وكالة الشرطة اليابانية تعلن عن ارتفاع عدد حالات الاعتداء على الأطفال في عام 2020

ارتفع عدد حالات إساءة معاملة الأطفال التي عالجتها الشرطة اليابانية بنسبة 8.2٪ في عام 2020.

في عام 2020، ارتفع عدد حالات إساءة معاملة الأطفال التي عالجتها الشرطة اليابانية على مستوى البلاد بنسبة 8.2٪، ليصل إلى 2133 حالة، في حين زاد عدد الأطفال المعنيين بنسبة 9.1٪، إلى 2172 حالة، وكلاهما رقم قياسي. بالإضافة إلى ذلك، توفي 61 طفلاً في نفس العام نتيجة سوء المعاملة. وزاد عدد الأطفال الذين أحالتهم الشرطة إلى مكاتب إرشاد الطفل بنسبة 8.9٪ ليصل إلى 106991 متجاوزا 100 ألف لأول مرة.

يتم تعريف إساءة معاملة الأطفال على أنها الإساءة الجسدية أو الجنسية أو النفسية لطفل دون سن 18 عامًا، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الشرطة الوطنية، تضمنت حالات الاعتداء على الأطفال التي تم التعامل معها في عام 2020، 1756 حالة اعتداء جسدي مثل الاعتداء والإصابة والتي تمثل أكثر من 80٪ من جميع الحالات، بالإضافة إلى 299 حالة اعتداء جنسي، 46 حالة إساءة نفسية مثل التهديد أو الحبس، و32 حالة إهمال. كان هناك 1139 فتى و1033 فتاة شملتهم تلك الحالات. وتعرض الغالبية العظمى من الفتيان للاعتداء الجسدي (1.082)، كذلك الحال بالنسبة للفتيات حيث مثلت حالات الاعتداء الجسدي الغالبية العظمى (693) والاعتداء الجنسي (296). ومن بين الوفيات الـ 61 المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال، كان هناك 21 طفلاً ضحية لحالات الانتحار المزدوج القسري، بينما قُتل 11 بعد الولادة بفترة وجيزة.

تمت الإساءة في هذه الحالات من قبل 2182 شخصًا. الاعتداء الجسدي، الذي يمثل غالبية الحالات، ارتكب بشكل رئيسي من قبل الأب البيولوجي (853 شخصًا)، تليها الأم البيولوجية (531)، وزوج الأم (189)، وشريك الأم (158). كان الجناة الذكور مسؤولين بشكل كبير عن حالات الاعتداء الجنسي. ومع ذلك، في حالات الإساءة النفسية والإهمال، فإن العديد من الحالات تتعلق بالأم البيولوجية (23 و24 على التوالي). كان الأب البيولوجي متورطًا أيضًا في عدد كبير من الحالات (11 و12 على التوالي).

من ناحية أخرى، انخفض عدد حالات استغلال الأطفال في المواد الإباحية التي حددتها الشرطة في عام 2020 على أساس سنوي بنسبة 9.9٪ ليصل إلى 2757، في حين انخفض عدد الأطفال دون سن 18 الذين تم تحديدهم كضحايا في مثل هذه الحالات بنسبة 15.3٪، ليصل إلى 1،320. انخفض عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم في مثل هذه الحالات بنسبة 7.1٪ ليصل إلى 1965، وهو ثاني انخفاض على التوالي منذ عام 2019. الغالبية العظمى من تلك الحالات الإباحية للأطفال، عند 1164 حالة تتعلق بالفتيات، في حين أن 156 حالة تتعلق بالأولاد.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)