اليابان تحتل المرتبة التاسعة في الإنفاق العسكري العالمي في 2020

بلغ الإنفاق العسكري السنوي على مستوى العالم في عام 2020ما يعادل 2 تريليون دولار (213 تريليون ين). شكل إنفاق اليابان 2.5٪ من هذا المبلغ بما يصل إلى 49.1 مليار دولار (5.3 تريليون ين ياباني) ، لتحتل المرتبة التاسعة عالميًا.

بلغت الميزانية العسكرية لليابان 49.1 مليار دولار (5.3 تريليون ين)، لتحتل المرتبة التاسعة للعام الثاني على التوالي. ارتفع الإنفاق العالمي بنسبة 2.6٪ إلى ما يقدر بنحو 2.0 تريليون دولار (213 تريليون ين ياباني)، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء التجميع المنتظم للأرقام في عام 1988.

وجاءت الولايات المتحدة في المقدمة بـما يصل إلى 778 مليار دولار، تليها الصين بنحو 252 مليار دولار والهند بـنحو 72.9 مليار دولار. وجاءت روسيا، بريطانيا، السعودية، ألمانيا، فرنسا، اليابان، وكوريا الجنوبية في المركز الرابع وما يليه. أظهر ترتيب أضخم 10 ميزانيات عسكرية في عام 2020 تغيرًا طفيفًا عن عام 2019. وفي الوقت نفسه، بلغ الإنفاق الإجمالي لأكبر 15 دولة 1.6 تريليون دولار، وهو ما يمثل 81٪ من الإجمالي.

أضخم 10 ميزانيات عسكرية حسب الدولة

الترتيب 2020 (مليار دولار) 2019 1 الولايات المتحدة (778) الولايات المتحدة 2 الصين (نحو 252) الصين 3 الهند (72.9) الهند 4 روسيا (61.7) روسيا 5 بريطانيا (59.2) السعودية 6 السعودية (نحو 57.5) بريطانيا 7 ألمانيا (52.8) فرنسا 8 فرنسا (52.7) ألمانيا 9 اليابان (49.1) اليابان 10 كوريا الجنوبية (45.7) كوريا الجنوبية

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.

في عام 1988، بلغ الإنفاق العسكري الياباني 3.7 تريليون ين. ومع ذلك، فقد وصل في عام 1990 إلى علامة 4 تريليون ين ياباني واستمر في الارتفاع طوال التسعينيات. منذ عام 2000، استقرت حول 5 تريليون ين. على الرغم من ذلك، فقد ارتفع تدريجياً في السنوات الأخيرة ووصل في كل من 2019 و2020 إلى 5.2 تريليون ين.

ظل الإنفاق العسكري الياباني كحصة من الناتج المحلي الإجمالي ثابتًا عند حوالي 0.9٪ -1.0٪ من عام 1988 حتى عام 2020. في جميع أنحاء العالم في عام 2020، شكل الإنفاق العسكري 2.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين الدول الأكثر إنفاقًا، كانت الولايات المتحدة 3.7٪، الصين 1.7٪، والهند 2.9٪.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: قوة الدفاع الذاتي البرية اليابانية تجري تدريبات بالذخيرة الحية في منطقة مناورة في شرق فوجي في محافظة شيزؤوكا في أغسطس/ آب 2019. جيجي برس)