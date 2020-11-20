تزايد الاعتراف بزواج المثليين في العديد من محافظات اليابان

تعترف أكثر من 60 حكومة محلية في اليابان بالشراكات المثلية على أنها معادلة للزواج وقد أدخلت أنظمة لإصدار شهادات زواج.

مرت 5 سنوات منذ إطلاق أنظمة شهادات الشراكة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 التي تعترف بالزواج من نفس الجنس باعتباره معادلاً للزواج في بلديتي طوكيو شيبويا وسيتاغايا. أظهر مسح أجرته شيبويا ومنظمة Nijiiro Diversity غير الربحية أن 59 حكومة محلية على مستوى البلاد قد أدخلت نظام الشراكة حتى 30 سبتمبر / أيلول 2020 وأن 1301 من الأزواج قد تقدموا بطلبات للحصول على شهادات وتم إصدار الشهادات لهم.

في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أدخلت بلديات ساكادو بحافظة سايتاما وكوغاني بطوكيو النظام، وتبعه في نوفمبر / تشرين الثاني توتشيغي في محافظة توتشيغي، وماتسودو في محافظة تشيبا، وكيتاموتو في محافظة سايتاما. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحكومات المحلية التي تستخدم النظام إلى 64.

على الرغم من أن الزواج من نفس الجنس غير معترف به بموجب القانون الياباني، إلا أن شهادات الشراكة الصادرة عن الحكومة المحلية تمنح الأزواج من نفس الجنس بعض الحقوق، بما في ذلك القدرة على الدخول في أنواع معينة من التأمين على الحياة، والحصول على خصومات عائلية لخدمات الهاتف المحمول، والاعتراف بهم على أنهم أسرة عند التقدم للحصول على الإقامة في الإسكان العام. ومع ذلك، لا يمكنهم الوصول إلى نفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها الأزواج، مثل حقوق الميراث والمزايا الضريبية، لذلك لا تزال هناك قضايا تحتاج إلى التغلب عليها.

الحكومات المحلية التي لديها أنظمة شراكة وعدد الشهادات الصادرة

الحكومات المحلية عدد الشهادات الحكومات المحلية عدد الشهادات سابورو، هوكايدو 104 محافظة إيباراكي 34 كونما, توتشيغي 1 أويزومي، غونما 1 سايتاما، سايتاما 16 كاواغوإي، سايتاما 9 تشيبا، تشيبا 75 ميناتو، طوكيو 8 بونكيو، طوكيو 6 سيتاغايا، طوكيو 128 شيبويا، طوكيو 50 ناكانو، طوكيو 63 توشيما، طوكيو 32 إيدوغاوا، طوكيو 15 مدينة فوتشو، طوكيو 8 يوكوهاما، كاناغاوا 113 كاواساكي، كاناغاوا 19 ساغاميعارا، كاناغاوا 11 يوكوسوكا، كاناغاوا 17 كاماكورا، كاناغاوا 5 أوداوارا، كاناغاوا 6 زوشي، كاناغاوا 1 هاياما، كاناغاوا 3 نيغاتا، نيغاتا 7 هامامتسو، شيزوؤكا 22 نيشيؤ، أيتشي 0 طويوكي، أيتشي 1 إينابي، ميئ 0 إيغا، ميئ 5 كيوتو، كيوتو 27 محافظة أوساكا 46 أوساكا، أوساكا 237 ساكاي، أوساكا 21 كايزوكا، أوساكا 0 هيراكاتا، أوساكا 11 تونداباياشي، أوساكا 2 دايتو، أوساكا 1 كانتو، أوساكا 1 أماغاساكي، هيوغو 12 أشييا، هيوغو 1 إيتامي، هيوغو 2 تاكاراذوكا، هيوغو 10 كاوانيشي، هيوغو 0 ساندا، هيوغو 3 نارا، نارا 3 ياماتوكوريياما، نارا 0 أوكاياما، أوكاياما 5 سوجا، أوكاياما 2 توكوشيما، توكوشيما 4 تاكاماتسو، كاغاوا 6 Mitoyo, Kagawa 3 كيتاكيوشو، فوكوؤكا 13 فوكوؤكا، فوكوؤكا 77 كوغا، فوكوؤكا 2 ناغاساكي، ناغاساكي 5 كوماموتو، كوماموتو 2 ميازاكي، ميازاكي 12 كيجو، ميازاكي 0 ناها، أوكيناوا 33

حكومة بلدية شيبويا ومنظمة Nijiiro Diversity. جميع الحقوق محفوظة 2020. الأرقام حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2020.

حتى الآن، لم تقم أي حكومة محلية في منطقة توهوكو بإدخال النظام. ومع ذلك، سيتغير هذا في ديسمبر/ كانون الأول، حيث من المقرر أن تكون هيروساكي في محافظة أووموري أول من تفعل ذلك في المنطقة. يُظهر البحث الذي أجرته شبكة الشراكة بين نفس الجنس في اليابان أن الحكومات المحلية التالية تستعد لتقديم النظام في غضون العام المقبل.

الخطط الحالية للحكومات المحلية لتقديم أنظمة الشراكة

هيروساكي، أووموري ديسمبر/كانون الأول 2020 كونسو/ سايتاما ديسمبر/كانون الأول 2020 كونئيتشي، طوكيو أبريل/ نيسان 2021 كوكوبونجي، طوكيو خلال السنة المالية 2020 ماتسوموتو، ناغانو الهدف أبريل/ نيسان 2021 فوجي، شيزوؤكا الهدف أبريل/ نيسان 2021 ناغويا، أيتشي خلال السنة المالية 2020 كاميؤكا، كيوتو خلال السنة المالية 2020 أكاشي، هيوغو الهدف منتصف يناير/ كانون الثاني 2021 هيروشيما، هيروشيما خلال السنة المالية 2020 كوتشي، كوتشي فبراير/ شباط 2021 إيبوسوكي، كاغوشيما أبريل/ نيسان 2021

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من شبكة الشراكة بين نفس الجنس.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، ثورة العنوان من بيكستا)