ارتفاع عدد حالات الانتحار في اليابان لأول مرة منذ عام 2009

ارتفع عدد حالات الانتحار في اليابان في عام 2020، وهو العام الذي واجه فيه الناس ضغوطًا إضافية بسبب جائحة كورونا.

بعد 10 سنوات انخفض فيها عدد حالات الانتحار في اليابان بشكل مطرد، أظهر العدد الأولي لعام 2020 البالغ 20919 زيادة بنسبة 3.7٪ عن العام السابق. كما ارتفع عدد حالات الانتحار لكل 100 ألف نسمة للمرة الأولى منذ عام 2009 إلى 16.6 شخص.

في حين انخفضت حالات الانتحار بين الرجال بمقدار 135 حالة خلال العام السابق لتصل إلى 13943 حالة، زادت حالات الانتحار بين النساء بمقدار 885 حالة لتصل إلى 6976 حالة. يُعتقد أن الزيادة ترجع إلى التغيرات الجذرية في ظروف المعيشة وآفاق التوظيف غير المؤكدة التي سببتها جائحة كورونا.

استمر عدد حالات الانتحار في الانخفاض خلال النصف الأول من عام 2020، لكنه بدأ في الارتفاع في يونيو/ تموز بين النساء، وفي أغسطس/ آب بين الرجال. كان الإجمالي لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2199 حالة، بزيادة قدرها 660 حالة عن الرقم المسجل في نفس الشهر من عام 2019. وربما كان انتحار عدد من الشخصيات البارزة خلال الصيف وحتى الخريف عاملاً مساهماً.

حسب المحافظة، سجلت محافظتي ياماناشي وإيواتي أعلى معدل للوفيات عن طريق الانتحار عند 22.3، بينما كان لدى محافظة كاناغاوا أدنى معدل عند 13.5. وبلغت حصة طوكيو 16.1 وأوساكا 15.7.

ظلت حالات الانتحار السنوية في اليابان حوالي 20.000 - 25.000 حتى عام 1997، لكنها تجاوزت 30.000 من 1998 إلى 2011، وبلغت ذروتها عند 34427 في عام 2003. جاء معدل الانتحار بعد 10 سنوات من التراجع عن عام 2010 مع تحسن الاقتصاد الياباني وتم تعزيز خدمات الاستشارة المحلية وتوسيعها.

تقول وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية إنه في كثير من الحالات يشعر الناس بأنهم مدفوعون للتخلص من حياتهم بسبب القضايا الاجتماعية التي يمكن معالجتها، لذا فإن الحكومة تعزز تدابير الوقاية الشاملة من الانتحار التي تشمل الصحة والرعاية الطبية، الرعاية الاجتماعية، التعليم والعمل، وغيرها من المجالات. وقد أنشأت موقعًا إلكترونيًا خاصًا به خطوط هاتفية ساخنة وخدمات على وسائل التواصل الاجتماعي مثل لاين ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. يوفر الموقع أيضًا معلومات سهلة الفهم حول الإجراءات الحكومية لمنع حالات الانتحار.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)