زيادة عدد المتحولين جنسيًا في اليابان

يقوم عدد متزايد من المتحولين جنسيًا، الذين يعتبرون جنسًا مختلفًا عن الجنس الذي كانوا عليه عند الولادة، بتغيير جنسهم رسميًا في اليابان.

إن التحول الجنسي هو مصطلح شامل يصف الأشخاص الذين لا تتطابق هويتهم أو تعبيرهم الجنسي مع الجنس الذي تم اختياره لهم عند ولادتهم. ويُعد المتحول جنسيًا مصطلحًا يستخدم لشمول نطاق الهوية الجنسية وتنوع التعبير الجنسي. إن الهوية الجنسية تمثِّل الإحساس الداخلي بكون الإنسان ذكرًا أو أنثى أو كليهما أو ليس واحدًا منهما. ويتضمن التعبير الجنسي، -وغالبًا ما يكون امتدادًا للهوية الجنسية- التعبير عن الهوية الجنسية للشخص من خلال الأدوار الاجتماعية والمظهر والسلوكيات. في عام 2004، سنت الحكومة اليابانية تشريعًا يمكن من خلاله للأشخاص المتحولين جنسياً تغيير جنسهم رسميًا في سجلات أسرهم، وقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يقومون بذلك منذ ذلك الحين.

وفقًا للإحصاءات القضائية، تم تقديم 953 طلبًا جديدًا لتغيير الجنس المسجل إلى محاكم الأسرة في عام 2019. بالاقتران مع الطلبات الواردة بالفعل، ارتفع العدد الإجمالي إلى 1010. من بين هذه الحالات، تمت تسوية 959 حالة، مع حصول 948 شخصًا على الموافقة.

ارتفع عدد الأشخاص الذين يغيرون جنسهم رسميًا كل عام (باستثناء 2018) منذ سن القانون في عام 2004. وقد ارتفع من 97 فقط في عام 2004 إلى أكثر من 800 خلال عام 2014، واستمر في الارتفاع تدريجياً منذ ذلك الحين.

وبحلول نهاية عام 2019، بلغ الإجمالي التراكمي 9625 حالة، ومن المتوقع أن يتجاوز 10000 حالة بما في ذلك عام 2020، إذا ظل عدد الموافقات ثابتًا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)