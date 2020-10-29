بالصور: 10 أماكن لمشاهدة ألوان الخريف الرائعة في اليابان

عندما ينقضي فصل الصيف ويحل الخريف، يسود اليابان طقس معتدل بارد نسبيًا ومثالي للتنزه في الهواء الطلق، ويقوم الخريف بنشر أوراق الأشجار التي تتحول إلى ألوان زاهية مثل القرمزي، الأصفر، والذهبي، فيجعلها لوحة تنتشر كالسجاد الملون في التلال والجبال في نفس الوقت، ويصبح من الممكن مشاهدة المناظر الجميلة في كل مكان. نقدم لكم في هذا الموضوع بعض من أفضل المواقع في اليابان للاستمتاع بالمناظر الخريفية الساحرة.

سألت مجلة السفر اليابانية Jalan قرائها عن الأماكن الخريفية التي يحبونها أكثر. قال 71.0٪ أنهم أحبوا الأماكن التي يمكنهم المشي فيها والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، متقدمين على 43.1٪ ممن قالوا إنهم يفضلون مشاهدة أوراق الخريف أثناء تواجدهم في الينابيع الساخنة.

طلبت المجلة من 1000 شخص من العشرينات إلى الخمسينيات من العمر اختيار 3 أماكن يرغبون في زيارتها لمشاهدة مناظر رائعة للخريف، بما في ذلك نزهة ممتعة أو نوعًا من الأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق. كان الخيار الأول هو تليفريك ”زاو“ في محافظة ياماغاتا حيث يمكن للزوار الاستمتاع بأوراق الشجر من الأعلى. فيما يلي أهم 10 مواقع اختارها القراء.

1. تليفريك زاو (ياماغاتا)

يوفر ركوب التليفريك هنا منظرًا جويًا فريدًا لمنظر بانورامي خريفي مذهل بزاوية 360 درجة. يأخذ التليفريك الزوار من محطة محطة زاو سانروكو، التي تقع على ارتفاع 855 مترًا عند سفح جبل زاو، حتى محطة قمة جيزو سانشو، على ارتفاع 1661 مترًا. تسلط الارتفاعات المختلفة الضوء على المراحل المختلفة في الألوان المتغيرة لأوراق الشجر.



تليفريك زاو. الصورة من بيكستا.

2. كاجيكاباشي في إيكاهو أونسن (غونما)

يخلق جسر كاجيكاباشي المقوس باللون الأحمر خلف ضريح إيكاهو مشهدًا مذهلاً مع أوراق الشجر القرمزية. ستكون هناك إضاءات ليلية من 27 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 15 نوفمبر/، تشرين الثاني 2020.



كاجيكاباشي في إيكاهو أونسن. الصورة من بيكستا.

3. تشوسونجي (إيواتي)

هو معبد بوذي من طائفة يضم أكثر من 3000 كنز وطني وممتلكات ثقافية مهمة. توفر نزهة داخل حدوده الواسعة إطلالات جميلة على أوراق الشجر الحمراء جنبًا إلى جنب مع العديد من مباني المعابد التاريخية.



تشوسونجي. الصورة من بيكستا.

4. كاتسوراباشي في شوزينجي أونسن (شيزوؤكا)

تشتهر شوزينجي أونسن بكونها أقدم منتجع ينابيع ساخنة في شبه جزيرة إيزو. يخلق الدرابزين القرمزي لجسر كاتسوراباشي بين أوراق الخريف جوًا رومانسيًا ساحرًا.



كاتسوراباشي في شوزينجي أونسن. الصورة من بيكستا.

5. رحلة في أراشيياما ياكاتابوني (كيوتو)

يمكن للزوار العودة بالزمن إلى الوراء، ويتخيلون أنفسهم على أنهم من النبلاء في فترة هييان (794-1185) الذين كانوا يحبون مشاهدة أوراق الخريف من ياكاتابوني (قارب خشبي تقليدي).



أراشيياما ياكاتابوني. الصورة من بيكستا.

6. شلالات شيروجاني في متنزه شيروجاني (ياماغاتا)

تشتهر هذه المنطقة بـينابيع غينزان، أو الينابيع الساخنة لمنجم الفضة، والتي سميت بسبب منجم الفضة نوبيساوا غينزان، الذي ازدهر في فترة إيدو (1603-1868)، كان موجودًا هنا. السير في المنتزه الطبيعي، الذي يؤدي من بلدة الينابيع الحارة إلى أنقاض المنجم، يمر بمحاذاة مجرى جبلي به شلالات وعبر غابة عريضة الأوراق.



شلالات شيروجاني. الصورة من بيكستا.

7. حديقة نارا (نارا)

تقع هذه الحديقة التي تبلغ مساحتها 660 هكتارًا بجوار عدد قليل من المعابد والأضرحة المسجلة من ضمن التراث العالمي، بما في ذلك معبد تودايجي، معبد كوفوكوجي، ومعبد كاسوغا. يمكن للزوار الاسترخاء والاستمتاع بتناغم التاريخ والجمال الطبيعي. تشتهر الحديقة أيضًا بغزلانها الرائعة.



حديقة نارا. الصورة من بيكستا.

8. حديقة سوزاكو-نو-نيوا (كيوتو)

تم تزيين البركة الموجودة في هذه الحديقة بحوالي 100 شجرة قيقب يابانية رائعة، كما أن انعكاس أوراقها القرمزية في الماء مثير للإعجاب بشكل خاص. تم إنشاء المنظر الصافي المذهل باستخدام تقنية فريدة من نوعها لتغطية الجرانيت الأسود بسنتيمتر واحد فقط من الماء.



حديقة سوزاكو-نو-نيوا. الصورة إهداء من غالان.

9. نوزارو ناسو (توتشيغي)

تستخدم هذه الحديقة الهوائية، وهي الأكبر في اليابان، الغابة والتضاريس بأفضل شكل، كما أن المناظر الخلابة تعزز الشعور بالمغامرة.



نوزارو ناسو. الصورة إهداء من غالان.

10. تايشاكوكيو(هيروشيما)

هذا المضيق الذي يمتد لمسافة 18 كيلومترًا عبر المنطقة المركزية لجبال تشوغوكو، هو البقعة الرئيسية ذات المناظر الخلابة في متنزه هيبا-دوجو-تايشاكو شبه الوطني، كما تم تخصيصه كمكان وطني للجمال الخلاب. يمكن للزوار الاستمتاع بأوراق الخريف على ضفتي الجرف من قارب للنزهة.



تايشاكوكيو. الصورة من بيكستا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)