مجموعة سوفت بنك تسجل أعلى أرباح سنوية لشركة يابانية بقيمة 45.9 مليار دولار

وصل صافي ربح مجموعة سوفت بنك 5 تريليون ين في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/ آذار 2021، ليسجل بذلك أعلى ربح تحققه شركة يابانية على الإطلاق.

سجلت مجموعة سوفت بنك صافي ربح قدره 5 تريليون ين (بناءً على معايير التقارير المالية الدولية) في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/ آذار 2021. وتجاوزت شركة تويوتا موتور لتسجل أعلى ربح على الإطلاق لشركة يابانية.

أسس سون ماسايوشي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة في عام 1981 سوفت بنك جروب، شركة سوفت بنك اليابان، السابقة للشركة كشركة مبيعات برمجيات، قبل التوسع في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، ثم تحول التركيز إلى الاستثمار. بعد أربعين عامًا، بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس/ آذار 2021، تضخمت أرباح سوفت بنك جروب غير المحققة بشكل كبير من خلال إدراج الشركات التي استثمرت فيها، مثل خدمة توصيل الطعام الأمريكية دورداش ومتاجر التجزئة عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية كوبين.

أعلى صافي ربح سجلته شركة يابانية سابقًا كان 2.5 تريليون ين من قبل شركة تويوتا موتور في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/ آذار 2018. وصلت سوفت بنك جروب فجأة إلى طليعة الشركات العالمية المربحة، بإجمالي ما يقرب من 5 تريليون ين لتحتل المرتبة الثالثة خلف شركة آبل (أكثر من 6 تريليون ين) وشركة النفط السعودية أرامكو (أكثر من 5 تريليون ين).

ومع ذلك، في حين أن عمالقة التكنولوجيا مثل أبل وغوغل يوسعون أرباحهم من خلال الخدمات والتقنيات المبتكرة، تعتمد سوفت بنك على نمو شركات المشاريع التي تستثمر فيها، مما يجعل الشركة عرضة لتقلبات سوق الأسهم. في الواقع، في السنة المالية السابقة، عانت مجموعة سوفت بنك من أسوأ خسائرها على الإطلاق.

في المؤتمر الصحفي للإعلان عن أحدث النتائج المالية، أدرك سون أن الأرباح القياسية لشركة سوفت بنك كانت بسبب مجموعة من عوامل الصدفة، لذا فهي ليست وضعية تفتخر بها بشكل خاص. ورد أيضًا على الخسائر التي تكبدتها نتيجة الانهيار الأخير لشركةGreensill Capital ، وهي شركة خدمات مالية بريطانية استثمرت فيها سوفت بنك، من خلال ملاحظة: ”أتقبل بكل تواضع فشل الاستثمار وأود إنشاء نظام يمكننا من تحقيق الأرباح باستمرار ، بدلاً من الانخراط في المضاربة.

أحد ركائز استثمارات سوفت بنك المستقبلية، تحسبًا لعالم ما بعد الكورونا القادم، هو مجال الذكاء الاصطناعي. يتم استثمار الأموال تحت مظلة سوفت بنك في مجموعة واسعة من الأعمال، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات القروض وتحرير مقاطع الفيديو ودعم التوزيع. ومع ذلك، إذا زادت المخاوف بشأن التضخم، فقد يدخل السوق في مرحلة تصحيح، مما قد يؤدي إلى القضاء على أرباح سوفت بنك غير المحققة. هذا الوضع يزيد من أهمية تمييز الاستثمارات وإدارة المخاطر.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: سون ماسايوشي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك، يشرح النتائج المالية للشركة. جيجي برس)