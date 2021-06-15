انخفاض قياسي في عدد المواليد والزيجات في اليابان

على الرغم من انخفاض عدد الوفيات، أدى الانخفاض الأكبر في المواليد إلى أكبر انخفاض طبيعي في عدد السكان في اليابان.

كان هناك 841000 ولادة سنوية في اليابان في عام 2020، بانخفاض سنوي قدره 24000 ولادة. تشير الإحصاءات الديموغرافية المؤقتة التي نشرتها وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أيضًا إلى أن معدل الخصوبة الإجمالي - متوسط عدد الأطفال المولودين لكل امرأة خلال حياتها - انخفض بمقدار 0.02 نقطة إلى 1.34.

التركيبة السكانية في اليابان

تقديرات 2020 2019 الولادات 840,832 865,239 معدل الخصوبة الكلي 1.34 1.36 الوفيات 1,372,648 1,382,094 التغير الطبيعي للسكان -531,816 -515,854 الزيجات 525,490 599,007 الطلاق 193,251 208,496

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على الإحصاءات الديموغرافية من وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية. يتم حساب التغير الطبيعي للسكان على أساس الفرق بين عدد المواليد والوفيات.

انخفض عدد الوفيات لأول مرة منذ 11 عامًا ليصل إلى 137300 نسمة. أدى التركيز المتزايد على النظافة بسبب جائحة كورونا، مثل ارتداء الكمامات وغسل اليدين جيدًا، إلى انخفاض الوفيات الناجمة عن الإنفلونزا واضطرابات الجهاز التنفسي الأخرى. ومع ذلك، شهدت البلاد أكبر انخفاض طبيعي في عدد السكان حتى الآن مع 532 ألف حالة وفاة أكثر من المواليد

كان هناك أكثر من 2.5 مليون مولود سنويًا في أول طفرة مواليد في اليابان (1947-1949)، بينما شهدت الثانية (1971-1974) أكثر من مليوني ولادة سنويًا. انخفض العدد بشكل مستمر منذ ذلك الحين، ومع ذلك، فقد انخفض إلى ما دون عدد الوفيات لأول مرة في عام 2007.

انخفض عدد الزيجات بشكل كبير في عام 2020، بنسبة 12.3٪ إلى 525 ألفًا، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا بعد الحرب العالمية الثانية. كما أدت المخاوف بشأن العدوى وصعوبة العودة إلى منزل الوالدين للولادة إلى انخفاض بنسبة 4.8٪ على أساس سنوي في حالات الحمل، حيث تم الإبلاغ عن 872،000 حالة حمل فقط للحكومات المحلية خلال العام. وهذا يعني أن عدد المواليد قد ينخفض إلى أقل من 800000 حالة في عام 2021.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)