التحول إلى السيارات الكهربائية يسير ببطء في اليابان وهذه هي الأسباب

كانت كفاءة استهلاك الوقود في يوم من الأيام مصدر قوة للمركبات اليابانية، لكن اليابان تبدو الآن بعيدة عن المنحنى في اعتماد السيارات الكهربائية.

أجرت شركة Park24 التي تتخذ من طوكيو مقراً لها دراسة استقصائية لمستخدمي مرافق وقوف السيارات بالساعة لشركات المجموعة التابعة لها وخدمات تأجير السيارات أو مشاركة السيارات لمعرفة أنواع المحركات التي تمتلكها سياراتهم. الغالبية العظمى، بنسبة 72٪، كانت تمتلك محركات بنزين عادية، تليها محركات بنزين هجينة بنسبة 17٪، ومحركات بنزين عالي الأوكتان بنسبة 15٪، بينما شكلت السيارات الكهربائية 1٪ فقط من جميع المركبات.

عندما سئلوا عن الشروط التي قد يحتاجون إليها للنظر في شراء سيارة كهربائية، أشار 34٪ إلى القدرة على تحمل التكاليف، يليهم 19٪ ممن يحتاجون إلى المزيد من محطات الشحن و12٪ لديهم مخاوف بشأن نطاق القيادة الحالي. وفي الوقت نفسه، قال 18٪ إنهم لا يخططون حتى للتفكير في شراء سيارة كهربائية.

من بين أولئك الذين ينتظرون شراء سيارات كهربائية ميسورة التكلفة لإجراء عملية شراء، أراد القسم الأكبر، بنسبة 28٪، سيارة بسعر أقل من 2 مليون ين. هذه الشريحة مجتمعة مع أولئك الذين يبحثون عن سيارة كهربائية بسعر أقل من مليون ين أو أقل 1.5 مليون ين يشكلون أكثر من 60٪ من الإجمالي.

تقدم الحكومات الوطنية والمحلية إعانات وحوافز ضريبية لتشجيع استخدام المركبات الخالية من الانبعاثات مثل المركبات الكهربائية والمركبات التي تعمل بخلايا الوقود. ومع ذلك، يتوفر عدد قليل فقط من طرازات المركبات الكهربائية للشراء في اليابان، ويبلغ سعر معظمها حوالي 4 مليون ين، لذلك حتى مع الدعم الكامل، فإن التكلفة التي يتحملها المشتري في كثير من الحالات لا تزال من المحتمل أن تكون في نطاق 3 ملايين ين. يعتبر التحول إلى المركبات الكهربائية أمرًا ضروريًا لتحقيق مجتمع منخفض الكربون، لكن اليابان متخلفة في تطوير واستيعاب المركبات الكهربائية، على الرغم من كونها رائدة في مجال السيارات الهجينة.

تم إجراء استطلاع رأي مستخدمي خدمات مجموعة Park24 عبر الإنترنت في فبراير/ شباط 2021، مع ردود صالحة من 6816 شخصًا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: إطلاق سيارة نيسان أريا الكهربائية في صيف عام 2021. جيجي برس)