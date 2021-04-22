استطلاع: الموظفون الجدد أكثر حماسًا من المتوسط في العام الأول من العمل

ربما يكون العمل من المنزل قد ناسب العديد من الموظفين الجدد في اليابان العام الماضي، حيث أظهر استطلاع أنهم يحتفظون بحماسهم بشكل أفضل.

قامت شركة Recruit Management Resources التي تتخذ من طوكيو مقراً لها باستطلاع آراء الموظفين الجدد حول شعورهم كل عام بعد انضمامهم إلى شركاتهم. وقد جمعت بيانات من 23000 شخص بين أبريل/ نيسان 2015 وفبراير/ شباط 2021.

استنادًا إلى التقييم الذاتي الذي أجراه الموظفون الجدد بشأن التحفيز وعبء العمل، تقسمهم Recruit إلى خمس فئات: ”متحمس“ وهي الأعلى، يليها ”متحمس إلى حد ما“، ”شعور بعدم الوضوح“، ”استنفد “، و ”منهك“.

أظهر المتوسط السنوي لست سنوات من البحث كيف تضاءل الحماس الأولي مع مرور الوقت.

وحسب السنة، تظهر السنوات الخمس من 2015 إلى 2019 انخفاضًا مشابهًا في النسبة المئوية للموظفين ذوي أعلى المستويات.

ومع ذلك، عند مقارنة سنة العمل التي تبدأ في أبريل/ نيسان 2020 بالمتوسط، ظل العدد الذي حافظ على أعلى مستوياته في المقدمة، وانخفض عدد قليل جدًا إلى ” استنفد طاقته“ و ”منهك“. بالنظر إلى شهر فبراير/ شباط، كانت النسبة المجمعة لـ ”مفعم بالحيوية“ و ”متحمس“ هي الأعلى على الإطلاق عند 85.6٪. على ما يبدو، لم يواجه الجيل الرقمي أي صعوبة في التكيف مع التدريب عبر الإنترنت أو العمل عن بُعد في كثير من الحالات، وبدون بذل جهد للتعامل مع الأشخاص في مكان العمل، فقد تمكنوا من اجتياز عامهم الأول كموظفين في حالة جيدة.

وفقًا لشركة Recruit Management Solution، ”على المدى القصير، هناك انخفاض في الضغط المرتبط بمكان العمل بسبب عدم التفاعل كثيرًا مع الرؤساء أو الزملاء، ولكن نقص التواصل مقارنة بالماضي له أيضًا جانب سلبي يتمثل في عدم القدرة على قياس تطور الموظف بشكل كامل. من بين أمور أخرى، يمكن أن يجعل من الصعب تجميع الخبرات المتنوعة غير المتصلة بالإنترنت، وبناء علاقات مع الأشخاص في المكتب غير المرتبطين مباشرة بعمل الفرد“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)