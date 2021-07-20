استطلاع رأي: 60٪ من اليابانيين يؤكدون أن تربية الأطفال في اليابان أمر صعب

كشف استطلاع للرأي حديث أجرته الحكومة اليابانية أن 40٪ من الشعب الياباني يرون أن تربية الأطفال في بلدهم هو أمر غاية في الصعوبة، وهو ما سلط الضوء على عدم تقديم الدعم الكافي للآباء في اليابان مقارنة بالدول الأخرى مثل فرنسا، ألمانيا، والسويد.

أعلن مكتب مجلس الوزراء الياباني في مارس/ آذار عن نتائج دراسة استقصائية دولية لتحليل المجتمعات ذات الأعداد المتناقصة للمواليد. وكشفت أن أكثر من 60٪ ممن شملهم الاستطلاع في اليابان شعروا أنه ليس من السهل إنجاب الأطفال وتربيتهم في بلدهم. تراوحت نسبة المستجيبين من الدول الأوروبية الذين شعروا بالمثل من 2٪ إلى 17٪.

يتم إجراء هذا الاستطلاع كل خمس سنوات، وآخرها، الذي يمتد من أكتوبر/ تشرين الأول 2020 إلى يناير/ كانون الثاني 2021، يستهدف الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و49 عامًا في اليابان، فرنسا، ألمانيا، والسويد. كان هناك 4400 رد تم تلقيها من حوالي 1000 شخص في كل من البلدان الأربعة.

عند سؤالهم عما إذا كانوا يعتقدون أنه من السهل إنجاب الأطفال وتربيتهم في بلدهم، كان للسويد أعلى استجابة إيجابية بإجمالي 97.1٪ قالوا إما ”بقوة“ أو ”إلى حد ما“. تليها فرنسا بنسبة 82.0٪ وألمانيا بنسبة 77.0٪. من ناحية أخرى، بلغت نسبة اليابان 38.3٪. كان لليابان أعلى نسبة من الذين عارضوا ”إلى حد ما“ أو ”بشدة“ 61.1٪، بينما كانت ألمانيا 22.8٪، وفرنسا 17.6٪ ، والسويد 2.1٪.

أظهرت مقارنة بين نتائج الدراسة الاستقصائية الحالية والسابقة في اليابان أن النسبة الإجمالية للأشخاص الذين اعتقدوا على أن تربية الأطفال في بلادهم كانت سهلة عند 52.6٪ في عام 2010، و46.6٪ في عام 2015، مما يعني أنه خلال فترة عشر سنوات، كان المعدل قد تحقق. انخفض بأكثر من 10 نقاط. بالنسبة لأولئك الذين لم يعتقدوا على أن الأمر سهل، فقد كان المعدل 45.4٪ في عام 2010 و52.0٪ في عام 2015.

كان السبب الرئيسي الذي دفع الناس في اليابان لاعتقادهم بسهولة إنجاب وتربية الأطفال، بنسبة 52.0٪، هو ”الأمن والأمان“ مقارنة بالبلدان الأوروبية الثلاثة، ذكر 50-70٪ أن هناك ”توفيرًا جيدًا لخدمات رعاية الأطفال المتنوعة“ ولأن ”الرعاية الطبية للأم والطفل من الحمل إلى ما بعد الولادة متاحة“.

عندما سئلوا عن مدى الأدوار التي كان يقوم بها الأزواج والزوجات في تربية الأطفال قبل المرحلة الابتدائية، فإن أولئك الذين أجابوا إما أن ”الزوجة تفعل كل شيء“ أو أن ”الزوجة تفعل كل شيء بمساعدة الزوج“ بلغ مجموعها 58.1٪ في اليابان. بالنسبة لفرنسا، كانت هذه النسبة 37.4٪، ألمانيا 35.1٪، والسويد 4.3٪. كان لدى السويد أعلى نسبة من كلا الشريكين يلعبان دورًا متساويًا في رعاية الأطفال (94.5٪)، تليها ألمانيا (62.7٪)، وفرنسا (60.9٪)، ثم اليابان (40.5٪). بالمقارنة مع هذه الدول الأوروبية، لا يزال للأمهات في اليابان دور مركزي في تربية الأطفال.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)