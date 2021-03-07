ما يقرب من ثلث طلاب المدارس الثانوية اليابانية تظهر عليهم أعراض الاكتئاب

كان لجائحة كورونا تأثير كبير على حياة الطلاب اليابانيين، حيث تم تحديد وتقليص الأنشطة المدرسية، إلغاء الفعاليات والرحلات، وحظر التحدث أثناء وقت الغداء.

مر عام على انتشار وتفشي وباء فيروس كورونا في العالم. تم إجراء سلسلة من الاستطلاعات عبر الإنترنت من قبل المركز الوطني لصحة الطفل ونمائه لقياس مدى تأثير التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا على الصحة البدنية والعقلية للأطفال في اليابان.

تم مسح إجمالي 3705 من الآباء أو أولياء الأمور و924 طفلًا للفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى ديسمبر/ كانون الأول 2020. وكشفت الأسئلة المتعلقة بالتوتر أن أعراض الاكتئاب بمستوى متوسط أو أعلى كانت موجودة في 15٪ من طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الرابع إلى السادس، في 24٪ من طلاب المرحلة الإعدادية و30٪ من طلاب المرحلة الثانوية. قال حوالي 6٪ من جميع الطلاب من الصف الرابع من المرحلة الابتدائية وما فوقها إنهم شعروا كل يوم أنه سيكون من الأفضل الموت أو يريدون إيذاء أنفسهم، وكانوا يفكرون إما في الانتحار أو إيذاء أنفسهم. تظهر النتائج مدى خطورة مستويات القلق والتوتر بين الطلاب. في حين قال 29٪ من الآباء وأولياء الأمور إنهم يعانون من أعراض الاكتئاب بمستوى متوسط أو أعلى. اعتمد المسح على المعايير الدولية لقياس الاكتئاب.

تضمنت بعض التعليقات حول المخاوف الشخصية التي وردت من الأطفال الذين أجابوا على الاستبيان ما يلي: ”هل سنخاف من فيروس كورونا لبقية حياتنا؟ يمكن لأي شخص أن يصاب بنزلة برد، بغض النظر عن مقدار العناية التي يوليها لنفسه، فلماذا يُتوقع منا البقاء دائمًا داخل المنزل؟ ليس لدي الكثير من الوقت لأعيشه، وهناك أماكن أريد أن أذهب إليها وأشخاص أرغب في مقابلتهم “(طالب في الصف الخامس في هوكايدو). ”باستثناء الفصول، تم إلغاء جميع الأنشطة المدرسية الأخرى. بينما يطلب الكبار من المدارس العمل على الحد من خروج الطلاب، لكن هؤلاء البالغين أنفسهم يفعلون ما يريدون؟ لا أستطيع أن أفهم ذلك “(فتاة في السنة الثانية من المدرسة الثانوية في محافظة أيتشي).

أنشأ المركز الوطني للصحة العالمية والطب خدمة استشارات عبر البريد الإلكتروني للأطفال القلقين بشأن آثار جائحة كورونا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة الموضوع من بيكستا)