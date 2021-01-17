اليابان تواجه مهمة أكثر صعوبة لاحتواء كورونا بعد إعلان حالة الطوارئ للمرة الثانية

تأتي حالة الطوارئ الثانية في اليابان، التي تم الإعلان عنها مبدئيًا في طوكيو و3 محافظات محيطة بها، حيث تسجل البلاد أعدادًا أكبر بكثير من الإصابات مقارنة بالإعلان الأول في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2020.

في 7 يناير/ كانون الثاني 2021، أعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ لمحافظات طوكيو، سايتاما، تشيبا، وكاناغاوا، والتي بدأت من 8 يناير/ كانون الثاني إلى 7 فبراير/ شباط. نظرًا لارتفاع أخطار الإصابة بعدوى فيروس كورونا، فقد طُلب من الحانات والمطاعم تقصير ساعات العمل، بينما طُلب من السكان العمل من المنزل حيثما أمكن والامتناع عن الخروج دون داع بعد الساعة 8:00 مساءً. اعتبارًا من 13 يناير/ كانون الثاني، من المقرر أن تنضم أوساكا، كيوتو، وهيوغو إلى حالة الطوارئ، بينما قد تتبعها المحافظات الأخرى.

هذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها الحكومة حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا. تم الإعلان عن الأول في 7 أبريل/ نيسان 2020، وهو اليوم الذي سجلت فيه طوكيو 87 إصابة جديدة. في ذلك الوقت، أنتجت حالة عدم اليقين بشأن الوباء الذي ظهر حديثًا شعورًا قويًا بالحذر بين السكان، وكانت الشوارع وعربات القطارات خالية عن المعتاد. ومع ذلك، منذ ما يقرب من عام منذ التقارير الأولى من بداية جائحة، يبدو أن مستوى الحذر الشديد قد تضاءل، بسبب طول الوقت واستمرار الأوضاع على نفس الوتيرة. عندما صدر الإعلان لحالة الطوارئ في 7 يناير/ كانون الثاني 2021، سجلت طوكيو 2447 حالة إصابة جديدة. تظهر مقارنة الأرقام خلال إعلان حالة الطوارئ العام الماضي والشهرين السابقين للإعلان الحالي اختلافًا ملحوظًا في الحجم.

الجدول الزمني لإعلان حالة الطوارئ للمرة الأولى في اليابان

27 فبراير/ شباط رئيس الوزراء شينزو آبي يدعو إلى إغلاق جميع المدارس الابتدائية، الإعدادية، والثانوية في اليابان. 28 فبراير/ شباط محافظ هوكايدو سوزوكي ناوميتشي يعلن حالة الطوارئ في المحافظة. 11 مارس/ آذار منظمة الصحة العالمية تعلن أن تفشي فيروس كورونا كوفيد-19 هو جائحة. 25 مارس/ آذار محافظة طوكيو كويكي يوريكو تحذر من خطر الارتفاع الهائل في الإصابات، وتدعو السكان إلى الامتناع عن السفر غير الضروري (طوكيو تسجل 41 حالة جديدة). 30 مارس/ آذار محافظة طوكيو كويكي يوريكو تطلب من السكان الامتناع عن الخروج ليلا. (طوكيو تسجل 12 حالة جديدة). 4 أبريل/ نيسان طوكيو تسجل إجمالي أكثر من 100 حالة جديدة يوميًا لأول مرة. 7 أبريل/ نيسان آبي يعلن حالة الطوارئ في محافظات طوكيو، كاناغاوا، سايتاما، تشيبا، أوساكا، هيوغو، وفوكوؤكا، والتي كان من المقرر أن تستمر حتى 6 مايو/ أيار (طوكيو تسجل 87 حالة جديدة). 8 أبريل/ نيسان العدد اليومي للحالات الجديدة يتجاوز 500 حالة للمرة الأولى على الصعيد الوطني. 10 أبريل/ نيسان حكومة مدينة طوكيو تطلب إغلاق صالات الكاريوكي والنوادي الليلية وأن تمتنع الحانات والمؤسسات الأخرى التي تقدم الطعام والشراب عن تقديم المشروبات الكحولية بعد الساعة 7:00 مساءً والإغلاق في الساعة 8:00 مساءً. (طوكيو تسجل 199 حالة جديدة). 11 أبريل/ نيسان آبي يحث المكاتب والشركات في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ على تنفيذ العمل من المنزل، مستهدفًا تخفيض عدد الركاب وحركة التنقل بنسبة 70٪، ويدعو السكان اليابانيين إلى الامتناع عن الذهاب إلى المؤسسات التي تقدم خدمات احتساء النبيذ والطعام. 16 أبريل/ نيسان توسيع حالة الطوارئ على الصعيد الوطني، حيث تم تحديد 13 محافظة لتشديد الإجراءات. 16 أبريل/ نيسان آبي عن خطط لمنح إعانات بقيمة 100000 ين لكل شخص في البلاد لمواجهة تداعيات الجائحة. 18 أبريل/ نيسان ارتفاع إجمالي حالات كورونا في اليابان إلى أكثر من 10000 حالة. 4 مايو/ أيار تمديد حالة الطوارئ حتى 31 مايو/ أيار (طوكيو تسجل 87 حالة جديدة). 7 مايو/ أيار انخفاض عدد الحالات اليومية على مستوى البلاد إلى أقل من 100 حالة. 14 مايو/ أيار رفع حالة الطوارئ في 39 محافظة من أصل 47 محافظة. (طوكيو تسجل 30 حالة جديدة). 21 مايو/ أيار رفع حالة الطوارئ في محافظات أوساكا، هيوغو، وكيوتو. 25 مايو/ أيار رفع حالة الطوارئ في المحافظات المتبقية في طوكيو، كاناغاوا، سايتاما، تشيبا، وهوكايدو. (طوكيو تسجل 8 حالات جديدة). 2 يونيو/ حزيران العاصمة تصدر أول تحذير بخصوص تفشي العدوى، داعية السكان إلى اليقظة. (طوكيو تسجل 34 حالة جديدة). 19 يونيو/ حزيران الحكومة ترفع طلباتها بشأن القيود الطوعية على عبور حدود المحافظات

تشير العناصر المميزة باللون الأصفر إلى الأحداث التي وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: رصيف قطار شبه خالي في محطة شيبويا، طوكيو، بعد أسبوع واحد من إعلان حالة الطوارئ الأولى في أبريل / نيسان 2020. جيجي برس)