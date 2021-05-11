اليابان تمنح صفة لاجئ لسبعة وأربعين شخصا فقط خلال عام 2020

تقبل اليابان حفنة من آلاف الأفراد الذين يتقدمون بطلبات للحصول على وضع اللاجئ في البلاد كل عام. في عام 2020، قبلت اليابان 47 لاجئًا فقط، مما يجعلها على خلاف مع الدول الديمقراطية الرائدة الأخرى التي تقبل عشرات الآلاف من المتقدمين كل عام.

قبلت اليابان 47 لاجئًا فقط في عام 2020، بزيادة 3 أشخاص عن العام السابق و1.2٪ فقط من الأفراد المتقدمين للحصول على وضعية لاجئ في البلاد. يوضح الجدول أدناه الأرقام الأخيرة لطلبات الحصول على اللجوء وتلك الممنوحة أو تصاريح الإقامة الخاصة في اليابان.

طلبات الحصول على اللجوء وعدد الحالات التي تم قبولها أو تصاريح الإقامة الخاصة في اليابان

العام عدد الطلبات عدد الطلبات المقبولة تصاريح إقامة خاصة لأسباب إنسانية 2010 1,202 39 363 2011 1,867 21 248 2012 2,545 18 112 2013 3,260 6 151 2014 5,000 11 110 2015 7,586 27 79 2016 10,901 28 97 2017 19,629 20 45 2018 10,493 42 40 2019 10,375 44 37 2020 3,936 47 44

تم جمع البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من وزارة العدل.

تقدم ما مجموعه 3936 أجنبيًا بطلبات للحصول على اللجوء في عام 2020، بانخفاض قدره 60٪ مقارنة بالعام السابق عندما تقدم 10375 فردًا. كان الانخفاض في جزء كبير منه بسبب الانخفاض الكبير في عدد الأشخاص الذين يدخلون اليابان بسبب جائحة كورونا.

تقدم أشخاص من 67 دولة مختلفة بطلب للحصول على اللجوء في اليابان. كان أكبر عدد من المتقدمين من تركيا بنسبة 836 شخصًا (انخفاض بنسبة 37.2٪ عن العام السابق)، تليها نيبال بنسبة 466 شخصًا (انخفاض بنسبة 62.9٪)، وكمبوديا بـنسبة 414 شخصًا (انخفاض بنسبة 68.7٪)، ومن سريلانكا 370 شخصًا (انخفاض بنسبة 75.8٪)، وباكستان بنسبة 326 شخصًا (انخفاض بنسبة 66.4٪).

على الرغم من عدم الاعتراف بوضعية اللاجئ - الذي تنطبق عليه تدابير الحماية المختلفة - وفقًا لتقدير وزارة العدل، فقد تلقى 44 شخصًا في عام 2020 تصاريح إقامة خاصة لأنهم لم يتمكنوا من العودة إلى بلدهم بسبب قضايا تتعلق بالإنسانية. من بينهم، حصل 19 منهم على تصريح إقامة بسبب الوضع في وطنهم، بينما تمت الموافقة على 25 بسبب ظروف مثل الزواج من مواطن ياباني وإنجاب طفل يحمل الجنسية اليابانية.

وفقًا لمسح أجرته المنظمة اليابانية غير الربحية للاجئين ومقرها طوكيو، كان قبول اليابان للاجئين عند مستوى منخفض للغاية بلغ 44 شخصًا فقط في عام 2019، بمعدل اعتراف يبلغ 0.4٪ فقط. في المقابل، قبلت ألمانيا 53973 لاجئًا (بمعدل اعتراف 25.9٪)، الولايات المتحدة 44614 لاجئًا (29.6٪)، فرنسا 30.051 لاجئًا (18.5٪)، وكندا 27,168 لاجئًا (55.7%).

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: ندوة عن البحث عن عمل في طوكيو استضافتها الجمعية اليابانية للاجئين في مارس/ آذار 2018. فرانس برس/ جيجي برس)