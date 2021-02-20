دراسة استقصائية: واحداً فقط من بين كل ثمانية رجال في اليابان تمكن من الحصول على إجازة لرعاية الأطفال في عام 2020

كشفت دراسة استقصائية أجراها الاتحاد النقابي الياباني أنه لا يزال من الصعب على الرجال في البلاد الحصول على إجازة لرعاية الأطفال.

وجد استطلاع أجراه اتحاد النقابات الياباني (Rengo) أن 13.4٪ من الرجال العاملين الذين لديهم أطفال صغار أخذوا إجازة لرعاية الأطفال في عام 2020، بينما أراد 31.6٪ الحصول على إجازة ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

تم إجراء استطلاع المنظمة حول المسؤوليات الأسرية للرجال، بما في ذلك رعاية الأطفال، عبر الإنترنت في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 واستهدف 500 رجل و500 امرأة في جميع أنحاء البلاد تتراوح أعمارهم بين 20 و 59 عامًا لديهم أطفال ما قبل المدرسة.

مقارنة بنسبة 13.4٪ من الرجال، تمكنت 64.4٪ من النساء من الحصول على إجازة لرعاية الطفل. وجد استطلاع سابق في سبتمبر/ أيلول 2019، للرجال فقط، نسبة 7.2٪. على الرغم من الزيادة الكبيرة، لا يزال من الواضح أن حصول الرجال على إجازة رعاية الأطفال أكثر صعوبة من النساء.

الإجازات التي تم الحصول عليها لأغراض رعاية الأطفال من قبل الآباء العاملين

2020 2019 إجازة سنوية مدفوعة الأجر ٪40.0 ٪35.6 إجازة ولادة للزوج ٪28.8 ٪24.6 إجازة رعاية تمريض الطفل ٪15.4 ٪10.0 إجازة رعاية الطفل ٪13.4 ٪7.2 إجازة للتعويض عن العمل في العطلات ٪13.0 ٪11.7 إجازة الغياب ٪3.4 ٪3.4 إجازات متراكمة ٪1.2 ٪3.1 أخرى ٪0.2 ٪0.0 لا عطلات / إجازة لرعاية الأطفال ٪41.4 ٪45.6

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من الاتحاد النقابي الياباني.

من بين المستجيبين الذين قالوا إنهم أرادوا الحصول على إجازة لرعاية الأطفال، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، كانت نسبة الرجال أعلى (31.6٪) من النساء (24.7٪). عندما سئلوا عن سبب عدم تمكنهم من الحصول على إجازة، كانت الإجابة الأكثر شيوعًا للرجال هي أنه لا يوجد من يغطي مكانهم أثناء غيابهم عن العمل (53.3٪)، بينما بالنسبة للنساء كان انخفاض دخلهن، مما يعني انخفاض الدخل المضمون (27.5%).

من بين الرجال الذين تمكنوا من الحصول على إجازة لرعاية الأطفال، كان على 47.8٪ أن يأخذوا أيامًا أقل مما كانوا يأملون و6.0٪ فقط يمكن أن يأخذوا أكثر. بالنسبة للنساء، كان على 38.5٪ أن يحصلن على أيام أقل، بينما 13.0٪ كن قادرات على أخذ المزيد. حصل على 46.3٪ من الرجال و48.4٪ من النساء العدد الدقيق للأيام التي طلبوها.

عندما سُئل المستجيبون عن نوع المشكلات التي واجهوها بعد الحصول على إجازة رعاية الطفل، قال 34.3٪ من الرجال و68.6٪ من النساء أن دخلهم قد انخفض. وشملت القضايا الرئيسية الأخرى 22.4٪ من الرجال و 7.8٪ من النساء غير قادرين على الحصول على عدد الأيام التي يريدونها، في حين أن 17.9٪ من الرجال و 18.6٪ من النساء تسببت الإجازة لهم في فجوة في سيرتهم الذاتية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، زاك/ بيكستا)