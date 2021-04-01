انخفاض عمليات الاحتيال في اليابان في 2020 لكن استهداف كبار السن لا يزال مستمرًا

انخفضت حالات الاحتيال المتخصصة المبلغ عنها بنسبة 19.7٪ في عام 2020 في اليابان، وانخفضت الخسائر المالية بنسبة 12٪.

تظهر الإحصاءات الأولية التي جمعتها وكالة الشرطة الوطنية أن إجمالي حالات الاحتيال المتخصصة المبلغ عنها بلغ 13526 في عام 2020، بانخفاض سنوي قدره 19.7٪. بلغ إجمالي الخسائر المالية بسبب الاحتيال 27.8 مليار ين بانخفاض 12٪ مقارنة بالعام السابق. وهذا نصف مستوى عام الذروة لعام 2014 حيث بلغ إجمالي الخسائر 56.6 مليار ين. ومع ذلك ظل المعدل اليومي للخسائر المالية لعام 2020 عند مستوى مرتفع بلغ 75.9 مليون ين.

تركز تأثير الاحتيال المتخصص في المناطق الحضرية الكبيرة، حيث بلغ إجمالي الحالات حسب المحافظة 2902 في طوكيو، 1757 في كاناغاوا، 1218 في تشيبا، 1108 في أوساكا، 1030 في سايتاما، 1020 في هيوغو، و568 في أيتشي. يتضاءل الاحتيال في جميع المحافظات، لكن نسبة الحالات الإجمالية التي حدثت في تلك المحافظات السبع مجتمعة ارتفعت إلى 71٪.

تُظهر الإحصاءات المتعلقة بأنواع محددة من الاحتيال أن إجمالي عدد ore sagi التي تنطوي على انتحال هوية أحد أفراد الأسرة و ”عمليات الاحتيال الادخارية“ التي تنطوي على انتحال هوية ضباط الشرطة أو الموظفين في المؤسسات المالية من أجل الحصول على بطاقات البنوك وسحب الأموال من الحسابات المصرفية تراجعًا بنسبة 5.1٪ على أساس سنوي لتصل إلى 6382 حالة، في حين ارتفعت الخسائر المالية من هذين النوعين من عمليات الاحتيال على أساس سنوي بنسبة 3.4٪ لتصل إلى 12.2 مليار ين. وعليه، ورغم تراجع عدد القضايا عن عمليات الاحتيال هذه، إلا أن الخسائر المالية زادت بنحو 400 مليون ين مقارنة بالعام السابق.

انخفضت ”عملية احتيال البطاقة النقدية“ التي يحصل فيها الجاني على بطاقة نقدية من الضحية ويستبدلها ببطاقة مزورة بنسبة 25٪ على أساس سنوي إلى 2833 حالة في المجموع، وانخفضت الخسائر المالية من هذا النوع من الاحتيال بنسبة 32.7٪ لتصل إلى 4.0 مليار ين. وفي الوقت نفسه، انخفض ”الاحتيال عن طريق الفواتير الكاذبة“ الذي يتم فيه خداع الضحايا لدفع رسوم استخدام كاذبة، مثل مواقع الدفع الإلكتروني، على أساس سنوي بنسبة 43.5٪، ليصبح المجموع 1997 حالة، وانخفضت الخسائر المالية الناجمة عن هذا الاحتيال بنسبة 19.3٪ لتصل إلى 8.0 مليار ين.

انخفضت حالات الاحتيال التي تستهدف من هم في سن 65 أو أكبر بنسبة 18٪ في عام 2020، بإجمالي 11556 حالة. وبلغت نسبة حالات الاحتيال التي تشمل أشخاصًا في تلك الفئة العمرية، باستثناء حالات الخسائر المالية للشركات، 85.7٪، بزيادة 1.8 نقطة مئوية عن العام السابق، مما يدل على أن كبار السن لا يزالون معرضين بشدة لعمليات الاحتيال.

وفي عام 2020 حدث ما مجموعه 55 حالة احتيال تتعلق بـفيروس كورونا، بلغ مجموعها ما يقرب من 100 مليون ين في الخسائر المالية. في إحدى الحالات غير الناجحة في محافظة توتشيغي، أخبر رجل ينتحل شخصية موظف في المحافظة رجلاً يبلغ من العمر 70 عامًا عبر الهاتف أنه من أجل الحصول على مبلغ الإعانة الحكومي الخاص بفيروس كورونا البالغ 10 آلاف ين، سيتعين عليه تقديم دفتره المصرفي ومواد أخرى لموظف حكومي يزور منزله. وأبلغ الرجل الشرطة بهذه المكالمة الهاتفية، مما أدى إلى اعتقال الجاني.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)