 نقاط) لديهم صورة محسنة لشركتهم منذ انضمامهم، بينما شعر 20.3٪ أنها قد تغيرت للأسوأ (بزيادة 7.9 نقاط).

عندما سُئلوا عن مدى رضاهم عن تدابير الوقاية من فيروس كورونا لشركاتهم، أجاب 51.9٪ من المشاركين بأنهم إما راضون جدًا أو راضون إلى حد ما. من ناحية أخرى، شعر 22.6٪ بعدم الرضا أو عدم الرضا التام.

من بين أسباب الشعور بالرضا، قال الموظفون الذين كانوا يعملون عن بعد إن السبب هو أنهم يستطيعون العمل بشكل مريح من المنزل، حتى أثناء التدريب. ذكر بعض أولئك الذين كانوا غير راضين أنهم أرادوا العمل من المنزل في وقت أقرب، وقال أولئك الذين لم يتمكنوا من العمل عن بُعد إن المعلومات المتعلقة بالقرارات الداخلية التي اتخذتها الشركة لم تصل إلى كل موظف.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان Fast&Slow/ بيكستا)