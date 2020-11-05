مسح: الفتيات في طوكيو يفضلن التنانير القصيرة حتى في فصل الشتاء!

سألت شركة الملابس اليابانية أوكاموتو الطالبات في جميع أنحاء اليابان عن تفضيلاتهن من الملابس، خاصة الجوارب والتنورة، وتوصلت الشركة للنتائج التالية.

أجرت شركة أوكاموتو اليابانية للألبسة الرياضية استبيانًا على مستوى البلاد يسأل عن أي موسم لا ترتدي فتيات المدارس الثانوية الجوارب. حوالي 80٪ من المجيبين قلن الصيف و70٪ قلن الربيع والصيف. في غضون ذلك، أجابت 40٪ أنهن حتى في الشتاء يخرجن دون ارتداء الجوارب وحسب المنطقة، في طوكيو وهيروشيما ارتفعت هذه النسبة إلى أكثر من 50٪. حتى في هوكايدو، مع فصول الشتاء شديدة البرودة، فإن واحدة من كل عشرة طلاب لا ترتدين الجوارب.

سُئلت الطالبات اللاتي قلن إنهن لا يرتدين الجوارب حتى في فصل الشتاء عما إذا كنا يشعرن بالبرد حول أرجلهم، حيث أجابت 84.1٪ منهن على أنهن يشعرن بالبرد بدرجة كبيرة.

بينما قالت 31.4٪ إنهن تحملن البرد لأنهن اعتقدن أن عدم ارتداء جوارب يبدو أكثر أناقة، وقالت 39.9٪ إنهن لا يفضلن ارتداء الجوارب الطويلة أو الجوارب حتى في الشتاء.

وجد سؤال حول أطوال التنورة أن طوكيو لديها أقصر تنانير حتى الآن. أجابت نسبة عالية بلغت 50.5٪ من المشاركات في طوكيو أن تنانيرهن كانت فوق الركبة، أي أكثر من ضعف تلك الموجودة في المناطق الأخرى. كان معدل الردود للفتيات اللاتي أجابن بأن تنانيرهن تحت الركبة نحو 30٪ في مناطق أخرى غير طوكيو، بينما في العاصمة نفسها، كان المعدل 7.9٪ فقط.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من Pakutaso)