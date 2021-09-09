طلاب اليابان قلقون بشأن مستقبل البلاد أكثر من قلقهم على أنفسهم!

وجدت دراسة استقصائية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية اليابانية أن هناك تفاؤلًا أكبر بشأن حياتهم في المستقبل أكثر من مستقبل البلاد.

وجد استطلاع أجرته شركة Sony Life Insurance في يونيو/ حزيران 2021 أن أكثر من 60٪ من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية في اليابان لديهم مخاوف بشأن مستقبل البلاد في غضون 10 سنوات من الآن. ومن المثير للاهتمام، مع ذلك، أن أكثر من نصف المستجيبين شعروا بالتفاؤل بشأن مستقبلهم.

تم تلقي ردود صحيحة على الاستبيان عبر الإنترنت من 200 طالب في المرحلة الإعدادية و800 من طلاب المرحلة الثانوية.

عندما سئلوا عن تصورهم لمستقبل اليابان في غضون 10 سنوات، كان 38.0٪ من طلاب المراحل الإعدادية و31.1٪ من طلاب المراحل الثانوية ”إيجابيين“ أو ”إيجابيين إلى حد ما“. وفي الوقت نفسه، كان 62.0٪ من طلاب المرحلة الإعدادية و68.9٪ من طلاب المرحلة الثانوية ”قلقون“ أو ”قلقون إلى حد ما“.

عندما سئلوا عن مستقبلهم، كان هناك الكثير منهم متفاءل، حيث قال 54.5٪ من طلاب المرحلة الإعدادية و51.6٪ من طلاب المدارس الثانوية بشكل إجمالاً ”إيجابي“ أو ”إيجابي إلى حد ما“. كان هذا على عكس 45.5٪ من طلاب المرحلة الإعدادية و48.4٪ من طلاب المرحلة الثانوية الذين أجابوا بعبارة ”قلق“ أو ”قلق إلى حد ما“.

كما سئل الطلاب كيف يتخيلون مستقبلهم الوظيفي ومستويات الدخل. بالنظر إلى اختيار ”الأجور المرتفعة مع العمل الإضافي الطويل“ أو ”الأجر المنتظم المنخفض مع القليل من العمل الإضافي“، أعطت أغلبية طفيفة، 55.5٪ من طلاب المرحلة الإعدادية و53.4٪ من طلاب المدارس الثانوية، أهمية أكبر للدخل وتفضيل للعمل الإضافي. كانت النسبة المئوية للأولاد في المرحلة الإعدادية عالية بشكل خاص، حيث اختار أكثر من 60٪ هذا الخيار.

بناءً على افتراض أن والديهم يبلغون من العمر 45 عامًا تقريبًا، طُلب من الطلاب إعطاء الدخل المستهدف لهذا العمر. وكان المتوسط 11.8 مليون ين لطلبة المرحلة الإعدادية و9.5 مليون ين لطلبة المرحلة الثانوية. بالنسبة لعمر 30، كان الدخل المستهدف 9.1 مليون ين لطلبة المرحلة الإعدادية 6.89 مليون ين لطلبة الثانوية العامة. أظهرت أن طلاب المرحلة الإعدادية لديهم أهداف متفائلة. من ناحية أخرى، بدا أن طلاب المرحلة الثانوية أكثر واقعية إلى حد ما.

عند سؤالهم عن مدخراتهم المتصورة، توقع طلاب المرحلة الإعدادية أنه في سن الثلاثين سيكون لديهم متوسط 10.2 مليون ين، بينما قدّر طلاب المرحلة الثانوية ذلك بـ 8.6 مليون ين. في سن 45، ارتفع هذا إلى 13.5 مليون ين و12.7 مليون ين على التوالي. قدّرت الحكومة مؤخرًا أن الزوجين يحتاجان 20 مليونًا للتقاعد، الأمر الذي أثار الكثير من النقاش. يمكن للمرء أن يقول، على الأقل، أنه في حالة تحقيق هذه الأهداف السابقة، يبدو من الممكن تحقيق 20 مليون ين بحلول سن الخامسة والستين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)