استطلاع: اليابانيون يحافظون على ممارسة الرياضة وسط جائحة كورونا

وجدت دراسة استقصائية حديثة أن جائحة كورونا لم توقف عادات ممارسة الرياضة في اليابان، على الرغم من أن الكثيرين ممن يعملون الآن من المنزل فقدوا التمرين الذي كانوا يمارسونه يوميًا المتمثل في السير لمحطة القطار، المترو، أو الحافلات للذهاب للعمل.

لقد غيرت جائحة كورونا أنماط الحياة بشكل كبير، حيث أصبح الناس على اتصال أقل مع بعضهم البعض وقضاء المزيد من الوقت في المنزل. في ربيع 2020، عندما أعلنت اليابان حالة الطوارئ للمرة الأولى، خضعت النوادي اللياقة البدنية ”الجيم“ والحدائق لقيود استخدام صارمة، وتم إلغاء جميع أنواع الأحداث الرياضية. ومع ذلك، وفقًا لمسح مؤسسة ساساكاوا سبورتس حول الحياة الرياضية، والذي يتم إجراؤه كل عامين منذ عام 1992، لا يزال العديد من الأشخاص يحتفظون بعادات ممارسة الرياضة على الرغم من التغييرات الهائلة في شكل حياتهم اليومية.

النسبة المئوية للأشخاص الذين أجابوا بأنهم يمارسون الرياضة ”مرة واحدة في الأسبوع على الأقل“ و ”مرتين في الأسبوع على الأقل“ تتزايد تدريجيًا بشكل عام منذ بدء الاستطلاع في عام 1992، على الرغم من التباطؤ منذ عام 2012. ومع ذلك، في عام 2020، وصل كلا الردين أعلى معدل لها منذ بدء المسح. بلغ عدد ”الرياضيين النشطين“، الذي يُعرَّف بأنهم الأشخاص الذين يمارسون الرياضة مرتين في الأسبوع أو أكثر، لمدة 30 دقيقة أو أكثر في كل مرة، 22.1٪، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018.

كان معدل الأشخاص الذين لم يمارسوا أي نوع من أنواع الرياضة على الإطلاق 49.3٪ في عام 1992، وكان عدد الرياضيين النشطين 6.6٪ فقط.

على الرغم من وجود اختلافات طفيفة بين سنوات الدراسة الاستقصائية، فقد انخفض عدد الأشخاص الذين لم يمارسوا أي مواع من أنواع الرياضة على الإطلاق، بينما زادت النسبة المئوية للسكان الرياضيين النشطين تدريجياً. استمر هذا الاتجاه في عام 2020، حيث حافظ العديد من الأشخاص على عادات ممارسة الرياضة بشكل نشط.

حسب الفئة العمرية، كان لدى المراهقين (18-19) من كلا الجنسين أكبر عدد من الرياضيين النشطين. من ناحية أخرى، كانت النسبة الأكبر من الذين يمارسون الرياضة مرتين في الأسبوع أو أكثر في فئة 70 عامًا أو أكبر، مما يدل على رغبة الكثيرين في الحفاظ على قوتهم وصحتهم البدنية.

جمع الاستطلاع ردودًا من 3000 شخص تبلغ أعمارهم 18 عامًا وأكثر (أعداد متساوية تقريبًا من الرجال والنساء) من جميع أنحاء اليابان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)