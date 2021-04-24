برنامج النقاط يزيد من الاستفادة من بطاقة الهوية الرقمية في اليابان

تتزايد طلبات الحصول على بطاقة الهوية الرقمية في اليابان حيث يندفع الناس لتقديم الطلبات للوفاء بالموعد النهائي.

مرت خمس سنوات ونصف منذ إطلاق نظام My Number أو ”الهوية الوطنية“ في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، والذي يخصص رقمًا مكونًا من 12 رقمًا لجميع المقيمين في اليابان من أجل إدارة المعلومات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والضرائب. حتى من 1 أبريل/ نيسان 2021، تم إصدار ما يقرب من 36 مليون بطاقة رقمية تغطي 28.3٪ من إجمالي عدد السكان.

في سبتمبر/ أيلول 2020، قدمت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات نظام نقاط My Number للترويج لاستخدام بطاقةMy Number ، حيث تقدم مكافآت لحاملي البطاقات تعادل 25٪ من المشتريات غير النقدية بحد أقصى 5000 ين في شكل نقاط. كان الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 31 مارس/ آذار، ولكن تم تمديد هذا لمدة شهر واحد حتى نهاية أبريل/ نيسان بسبب الزيادة السريعة في الطلبات هذا العام، بما في ذلك إصدار قياسي قدره 2.54 مليون بطاقة في مارس/ آذار وحده. من المتوقع أن يزداد عدد المتقدمين خلال شهر أبريل/ نيسان.

منذ نوفمبر/ تشرين الثاني2020، تعيد الوزارة إرسال استمارات الطلبات إلى أولئك الذين لم يحصلوا بعد على بطاقة الهوية. يأتي التطبيق مزودًا برمز كيو آر كود يسمح للمتقدمين ببساطة بالتقاط صورة لأنفسهم وإرسالها، دون الحاجة إلى ملء طلب تفصيلي.

حددت الحكومة هدفًا يتمثل في ضمان امتلاك جميع السكان تقريبًا لبطاقة رقمية بحلول نهاية السنة المالية 2022.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)