حلواني ويوتيوبر.. وظائف أحلام الأطفال اليابانيين!

تحلم العديد من الفتيات أن تصبحن طاهية حلويات في اليابان، حيث تريد 22.0٪ من الفتيات في المرحلة الابتدائية و18.7٪ من فتيات المرحلة الإعدادية أن يشغلن تلك الوظيفة في المستقبل.

أجرت Adecco، وهي شركة يابانية تقدم خدمات الموارد البشرية، دراسة استقصائية على مستوى البلاد تطلب من 900 طالب وطالبة في المدارس الابتدائية والإعدادية الوظيفة التي يريدون القيام بها في المستقبل. بشكل عام، اختارت الفتيات في المدارس الابتدائية والإعدادية على حد سواء طاهية حلويات كأفضل وظيفة لهن. اختار الأولاد في المدرسة الابتدائية أن يصبحوا يوتيوبر، بينما قال الأولاد في المرحلة الإعدادية إنهم يريدون أن يصبحوا موظفي شركات.

على الرغم من أن عددًا قليلاً جدًا من أطفال المرحلة الابتدائية قالوا إنهم يريدون أن يكونوا موظفين في شركة أو موظفين حكوميين، إلا أنه في المرحلة الإعدادية كانت هاتان الوظيفتان الأعلى للبنين وثاني وثالث أعلى خيارين للفتيات، مما يشير إلى أنه كلما اختلفت المرحلة، كان الأطفال أكثر واقعية، ويبحثون عن المزيد من الاستقرار في وظيفة المستقبل.

تم إدراج يوتيوبر، ومهندس/ مبرمج، وصانع الألعاب جميعًا في أفضل عشر وظائف للأولاد في كل من المرحلة الابتدائية والإعدادية. بعد أن ولودوا وهم محاطين بالهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى، أظهر الأطفال اهتمامًا طبيعيًا بالوظائف ذات الصلة بالتكنولوجيا الرقمية.

الوظائف التي تحلم بها فتيات المرحلة الابتدائية

طاهية حلويات ٪22.0 مدرسة (من روضة الأطفال إلى الجامعة) ٪10.0 طبيبة ٪7.3 ممرضة ٪6.7 يوتيوبر أو صانعة محتوى مصور ٪2.7 فنانة مانغا ٪2.7 مدرسة (بيانو / دروس خاصة أخرى) ٪2.0 أكاديمية / باحثة ٪1.7 مصممة أزياء ٪1.7 مغنية ٪1.7 موظفة ٪1.7

تم جمع البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من Adecco.

الوظائف التي تحلم بها فتيات المرحلة الابتدائية

طاهية حلويات ٪18.7 موظفة حكومية ٪15.3 موظفة في شركة ٪12.0 ممرضة ٪10.0 مدرسة ٪9.3 طبيبة ٪4.7 مصممة أزياء ٪4.7 مضيفة طيران ٪4.0 مغنية ٪4.0 ربة منزل ٪4.0

تم جمع البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من Adecco.

الوظائف التي يحلم بها فتيان المرحلة الابتدائية

يوتيوبر أو صانع محتوى مصور ٪8.7 لاعب كرة قدم ٪7.3 ضابط شرطة / محقق ٪6.7 سائق (حافلة، سيارة أجرة، قطار) ٪6.7 لاعب بيسبول ٪6.0 مهندس / مبرمج ٪4.7 صانع ألعاب ٪4.7 أكاديمي / باحث ٪4.0 طبيب ٪3.3 موظف حكومي ٪3.3

تم جمع البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من Adecco.

الوظائف التي يحلم بها فتيان المرحلة الإعدادية

موظف شركة ٪17.3 موظف حكومي ٪17.3 صانع ألعاب ٪15.3 مهندس / مبرمج ٪14.0 أكاديمي / باحث ٪10.0 يوتيوبر أو صانع محتوى مصور ٪9.3 مبرمج ٪8.7 طبيب ٪8.0 لاعب كرة قدم ٪7.3 مدير شركة ٪7.3

تم جمع البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من Adecco.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)