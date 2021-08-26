الخدمات الطبية في اليابان تحت الضغط: سيارات الإسعاف تكافح للعثور على مستشفيات لاستقبال المرضى!

تتعرض الخدمات الطبية في اليابان لضغوط متزايدة في الموجة الخامسة من فيروس كورونا، وتسجل الدولة عددًا متزايدًا من الحالات التي تكافح فيها طواقم الإسعاف للعثور على مستشفيات لاستقبال المرضى.

تُظهر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن هناك 3207 حالات واجهت فيها طواقم الإسعاف صعوبة في العثور على مستشفيات لاستقبال المرضى في الأسبوع الذي يبدأ من 16 إلى 22 أغسطس/ آب. ما يقرب من نصف هؤلاء، أو 1617 حالة، كانوا حالات يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.

في حين أن الانخفاض البالغ 155 حالة من 3362 حالة في الفترة من 9 إلى 15 أغسطس/ آب كان أول انخفاض منذ سبعة أسابيع، كان المجموع هو ثالث أعلى معدل حتى الآن. مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للموجة الخامسة من فيروس كورونا، ووقوع الأنظمة الطبية تحت الضغط والإجهاد الشديد، يكافح الناس للعثور على المستشفيات التي يمكنها استقبال المرضى في ظل الأوضاع الحالية.

تحدد وكالة إدارة الحرائق والكوارث، التابعة لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، حالات ”صعوبة الدخول إلى المستشفى“ على أنها الحالات التي يتم فيها الاتصال بأربع مؤسسات أو أكثر، ويتعين على سيارات الإسعاف الانتظار أكثر من 30 دقيقة بعد وصولها لاصطحاب المرضى الذين يعانون من المرض قبل نقلهم إلى المستشفيات القادرة على قبولهم. تم عمل مسح لمقر مكافحة الحرائق في 52 موقعًا في جميع أنحاء البلاد، مثل المدن المحددة وعواصم المحافظات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)